Феликс после 5:0 с «Бетисом»: «В такой команде легко играть – система налажена, мяч ходит быстро. Я счастлив, перемены пошли на пользу мне, моей семье и друзьям»

Теги Барселона Бетис Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс оделился эмоциями после победы над «Бетисом».

«Барселона» обыграла «Бетис» в 5-м туре Ла Лиги со счетом 5:0. Жоау Феликс забил дебютный гол за «блауграну», открыв счет на 25-й минуте.

«Очень рад снова играть в стартовом составе спустя некоторое время. Очень приятные ощущения. В этой команде легко играть. Все были очень хороши. Когда система налажена, мяч ходит быстро и голы забиваются.

Я работаю, чтобы показывать самый высокий уровень. Атмосфера в команде в целом очень хорошая. Я счастлив. Перемены пошли на пользу мне, моей семье и друзьям», – сказал полузащитник «Барселоны».

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17 комментариев

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RowLD
Феликсу успехов! Как болельщик Барсы надеюсь, что сегодняшнее его выступление не из разряда единичных вспышек, а Феликс и правда регулярно будет нас радовать. Игра с Бетисом показала, что все условия и возможности для это есть
+33
-1
+32
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ФЕРРРАН
Конечно легко, в Атлетико ты вообще не играл в атакующий футбол, потому что в атаке у них черти что, а тут тебе дают креативить, заливать
+23
-1
+22
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0:4 на спотифай камп ноу
Браво Барса 👏(без иронии) , по хорошему удивили.
+23
-5
+18
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fcb812
Чувствовал что он должен заиграть как дома
Надеюсь дальше будет только лучше
Очень рад что получилось организовать этот трансфер
Удачи ему и команде 🔥❤️💙✊
+11
-2
+9
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Однажды в Космосе
Ответ Kaloyan Yalamov
Игра пока не совсем налажена, но сегодня получилось. Не совсем как единый целый организм команда играет, иногда ноги и руки разходятся на поле.
сегодня игра именно была налажена!
+2
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Alexlagodny
Молодец и гол красивый получился 👍🏻
+1
-1
0
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Lebron James
Молодцы Барса, с чемпионством! Неплохо так усилились не потратив много денег!
Я хоть и болельщик Реала, но нам ничего светит в этом сезоне. Хоселу игрок не для топ клубов.
+2
-2
0
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Kaloyan Yalamov
Игра пока не совсем налажена, но сегодня получилось. Не совсем как единый целый организм команда играет, иногда ноги и руки разходятся на поле.
+3
-3
0
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Однажды в Космосе
Умница!!!@!!!
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Павел Цуприков
Атлетико показал как он играет в атаку и почему у Феликса не было шансов и времени)))
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Однажды в Космосе
Феликс даже моложе и свежо стал выглядеть перейдя в Барселону, в атлетико он был каким то уставшим ,унылым, старее
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Однажды в Космосе
Ответ Kaloyan Yalamov
Соперник ошибался чаще, и сам не успел воспользоватся нашими же ошибками, могли первыми забить. Пасов в никуда было многовато в концовке атак.
я прочитал мнение эксперта Микронова, буду знать, спасибо.
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