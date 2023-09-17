Жоау Феликс оделился эмоциями после победы над «Бетисом».

« » обыграла « » в 5-м туре со счетом 5:0. забил дебютный гол за «блауграну», открыв счет на 25-й минуте.

«Очень рад снова играть в стартовом составе спустя некоторое время. Очень приятные ощущения. В этой команде легко играть. Все были очень хороши. Когда система налажена, мяч ходит быстро и голы забиваются.

Я работаю, чтобы показывать самый высокий уровень. Атмосфера в команде в целом очень хорошая. Я счастлив. Перемены пошли на пользу мне, моей семье и друзьям», – сказал полузащитник «Барселоны».

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