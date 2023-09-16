У Симонса 3+4 в 3 последних матчах. Хавбек «Лейпцига» – лучший по «гол+пас» в Бундеслиге, в топ-5 лигах ни у кого нет больше

Хави Симонс забил 3 гола и отдал 4 ассиста в 3 последних матчах Бундеслиги.

Сегодня 20-летний хавбек «РБ Лейпциг» поразил ворота «Аугсбурга» и отдал голевую передачу Лои Опенде.

По очкам по системе «гол+пас» Симонс – лучший в Бундеслиге. Кроме того, в топ-5 лигах никто не набрал очков больше, чем Хави. Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе набрали столько же – по 7.

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