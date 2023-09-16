У Симонса 3+4 в 3 последних матчах. Хавбек «Лейпцига» – лучший по «гол+пас» в Бундеслиге, в топ-5 лигах ни у кого нет больше

Теги бундеслига Германия Аугсбург РБ Лейпциг Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Хави Симонс Футбол

Хави Симонс забил 3 гола и отдал 4 ассиста в 3 последних матчах Бундеслиги.

Сегодня 20-летний хавбек «РБ Лейпциг» поразил ворота «Аугсбурга» и отдал голевую передачу Лои Опенде.

По очкам по системе «гол+пас» Симонс – лучший в Бундеслиге. Кроме того, в топ-5 лигах никто не набрал очков больше, чем Хави. Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе набрали столько же – по 7.

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12 комментариев

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<~Inter~>
Ответ Дядя ТУРА
как его ПСЖ мог отдать?!? зато всякий шлак для ватокатства вэлком
он в аренде без право выкупа. Самое лучшее решение от Парижа который всё лето разбирался с Мбаппе
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Дядя ТУРА
как его ПСЖ мог отдать?!? зато всякий шлак для ватокатства вэлком
+7
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Begench Berdimuradov
Симонс топ
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dr. cage
Ответ иц а мен
нужно вернуть в барсу, универсал, воспитанник, топарь по игре, что ещё надо?
Зп вовремя и без сокращений..
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dr. cage
Ворвался в БЛ с двух ног..
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NottinghamForest79
воспитанник БАРСЫ
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Виктор Петров
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ещё до начала сезона писал тут, что Симонс и опенда будут зажигать в лейпциге
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Alex8007
Ответ Дядя ТУРА
как его ПСЖ мог отдать?!? зато всякий шлак для ватокатства вэлком
Так у них тренер ватокат, все в норме
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ML26
Ответ Дядя ТУРА
как его ПСЖ мог отдать?!? зато всякий шлак для ватокатства вэлком
У них же тренер каталонский адепт. Симонс когда-то кинул Барсу ради более жирного контракта. Энрике обиделся, наверное
+2
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