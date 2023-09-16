5:0 с «Бетисом» – крупнейшая победа «Барселоны» в Ла Лиге с марта 2021 года

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» одержала в Ла Лиге крупнейшую победу за два с половиной года.

Сегодня команда Хави в 5-м туре разгромила «Бетис» со счетом 5:0.

В последний раз «блауграна» побеждала с разницей в пять голов 21 марта 2021 года. В тот день она в гостях выиграла у «Реал Сосьедад» со счетом 6:1.

Если рассматривать все турниры, то последняя победа в пять и более мячей – над «Сеутой» (5:0) в Кубке Испании 19 января 2023 года.

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32 комментария

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Bazilic
Все дело в Бетисе. Команда играет в футбол,не ставит автобус, не симулирует и не устраивает клоунаду про поддержке арбитра. Такая игра против Барсы результата не приносит
Бетису удачи, отличная команда
+27
-1
+26
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Кирилл
Матч вышел просто вау !

Стартовое трио нападения забило, причем Ферран первый за 2 года реализовал штрафной у Барселоны, а Феликс забил дебютный гол )
Рафинья после дисквалификации забил )
Кансело просто уничтожил Миранду и тоже забил дебютный гол )

Вот такую Барселону очень приятно и радостно видеть )
Надеюсь, продолжат в том же духе )
+23
-1
+22
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кто-то
Просто красавцы! Все молодцы!
Наконец первый штрафной Барсы за последние 2 года! ❤️💙
+10
-2
+8
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Александр Михненко
Рычаг оказывается не в руках Лапорты, а у Реала во рту?
+13
-5
+8
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a.sh.s.
Бетису тоже респект играли футбол кстати у них тоже были отличные моменты до гола Барсы, вот такой футбол нужен Ла Лигу. Иногда невозможно смотреть как играют некоторые команды ладно бы автобус поставили но нет симулации, валяются по 10минут тянуть время, спорят судьями.
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+7
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SanEffect
Сегодня почти вся линия атаки забила, прям карнавал какой-то. Жаль только, что Ямал не отличился.
Канселу топ, как же приятно видеть правый фланг Барсы в таком порядке.
Честно, не верил в Феликса, но сегодня классно отыграл, второй гол тоже в его копилку, тонко сыграл.
Ферран продолжает радовать, кто бы мог подумать, что он будет первым кто забьет со штрафного после Месси.
Ждём возвращения Педри, должны еще прибавить.
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felix-sanchez
Очень вовремя Дембеле избавил от своего присутствия, атака просто шикарна.
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Экспертное мнение
Феликс игрок типажа Месси, соединяющий и склеивающий команду в единую мысль, гений в общем. Такого элемента Барсе не хватало со времен Месси. Думаю Феликс для Барсы тот недостающий пазл, каким был Холанд для Ман Сити.
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Андрей Кастуев
Эх, и первый забитый штрафной со времен Короля Лео. Возвращается потихоньку Больше Чем Клуб.
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fcb812
Ответ SanEffect
Сегодня почти вся линия атаки забила, прям карнавал какой-то. Жаль только, что Ямал не отличился. Канселу топ, как же приятно видеть правый фланг Барсы в таком порядке. Честно, не верил в Феликса, но сегодня классно отыграл, второй гол тоже в его копилку, тонко сыграл. Ферран продолжает радовать, кто бы мог подумать, что он будет первым кто забьет со штрафного после Месси. Ждём возвращения Педри, должны еще прибавить.
Еще Рональд на подходе
Состав огонь будет когда все поправятся 🔥
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AnMe
Ответ Alex
Сливочные, готовьте задний привод! Великий Хави идет в очередной раз вытирать ноги об престарелого итальянского физрука. Как думаете, риал по привычке четырешку глотнет или в этот раз в него больше залезет?
🤡 это всего один матч такой, не торопись кидаться Г в соперника как бы не хотелось победы. Увидим уже по факту в эль класико.
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Alex
Сливочные, готовьте задний привод! Великий Хави идет в очередной раз вытирать ноги об престарелого итальянского физрука.

Как думаете, риал по привычке четырешку глотнет или в этот раз в него больше залезет?
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zzzeeerrrooo
Ждём отличного стартаив ЛЧ
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falkao2013
Отличный день,прекрасная игра и шикарное настроение перед стартом в Лиге Чемпионов.
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azikevich
да, давненько мы не видели 👋
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Universal1000
Первый гол за штрафного за 2 с лишним года после Месси.

Ферран новый Гоат значит.;)
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paulbell1607
Ответ Alex
Сливочные, готовьте задний привод! Великий Хави идет в очередной раз вытирать ноги об престарелого итальянского физрука. Как думаете, риал по привычке четырешку глотнет или в этот раз в него больше залезет?
ну четыре последний раз барса глотала)и причём всегда реал?комплексы какие-то?
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vaniaEee
Ответ Александр Михненко
Рычаг оказывается не в руках Лапорты, а у Реала во рту?
Ахахахахаха
Каталонские повылезали, дышите пока, скоро опять по канавам сточным мыкаться
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paulbell1607
Ответ Александр Михненко
Рычаг оказывается не в руках Лапорты, а у Реала во рту?
истинные дебилы ставят лайки на это)
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Sundance Neeskens
Ответ Александр Михненко
Рычаг оказывается не в руках Лапорты, а у Реала во рту?
Откуда вы такие беретесь, потом жалуетесь когда про Барселону что-то говорят в ответ.
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Роман
Ответ Кирилл
Матч вышел просто вау ! Стартовое трио нападения забило, причем Ферран первый за 2 года реализовал штрафной у Барселоны, а Феликс забил дебютный гол ) Рафинья после дисквалификации забил ) Кансело просто уничтожил Миранду и тоже забил дебютный гол ) Вот такую Барселону очень приятно и радостно видеть ) Надеюсь, продолжат в том же духе )
Пора наладить дела в еврокубках и целиться в проход до полуфинала. Есть ещё Роке зимой на подходе. Главное по минимуму травм в ключевые матчи
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gamechanger
Не понимаю, почему так воспевают Феликса, да забил гол и имел прямое влияние на второй (очень умно сыграл, пропустив мяч), но мне показалось, что он часто принимал неудачные решения, а иногда и вовсе передерживал. Конечно, сыграл он в целом неплохо, но не настолько хорошо, как все говорят. Нужно ещё сказать, что это первый матч в старте в новом клубе, так что ждём прогресса в этом плане.

А вот другой португальский новичок действительно был прекрасен! Такого, конечно, не хватало Барселоне со времён Алвеса (не беру в расчёт его второй приход в клуб, всё-таки уже в возрасте был мужик)
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ФЕРРРАН
Как же приятно смотреть на открытый футбол, ведь это по-настоящему футбол, а не вот это позорище из пригородов Мадрида
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ФЕРРРАН
Ответ Universal1000
Первый гол за штрафного за 2 с лишним года после Месси. Ферран новый Гоат значит.;)
🐂
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TheFrosty
Ла Лига в прошлом сезоне набрала 16.571 очков УЕФА. Это четвертое место лол. У Бундеса 17.125.
А я думаю, че польская деревяшка так здесь блистает.
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