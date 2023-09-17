Феликс после 5:0 с «Бетисом»: «В такой команде легко играть – система налажена, мяч ходит быстро. Я счастлив, перемены пошли на пользу мне, моей семье и друзьям»
Жоау Феликс оделился эмоциями после победы над «Бетисом».
«Барселона» обыграла «Бетис» в 5-м туре Ла Лиги со счетом 5:0. Жоау Феликс забил дебютный гол за «блауграну», открыв счет на 25-й минуте.
«Очень рад снова играть в стартовом составе спустя некоторое время. Очень приятные ощущения. В этой команде легко играть. Все были очень хороши. Когда система налажена, мяч ходит быстро и голы забиваются.
Я работаю, чтобы показывать самый высокий уровень. Атмосфера в команде в целом очень хорошая. Я счастлив. Перемены пошли на пользу мне, моей семье и друзьям», – сказал полузащитник «Барселоны».
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Надеюсь дальше будет только лучше
Очень рад что получилось организовать этот трансфер
Удачи ему и команде 🔥❤️💙✊
Я хоть и болельщик Реала, но нам ничего светит в этом сезоне. Хоселу игрок не для топ клубов.