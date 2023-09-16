Пеп о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Фантастически провели весь матч, даже уступая к перерыву. Невероятная игра Доку, я очень доволен»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Жереми Доку Футбол

Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Вест Хэмом».

В 5-м туре АПЛ «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 3:1, уступая после первого тайма.

«Весь матч мы отыграли фантастически. Даже уступая к перерыву невероятной команде, которая очень хороша на стандартах. Мы действовали эффективно, были терпеливы во втором тайме. Это была отличная победа после международного перерыва. Команда проявила хороший настрой, чтобы выстоять».

Об операции на спине

«Определенно я бы предпочел быть здесь, чем делать операцию».

О Жереми Доку

«Я бы сказал, что в первой игре он был застенчив, а сегодня – нет, это была невероятная игра. Он хорошо справлялся на фланге, владел мячом, выходил один на один и не только – у него есть способность угадывать, когда нужно отдать пас другому игроку. Я очень доволен, это была очень хорошая игра Жереми», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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13 комментариев

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Syog1010
Как же шикарен Альварес, какой-то гибрид Агуэро и КДБ
+21
0
+21
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ivan ivanov
Доку конечно знатно возил фланг, две голевухи Эрлинг запорол с метра. Даже непонятно кто в АПЛ против него 1 в 1 сможет отзащищаться, а это как минимум два игрока всегда должны следить и смещаться на него. Сильная опция в атаке теперь у гвардиолы
+18
-1
+17
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M J
Доку очень хорош, смотрится интереснее чем Джек, хотя Пепу виднее
+9
-1
+8
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ман сити фейк
С возвращением гений. Надеюсь команда прибавит в игре
+6
0
+6
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Иван Иванов
Ответ M J
Доку очень хорош, смотрится интереснее чем Джек, хотя Пепу виднее
Если Доку будет хорошо прессинговать и не терять мяч, строя из себя Рональдиньо, то он легко выиграет конкуренцию у Грилиша.
Но сможет ли он совладать со своими инстинктами? Вот в чём вопрос! 🤔
+3
0
+3
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ман сити фейк
Ответ ivan ivanov
Доку конечно знатно возил фланг, две голевухи Эрлинг запорол с метра. Даже непонятно кто в АПЛ против него 1 в 1 сможет отзащищаться, а это как минимум два игрока всегда должны следить и смещаться на него. Сильная опция в атаке теперь у гвардиолы
Очень похож на Стерлинга но физически сильнее. Защищаться ещё умеет
+2
0
+2
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Эксперимент
Ответ M J
Доку очень хорош, смотрится интереснее чем Джек, хотя Пепу виднее
Они на разных флангах могут играть
+1
0
+1
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M J
Ответ Эксперимент
Они на разных флангах могут играть
Справа бернардо вообще без шансов для всех
+1
0
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rarog
Доку прям как теперь провел матч
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ramzan-ansar@mail.ru
Пеп его еще и прокачает)
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Доку очень понравился сегодня👍
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Jlaw
Чую что про Доку мы услышим не раз. Произвел хорошее впечатление уже в первой игре с фулхемом
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Виталий Ан
Ответ ivan ivanov
Доку конечно знатно возил фланг, две голевухи Эрлинг запорол с метра. Даже непонятно кто в АПЛ против него 1 в 1 сможет отзащищаться, а это как минимум два игрока всегда должны следить и смещаться на него. Сильная опция в атаке теперь у гвардиолы
Не смотрел этот матч, но пересмотрю. А по предыдущему матчу оставил ужасное мнение. Медленный, теряется, вообщем вообще не дал за что зацепиться, чтоб высказаться положительно. Более того критиковал его за первый матч. А ведь играли против ноинтем ((
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