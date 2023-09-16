5:0 с «Бетисом» – крупнейшая победа «Барселоны» в Ла Лиге с марта 2021 года

«Барселона» одержала в Ла Лиге крупнейшую победу за два с половиной года.

Сегодня команда в 5-м туре разгромила « » со счетом 5:0.

В последний раз «блауграна» побеждала с разницей в пять голов 21 марта 2021 года. В тот день она в гостях выиграла у «Реал Сосьедад» со счетом 6:1.

Если рассматривать все турниры, то последняя победа в пять и более мячей – над «Сеутой» (5:0) в Кубке Испании 19 января 2023 года.

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