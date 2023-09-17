«Барселона» выиграла 4 матча подряд с общим счетом 13:4

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» продлила победную серию до 4 матчей.

Сегодня команда Хави разгромила «Бетис» (5:0) в 5-м туре Ла Лиги. Ранее «блауграна» обыграла «Осасуну» (2:1), «Вильярреал» (4:3) и «Кадис» (2:0). В первом же туре чемпионата Испании она сыграла вничью с «Хетафе» (0:0).

Далее «Барселона» примет «Антверпен» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет 19 сентября.

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10 комментариев

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Bazilic
Был бы шикарный старт, если бы не убийство в первом туре
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ФЕРРРАН
Отличный старт! Если бы не судейский беспредел в матче с Хетафе, то спокойно бы шли на первом месте
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Тимур Амонов
Те кто критикуют Роберта, похоже по временам Брейтвейта соскучились)
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I'mNotChrisPaul
Ответ Alex
Говорят бревнингем намочил штаны, смотря на эту великую Барсу. Быстрее бы класико, Гави укажет на место этому распиаренному британскому полену.
что за бредятину я только что прочитал?
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Бронислав Каминский
Ответ Bazilic
Блин, я понимаю шутки в адрес Камавинги условного, там есть над чем посмеяться. Но Беллингем же объективно хорош. Да, всего 5 туров, но все же
Так и Камавинга тоже неплох
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Кирилл
Надо продолжать в том же духе в атаке и дать МАТШу в этом сезоне все таки побить рекорд по сухарям )
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Bazilic
Ответ Alex
Говорят бревнингем намочил штаны, смотря на эту великую Барсу. Быстрее бы класико, Гави укажет на место этому распиаренному британскому полену.
Блин, я понимаю шутки в адрес Камавинги условного, там есть над чем посмеяться. Но Беллингем же объективно хорош. Да, всего 5 туров, но все же
+2
-2
0
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