«Ман Сити» стартовал с 5 побед в АПЛ впервые с 2016 года. Команда Гвардиолы забила 14 голов

«Манчестер Сити» во второй раз при Пепе Гвардиоле начал чемпионат с 5 побед.

Сегодня «горожане» обыграли « » (3:1), уступая по ходу матча. Ранее они победили «Фулхэм» (5:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Ньюкасл» (1:0) и «Бернли» (3:0).

В последний раз « » так начинал сезон в 2016 году. Тогда серия прервалась после 6-й победы.

В следующем матче действующие чемпионы Англии встретятся с «Ноттингем Форест» – это произойдет 23 сентября.

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