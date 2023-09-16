Твиттер «Барсы»: «Тер Стеген – лучший вратарь мира. Любое другое мнение совершенно ошибочно»

Теги Барселона Бетис Ла Лига Марк-Андре тер Стеген соцсети Футбол

В «Барселоне» назвали Марка-Андре тер Стегена лучшим вратарем мира.

В матче 5-го тура Ла Лиги против «Бетиса» тер Стеген совершил сэйв в концовке 1-го тайма, отразив удар Виллиана Хосе.

«Тер Стеген – лучший вратарь мира. Любое другое мнение совершенно ошибочно», – написал официальный твиттер-аккаунт «Барселоны».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бетис» (2:0, перерыв).

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25 комментариев

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Александр Кузичкин
Ответ RG26
При здоровом Нойере он даже не лучший вратарь Германии. Хороший кипер, но ни в один момент карьеры лучшим в мире не был
Ну то что Нойер основной в сборной-это ошибка,которая три турнира подряд способствует провалу сборной
+35
-10
+25
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ML26
Ответ Александр Кузичкин
Ну то что Нойер основной в сборной-это ошибка,которая три турнира подряд способствует провалу сборной
Да, именно из-за Нойера, а не полностью разваленой сборной
+13
-4
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Давид Agabekyan
Скромность второе имя БЧК
+18
-11
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sundance
Да!
+8
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Bazilic
Ответ RG26
При здоровом Нойере он даже не лучший вратарь Германии. Хороший кипер, но ни в один момент карьеры лучшим в мире не был
Как там Нойер два последних ЧМ провел?)
Да и без давления Баварии Штеген бы Нойера еще в 19 году из основы выкинул
+9
-5
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Bazilic
Ответ Mohnatiy
Да, да, да, десяток вратарей предлагают подержать их пиво...
Прям десяток назовешь?
+6
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⚽️JuventuS⚽️
Моя гора самая высокая
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Odin Odin
Верно
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Budabuda
Ответ Mohnatiy
Да, да, да, десяток вратарей предлагают подержать их пиво...
а чо не сотню?
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Иван Вахов
Ответ Right Authoritarianism
Облак,Нойер,Касильяс,Шмейхель(старший),Ван Дер Сар,Буффон,Кан,Де Хеа,Навас,Вальдес вот тебе и 10
Речь про данный момент, шут гороховый)
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Экселлент
Ответ Right Authoritarianism
Облак,Нойер,Касильяс,Шмейхель(старший),Ван Дер Сар,Буффон,Кан,Де Хеа,Навас,Вальдес вот тебе и 10
а что не Яшин, Дида, Кан, Вальдес, Бартез, Буффон, Леманн, Шмейхель????
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Алексей Ненахов
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ariuntrius
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
Ну да, как известно в пропущенных 8 мячей вина Марка
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Ansu Fati
Ответ RG26
При здоровом Нойере он даже не лучший вратарь Германии. Хороший кипер, но ни в один момент карьеры лучшим в мире не был
Ты бы еще Кана вспомнил. Ясно же, что про настоящее время речь, чего непонятного то?
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gPk
Ответ magentrumen
1:4 от Японцев с МТШ в воротах
Голы в том матче видел?)Там Штегена в 5-ти метров обстреливали.Особенно порадовал гол Японцев когда Рюдигер просто так в центре поля завалился и 2 японца вышли против одного Тер Штегена
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