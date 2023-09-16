Эриксен про 1:3 с «Брайтоном»: «МЮ» не хватает капли везения. Были шансы вернуться в игру, нам нужно исправить мелочи»
Кристиан Эриксен расстроился после матча «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном» (1:3).
«Это тяжелое поражение. Нам нужно посмотреть на себя. Мы кое-что изменили, но в результате все равно разочарованы.
В первом тайме у нас было много моментов, мы хорошо контролировали игру. Соперник много владел мячом, но моментов создавал мало. А потом забил при первой возможности, и нам пришлось много бегать за мячом – такая у «Брайтона» система игры. Но у нас все равно были шансы вернуться в игру.
Нам нужно исправить мелочи. В матче с «Арсеналом» свою роль сыграл офсайд, сегодня, когда мы забили, тоже было положение вне игры. Нам не хватает капельки везения, каких-то мелочей для того, чтобы добиться своего и пожать плоды своих усилий.
Каждый матч на старте сезона очень важен. Мы проиграли уже трижды – это надо изменить», – заявил полузащитник «МЮ».
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