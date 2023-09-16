Мхитарян дважды забил «Милану» в дерби. У армянина первый дубль с 2020 года

Теги Интер Милан серия А Италия Генрих Мхитарян Футбол

Генрих Мхитарян оформил дубль в миланском дерби.

Полузащитник «Интера» поразил ворота «Милана» (3:1, второй тайм) на 5-й и 69-й минутах матча 4-го тура Серии А.

В последний раз армянин забивал дважды за игру 22 ноября 2020 год, когда выступал за «Рому».

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pazzo7
В полуфинале ЛЧ тоже впендюрил, любит Мики кузенов)
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barca, Liverpool_forever
Гордость Армении! 🇦🇲
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Красава!:)) Настоящая легенда СНГ футбола, а не распиаренный Куича:))
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rick Sanchezz
2+1 уже, передача на Фратеззи это произведение искусства
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AAgha
Жаль 0то не дали пробить пенальти. Мог бы быть хет-трик
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Inter93
Несмотря на возраст,он феноменальный! Очень опытный и классный футболист,потрясающи чувствует игру! Он мне еще и в Роме нравился,когда играл там
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Не ну по футбольным меркам куда ему до Хойлунда с тремя касаниями мяча за час, бггг 🤣
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MAX 3
красавчик
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joey Ramone
Специалист по Милану, от него меньше всего ждут голов, а он разрывает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr kovalsky
Ответ Barca, Liverpool_forever
Гордость Армении! 🇦🇲
СНГ скорее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е.Р.
Главное не загонять его на старте. А возраст есть возраст. Сезон долгий, и он нужен свежий и здоровый.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Самый лучший из армян...всё ещё актуальна 😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
This DayWalker
Да это было жестко, мы все видели, спасибо за напоминание. Люблю Пиоли и Круню в опорке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
misha___97
Ответ Pazzo7
В полуфинале ЛЧ тоже впендюрил, любит Мики кузенов)
Еще и за Арсенал помню в ЛЕ забивал Милану 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий