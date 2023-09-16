Пеп о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Фантастически провели весь матч, даже уступая к перерыву. Невероятная игра Доку, я очень доволен»

Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Вест Хэмом».

В 5-м туре « » одержал победу со счетом 3:1, уступая после первого тайма.

«Весь матч мы отыграли фантастически. Даже уступая к перерыву невероятной команде, которая очень хороша на стандартах. Мы действовали эффективно, были терпеливы во втором тайме. Это была отличная победа после международного перерыва. Команда проявила хороший настрой, чтобы выстоять».

Об операции на спине

«Определенно я бы предпочел быть здесь, чем делать операцию».

О Жереми Доку

«Я бы сказал, что в первой игре он был застенчив, а сегодня – нет, это была невероятная игра. Он хорошо справлялся на фланге, владел мячом, выходил один на один и не только – у него есть способность угадывать, когда нужно отдать пас другому игроку. Я очень доволен, это была очень хорошая игра Жереми», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS