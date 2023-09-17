«Барселона» выиграла 4 матча подряд с общим счетом 13:4

«Барселона» продлила победную серию до 4 матчей.

Сегодня команда разгромила « » (5:0) в 5-м туре . Ранее «блауграна» обыграла «Осасуну» (2:1), «Вильярреал» (4:3) и «Кадис» (2:0). В первом же туре чемпионата Испании она сыграла вничью с «Хетафе» (0:0).

Далее « » примет «Антверпен» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет 19 сентября.

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