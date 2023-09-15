Пиоли о 4 поражениях от «Интера» подряд: «Меня прошлые дерби не интересуют, иначе можно обсудить, кто брал скудетто. «Интер» был на равных с «Сити», «Милан» постарается сыграть еще лучше»
Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча «Милана» с «Интером».
– Обе команды хорошо начали сезон и хотят продолжить в том же духе.
– Интересно ли вам, как обновленный «Милан» будет выглядеть в дерби?
– Интересно мне было перед первым матчем сезона, а сейчас я уверен в готовности команды – а она подготовлена детально.
– Сократилось ли отставание от «Интера»?
– Меня предыдущие дерби не интересуют («Милан» проиграл 4 последних матча – прим. Sports.ru), только завтрашнее. Иначе можно было бы поговорить о том, кто брал скудетто. Значение имеет только принятие решений, которое позволит сыграть в свой футбол.
– Футболисты «Интера» забили много голов за сборные...
– Надеюсь, наши игроки приберегли голы на завтра. Всегда надо быть начеку. «Интер» на равных играл с «Манчестер Сити», но мы постараемся сыграть еще лучше, – сказал главный тренер «Милана».
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В том году играли против кузенов без вратаря по сути и без опорной зоны.
Завтра, как я понял, без Жиру и Томори.
Сб Франции любит в начале сезона у Милана подкосить ключевых игроков, напоминаю, в том году в начале сезона Майк выбыл на пол сезона.
+ без лучшего ЦЗ будем играть.
НО, Интер был во всех 4 матчах лучше, как бы там ни было.
Ждем завтрашний матч ! 🍿
в первой полуфинальной игре ЛЧ первые 20 минут было реально на весь мир стыдно за Милан, как они играли, как коленки тряслись, и пас дать точно в ноги не могли.
это не праймовая Барселона, Реал или Бавария или еще там что то, это Интер был в центре с престарелым армянином Мхитаряном который от Тональника как от стоячего убегал, и вечным середняком Чалханоглу.
но все это время даже перед ними Пиоли обкакывался.