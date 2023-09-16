Мхитарян дважды забил «Милану» в дерби. У армянина первый дубль с 2020 года

Генрих Мхитарян оформил дубль в миланском дерби.

Полузащитник « » поразил ворота « » (3:1, второй тайм) на 5-й и 69-й минутах матча 4-го тура Серии А.

В последний раз армянин забивал дважды за игру 22 ноября 2020 год, когда выступал за «Рому».

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS