«Ман Сити» стартовал с 5 побед в АПЛ впервые с 2016 года. Команда Гвардиолы забила 14 голов

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» во второй раз при Пепе Гвардиоле начал чемпионат с 5 побед.

Сегодня «горожане» обыграли «Вест Хэм» (3:1), уступая по ходу матча. Ранее они победили «Фулхэм» (5:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Ньюкасл» (1:0) и «Бернли» (3:0).

В последний раз «Ман Сити» так начинал сезон в 2016 году. Тогда серия прервалась после 6-й победы.

В следующем матче действующие чемпионы Англии встретятся с «Ноттингем Форест» – это произойдет 23 сентября.

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32 комментария

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margincall
Ман Сити великий клуб, МЮ денежный мешок
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OldCityFan
Обычно догоняют кого-то, а здесь 5 побед подряд, к 4 чемпионству и новому рекорду
+32
-2
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avolida
Мощь. Несутся к 4му чемпионству
+16
-2
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Rainn
Ответ OldCityFan
Обычно догоняют кого-то, а здесь 5 побед подряд, к 4 чемпионству и новому рекорду
В 2016/17 с таким стартом, наоборот, не взяли чемпионат :)
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Большое сердце Неймара
отличный результат. чемпион на своём месте
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OldCityFan
Ответ margincall
Ман Сити великий клуб, МЮ денежный мешок
100%
+11
-2
+9
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OldCityFan
Ответ Эксперимент
Какому рекорду?
Никто в истории Английского чемпионата не выигрывал 4 раза подряд
+8
0
+8
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Эксперимент
Пока справляются без Де Брейне, Гюндогана и Стоунза.
+6
0
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Ман Сити
А ведь требл, другие был подзабили бы и никто бы не винил их после требла, что расслабились
+7
-3
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OldCityFan
Ответ rigobersong
При Гвардиоле к 6му😉, а в истории к юбилейному 10му!:))
Guard10la
+3
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Universal1000
Играть на откровенных лайтах, ничего особенного суммарно не показав за 5 матчей и...и тупо всё выиграть.

АПЛ уже выглядит даже не наложницей Пепа. Это уже какое-то желание премьер-лиги под ним лежать, ей нравится.)

Бавария с ПСЖ и близко уже такого не имеют контроля над своими моно-чемпами детскими.
+3
-1
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rigobersong
Ответ avolida
Мощь. Несутся к 4му чемпионству
При Гвардиоле к 6му😉, а в истории к юбилейному 10му!:))
+6
-4
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#SharkTeam
Ответ OldCityFan
Никто в истории Английского чемпионата не выигрывал 4 раза подряд
В истории Англии даже, не только АПЛ
+2
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Продолжаем в том же духе💙👏
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Виталий Ан
При не самой сильной игре 💯 результат. Отличное начало. Будет время перегруппироваться ). Либо выбрать из тысячи другой план.
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rigobersong
Ответ margincall
Ман Сити великий клуб, МЮ денежный мешок
Factos!👍👀
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-5
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ivan ivanov
Пеп очевидно экспериментирует, пробует разные сочетания игроков и все равно конский запас прочности у команды
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ман сити фейк
Великая команда
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danik 258808
В этом сезоне похоже по классике будет гонка между Ливером и Сити, где заберёт Сити
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#SharkTeam
Великая Команда
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Роман Тарасов
Сильно 👍👏👍
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Эксперимент
Ответ OldCityFan
Никто в истории Английского чемпионата не выигрывал 4 раза подряд
Удивительно)
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Эксперимент
Ответ OldCityFan
Обычно догоняют кого-то, а здесь 5 побед подряд, к 4 чемпионству и новому рекорду
Какому рекорду?
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Vladzislav Zhurkevich
и это без Де Брюйне... очередной требл + полный дзен Гвардиолы) скриньте))
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El Fenomeno 9️⃣
Не зря 2 ярда на защитников потратили
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