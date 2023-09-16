«Ман Сити» стартовал с 5 побед в АПЛ впервые с 2016 года. Команда Гвардиолы забила 14 голов
«Манчестер Сити» во второй раз при Пепе Гвардиоле начал чемпионат с 5 побед.
Сегодня «горожане» обыграли «Вест Хэм» (3:1), уступая по ходу матча. Ранее они победили «Фулхэм» (5:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Ньюкасл» (1:0) и «Бернли» (3:0).
В последний раз «Ман Сити» так начинал сезон в 2016 году. Тогда серия прервалась после 6-й победы.
В следующем матче действующие чемпионы Англии встретятся с «Ноттингем Форест» – это произойдет 23 сентября.
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АПЛ уже выглядит даже не наложницей Пепа. Это уже какое-то желание премьер-лиги под ним лежать, ей нравится.)
Бавария с ПСЖ и близко уже такого не имеют контроля над своими моно-чемпами детскими.