Пиоли о 4 поражениях от «Интера» подряд: «Меня прошлые дерби не интересуют, иначе можно обсудить, кто брал скудетто. «Интер» был на равных с «Сити», «Милан» постарается сыграть еще лучше»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли Манчестер Сити серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча «Милана» с «Интером».

– Обе команды хорошо начали сезон и хотят продолжить в том же духе.

– Интересно ли вам, как обновленный «Милан» будет выглядеть в дерби?

– Интересно мне было перед первым матчем сезона, а сейчас я уверен в готовности команды – а она подготовлена детально.

– Сократилось ли отставание от «Интера»?

– Меня предыдущие дерби не интересуют («Милан» проиграл 4 последних матча – прим. Sports.ru), только завтрашнее. Иначе можно было бы поговорить о том, кто брал скудетто. Значение имеет только принятие решений, которое позволит сыграть в свой футбол.

– Футболисты «Интера» забили много голов за сборные...

– Надеюсь, наши игроки приберегли голы на завтра. Всегда надо быть начеку. «Интер» на равных играл с «Манчестер Сити», но мы постараемся сыграть еще лучше, – сказал главный тренер «Милана».

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8 комментариев

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marchellinos
Форца Милан!
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Papa Paolo
Милан два года перед матчами с Интером не может подойти в оптимальном составе.

В том году играли против кузенов без вратаря по сути и без опорной зоны.

Завтра, как я понял, без Жиру и Томори.

Сб Франции любит в начале сезона у Милана подкосить ключевых игроков, напоминаю, в том году в начале сезона Майк выбыл на пол сезона.

+ без лучшего ЦЗ будем играть.

НО, Интер был во всех 4 матчах лучше, как бы там ни было.

Ждем завтрашний матч ! 🍿
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russkago
Милан сейчас хорош, но что ни игра с шарамыгами,то у всего состава отказ ног🤷‍♂️
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Mak Mak
Ага, кто старое помянет - тому...
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Турко Ибрагимов
Forza Inter
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Дмитрий Крутенко
Правильный подход. Прошлое - это прошлое. А в матче создается настоящее. Так что пусть победит сильнейший!
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Сэйлор Мун
да в смысле тебя не волнуют прошлые игры? почти всегда игроков на поле уже с испачканными сзади шортами выводил на поле.
в первой полуфинальной игре ЛЧ первые 20 минут было реально на весь мир стыдно за Милан, как они играли, как коленки тряслись, и пас дать точно в ноги не могли.
это не праймовая Барселона, Реал или Бавария или еще там что то, это Интер был в центре с престарелым армянином Мхитаряном который от Тональника как от стоячего убегал, и вечным середняком Чалханоглу.
но все это время даже перед ними Пиоли обкакывался.
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Vlados 86
Ответ Papa Paolo
Милан два года перед матчами с Интером не может подойти в оптимальном составе. В том году играли против кузенов без вратаря по сути и без опорной зоны. Завтра, как я понял, без Жиру и Томори. Сб Франции любит в начале сезона у Милана подкосить ключевых игроков, напоминаю, в том году в начале сезона Майк выбыл на пол сезона. + без лучшего ЦЗ будем играть. НО, Интер был во всех 4 матчах лучше, как бы там ни было. Ждем завтрашний матч ! 🍿
Жиру же в общей группе тренится, должен быть в основе
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