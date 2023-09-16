Мхитарян дважды забил «Милану» в дерби. У армянина первый дубль с 2020 года
Генрих Мхитарян оформил дубль в миланском дерби.
Полузащитник «Интера» поразил ворота «Милана» (3:1, второй тайм) на 5-й и 69-й минутах матча 4-го тура Серии А.
В последний раз армянин забивал дважды за игру 22 ноября 2020 год, когда выступал за «Рому».
Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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