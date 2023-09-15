Пиоли о 4 поражениях от «Интера» подряд: «Меня прошлые дерби не интересуют, иначе можно обсудить, кто брал скудетто. «Интер» был на равных с «Сити», «Милан» постарается сыграть еще лучше»

Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча «Милана» с «Интером».

– Обе команды хорошо начали сезон и хотят продолжить в том же духе.

– Интересно ли вам, как обновленный «Милан» будет выглядеть в дерби?

– Интересно мне было перед первым матчем сезона, а сейчас я уверен в готовности команды – а она подготовлена детально.

– Сократилось ли отставание от «Интера»?

– Меня предыдущие дерби не интересуют («Милан» проиграл 4 последних матча – прим. Sports.ru), только завтрашнее. Иначе можно было бы поговорить о том, кто брал скудетто. Значение имеет только принятие решений, которое позволит сыграть в свой футбол.

– Футболисты «Интера» забили много голов за сборные...

– Надеюсь, наши игроки приберегли голы на завтра. Всегда надо быть начеку. « » на равных играл с « », но мы постараемся сыграть еще лучше, – сказал главный тренер « ».

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