5:0 с «Бетисом» – крупнейшая победа «Барселоны» в Ла Лиге с марта 2021 года
«Барселона» одержала в Ла Лиге крупнейшую победу за два с половиной года.
Сегодня команда Хави в 5-м туре разгромила «Бетис» со счетом 5:0.
В последний раз «блауграна» побеждала с разницей в пять голов 21 марта 2021 года. В тот день она в гостях выиграла у «Реал Сосьедад» со счетом 6:1.
Если рассматривать все турниры, то последняя победа в пять и более мячей – над «Сеутой» (5:0) в Кубке Испании 19 января 2023 года.
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Бетису удачи, отличная команда
Стартовое трио нападения забило, причем Ферран первый за 2 года реализовал штрафной у Барселоны, а Феликс забил дебютный гол )
Рафинья после дисквалификации забил )
Кансело просто уничтожил Миранду и тоже забил дебютный гол )
Вот такую Барселону очень приятно и радостно видеть )
Надеюсь, продолжат в том же духе )
Наконец первый штрафной Барсы за последние 2 года! ❤️💙
Канселу топ, как же приятно видеть правый фланг Барсы в таком порядке.
Честно, не верил в Феликса, но сегодня классно отыграл, второй гол тоже в его копилку, тонко сыграл.
Ферран продолжает радовать, кто бы мог подумать, что он будет первым кто забьет со штрафного после Месси.
Ждём возвращения Педри, должны еще прибавить.
Состав огонь будет когда все поправятся 🔥
Как думаете, риал по привычке четырешку глотнет или в этот раз в него больше залезет?
Ферран новый Гоат значит.;)
Каталонские повылезали, дышите пока, скоро опять по канавам сточным мыкаться
А вот другой португальский новичок действительно был прекрасен! Такого, конечно, не хватало Барселоне со времён Алвеса (не беру в расчёт его второй приход в клуб, всё-таки уже в возрасте был мужик)
А я думаю, че польская деревяшка так здесь блистает.