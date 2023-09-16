Эриксен про 1:3 с «Брайтоном»: «МЮ» не хватает капли везения. Были шансы вернуться в игру, нам нужно исправить мелочи»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Кристиан Эриксен Футбол

Кристиан Эриксен расстроился после матча «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном» (1:3).

«Это тяжелое поражение. Нам нужно посмотреть на себя. Мы кое-что изменили, но в результате все равно разочарованы.

В первом тайме у нас было много моментов, мы хорошо контролировали игру. Соперник много владел мячом, но моментов создавал мало. А потом забил при первой возможности, и нам пришлось много бегать за мячом – такая у «Брайтона» система игры. Но у нас все равно были шансы вернуться в игру.

Нам нужно исправить мелочи. В матче с «Арсеналом» свою роль сыграл офсайд, сегодня, когда мы забили, тоже было положение вне игры. Нам не хватает капельки везения, каких-то мелочей для того, чтобы добиться своего и пожать плоды своих усилий.

Каждый матч на старте сезона очень важен. Мы проиграли уже трижды – это надо изменить», – заявил полузащитник «МЮ».

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40 комментариев

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SWAGG
я говорил, что фармить чашки в чемпионате аякса это не показатель
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ман сити фейк
Везение было против Вулвс первом туре. Потом рефери против Фореста. Парни Де Дзерби по делу вынесли вас
+21
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The Best
Пропущенные голы это не невезение а ошибки,три гола Брайтона были забиты под копирку.Брайтон как бы это не звучало на классе выиграл,спокойно реализовали свои моменты а дальше начали держать мяч у себя и МЮ ничего не мог с этим поделать.
+11
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Wekil Halylow
у мю игра не хватает
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Роман
Все понятно, просто МЮ не везёт.
А мы уже Тен Хага начала обвинять, что он физручело.
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Эльмурад Атаханов
Тренер пусть лучше скажет, что он думает!
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Ванёк Осипов
а тэн хаг тренеришка очередной
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Эльмурад Атаханов
Этой команде уже ничего не поможет
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Франческо Тотти
Брайтон просто делал свою работу и произошло то, что нужно Брайтону - МЮ начал играть в их игру. спасибо за кэф в 3.5, это так приятно, люблю ставить на матчи МЮ, с Тоттенхэмом тоже поймал кэф отличный
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Andrej Lichand
Опять Санчо виноват, который не готов?
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Ванёк Осипов
мю не хватает профессионалов"настоящих"
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Трент 66
По игре у вас 0 очков должно быть, не везет им.
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Someone from Internet
Да-да. Толики не хватает...вот уже несколько лет...
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ta-tosha
До матча с Сити 10Хага не тронут, но если там выймет полную кошелку или просто проиграет при такой игре - поедет реанимировать карьеру в какой нибудь Витесс в момент. Скриньте
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Владислав Горшенин
Ответ Andrej Lichand
Опять Санчо виноват, который не готов?
Виноваты Глейзеры , которые Хагу Кейна с Паваром не дали
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Александр Никитин
еще немного везения и получите шансы вернуться в игру с брайтоном. не стыдно такое нести, Эриксен?🤣🤦‍♂️
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Биограф Венгера
Ну то есть не только тренер такую чушь на публику гонит, они все в это верят там? Мда. Сочувствую болелам МЮ, эта безнадега знакома до боли, крепитесь.
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Dinarxxx
ощущение того что идет слив Тренера. депутат жмот. казимиро сдулся. онана провал
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Мукунку хороший
Ответ Wekil Halylow
у мю игра не хватает
Yes..yes
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Dima Kakdima
в этом матче 3 капли не хватило
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evgeny.pavlyu4encko
Просто ваша команда это жалкая копия,пародия того Манчестера с Кином,Бекхэмом,Скоулзом,Гиггзом,команда додиков,терпил,ни характера,ничего,одень на этот сброд футболки Лутона все бы подумали Лутон играет
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Салауат Нуралиев
МЮ не хватает ведра тренерского мастерства
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Ложный Латераль
Ответ ta-tosha
Регилон кстати топово сегодня отыграл, он может если не на травме. Проблема не в фулбеках, а в купленных за дикие деньги дружках
Варан тоже топ, много ЛЧ и ЧМ. Но травмы. Такое нужно учитывать при подписании)
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Ман Сити
Вам в 1 и 3 туре судьи победы подарили. Потом извинялись. Куда еще больше везения? По сути 0 очков должно быть сейчас.

Винить надо не везение, а Магваера и Санчо, вот уберут их из состава...
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damondiamond
ну главное, что не в матче с Баварией Тен Хаг решил ромб в центре поля с двумя нападающими поставить
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