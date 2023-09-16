Твиттер «Барсы»: «Тер Стеген – лучший вратарь мира. Любое другое мнение совершенно ошибочно»

В «Барселоне» назвали Марка-Андре тер Стегена лучшим вратарем мира.

В матче 5-го тура против « » тер Стеген совершил сэйв в концовке 1-го тайма, отразив удар Виллиана Хосе.

«Тер Стеген – лучший вратарь мира. Любое другое мнение совершенно ошибочно», – написал официальный твиттер-аккаунт «Барселоны».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Бетис» (2:0, перерыв).

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