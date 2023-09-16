Холанд забил 7 голов за 5 игр в АПЛ. Сегодня – «Вест Хэму»

Эрлинг Холанд начал чемпионат Англии с 7 голов в 5 матчах.

Сегодня форвард помог « » обыграть « » (3:1), отличившись на 86-й минуте.

За пять туров норвежец ушел с поля без забитых мячей лишь раз – 19 августа (1:0 с «Ньюкаслом»). Также на его счету уже один хет-трик – в ворота «Фулхэма» (5:1) 2 сентября.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира минувшего чемпионата Англии можно ознакомиться здесь.

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