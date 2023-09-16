Холанд забил 7 голов за 5 игр в АПЛ. Сегодня – «Вест Хэму»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд начал чемпионат Англии с 7 голов в 5 матчах.

Сегодня форвард помог «Манчестер Сити» обыграть «Вест Хэм» (3:1), отличившись на 86-й минуте.

За пять туров норвежец ушел с поля без забитых мячей лишь раз – 19 августа (1:0 с «Ньюкаслом»). Также на его счету уже один хет-трик – в ворота «Фулхэма» (5:1) 2 сентября.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира минувшего чемпионата Англии можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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rigobersong
Вот что нравится в Холанде, так после того как не забил и игра не идет, не бегает за арбитром, не падает умоляя о пенальти, не срывается на партнерах, а просто дальше играет пытается забить и забивает:)) Железный характер!:))
+59
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+53
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Football poet
Я бы отметил Альвареса все таки, как по мне вот он новый краеугольный бриллиант Сити, и в созидании, и в завершении, и в прессинге он просто идеален, все делает очень зрело и хладнокровно
+32
-3
+29
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OldCityFan
Забил больше МЮ и Челси)))
+25
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+24
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Roman
Ответ Football poet
Я бы отметил Альвареса все таки, как по мне вот он новый краеугольный бриллиант Сити, и в созидании, и в завершении, и в прессинге он просто идеален, все делает очень зрело и хладнокровно
Да, Пеп его отлично встроил в игру, а то в прошлом сезоне все орали, что он играть не будет и надо валить
+13
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Anton Tsybulsky
Как же всегда интересно наблюдать за игрой Сити.
Настоящее удовольствие от футбола.
+9
-1
+8
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Большое сердце Неймара
Ареооя реально тащил всё по 1 тайму. думал Эрлинга сглазили,а нет, сказал всё же свое последнее слово
+5
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Иван Хряпченко
Ответ rigobersong
Вот что нравится в Холанде, так после того как не забил и игра не идет, не бегает за арбитром, не падает умоляя о пенальти, не срывается на партнерах, а просто дальше играет пытается забить и забивает:)) Железный характер!:))
викинг!
+5
0
+5
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Экспертное мнение
Ответ Roman
Да, Пеп его отлично встроил в игру, а то в прошлом сезоне все орали, что он играть не будет и надо валить
Ну так Альварес играет наверно из-за отсутствия Де Брюйне
+3
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+2
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Владислав Бондарчук
Ответ rigobersong
Вот что нравится в Холанде, так после того как не забил и игра не идет, не бегает за арбитром, не падает умоляя о пенальти, не срывается на партнерах, а просто дальше играет пытается забить и забивает:)) Железный характер!:))
Есть с кого брать пример, Зэ где-то икает
+1
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Доброжелатель98
Поздно. Да и не тем он забивает. 😄..
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BolxoB
Ответ Экспертное мнение
Ну так Альварес играет наверно из-за отсутствия Де Брюйне
Дак Кевину 32
Пора искать замену
0
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