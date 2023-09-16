Пуч о результативности Месси в «Интер Майами»: «Если он делал это в Ла Лиге и ЛЧ, то как мог не показать это здесь?»

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Интер Майами Рики Пуч Футбол

Рики Пуч не удивлен, что Лионель Месси успешно играет за «Интер Майами».

После перехода в клуб из МЛС аргентинец забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 11 матчах.

«Если Месси делал это в Ла Лиге и Лиге чемпионов, то как мог не показать это здесь? Все осознают, каков уровень этого игрока.

И если он так играл и в Ла Лиге, и во всех остальных местах, то как он мог не показать себя в МЛС?» – сказал полузащитник « Лос-Анджелес Гэлакси».

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7 комментариев

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VERBLYUD
Ответ AnMe
67 результативных действий в 71/72 матчах разве ничего не показал? К примеру, у Рона также в ЮВЕ за такое же количество игр по г/п, хотя объективно там чисто стата была, когда по командной игре Лео смотрится куда полезнее, чем Криш. Но его игру в Серии А считают фанаты нормальной почему-то) В первый год изначально плохо пошло, где сказалось отсутствие предсезонки, а дальше? Он же не чистым нападающим был как Мбаппе, чтобы голешники класть, по тепловой карте видно его игру, по мелкой стате он вообще впереди всех игроков 🤔 такое ощущение, что я смотрю адекватную игру , а хейтеры не знают, что такое футбол. Да и отлетали в лч от победителя и фаворита. Напомню Месси «разносил» в группе Мансити, который по своей глупости упустил чемпионство против Реала, а на следующий год взял сам ЛЧ. Да и в прошлом сезоне был лучшим объективно в лиге, хоть и Мбаппе дали, по результативным действиям, стате, игре это прекрасно видно.
Роналду в первые годы в МЮ забивает 5 голов за сезон
Персофанки: "он был полузащитником!"

Месси в псж играет чистого плеймейкера
Персофанки: " ха-ха-ха, он не забил 50 голов за сезон".
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AnMe
Ответ Штаны Габора Кирая
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67 результативных действий в 71/72 матчах разве ничего не показал? К примеру, у Рона также в ЮВЕ за такое же количество игр по г/п, хотя объективно там чисто стата была, когда по командной игре Лео смотрится куда полезнее, чем Криш. Но его игру в Серии А считают фанаты нормальной почему-то) В первый год изначально плохо пошло, где сказалось отсутствие предсезонки, а дальше? Он же не чистым нападающим был как Мбаппе, чтобы голешники класть, по тепловой карте видно его игру, по мелкой стате он вообще впереди всех игроков 🤔 такое ощущение, что я смотрю адекватную игру , а хейтеры не знают, что такое футбол.
Да и отлетали в лч от победителя и фаворита. Напомню Месси «разносил» в группе Мансити, который по своей глупости упустил чемпионство против Реала, а на следующий год взял сам ЛЧ. Да и в прошлом сезоне был лучшим объективно в лиге, хоть и Мбаппе дали, по результативным действиям, стате, игре это прекрасно видно.
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AnMe
Ответ VERBLYUD
Роналду в первые годы в МЮ забивает 5 голов за сезон Персофанки: "он был полузащитником!" Месси в псж играет чистого плеймейкера Персофанки: " ха-ха-ха, он не забил 50 голов за сезон".
Я не хейтер, я за объективность. Но в таком случае Роналду провалился и в АПЛ и Серии А по их логике, если подбирать те же аргументы.
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VERBLYUD
Ответ RealJon
В ЛЧ не показал уже 7 лет. МЛС это аматёр лига. Я лично хотел его возвращении в Барсу так как с ним бы играли 10м. ничего личного и без троллинга,
В прошлом сезоне ЛЧ - 7 матчей, 8 очков по Г+П. Даже в прошлом сезоне у него результативных действии больше, чем сыгранных матчей.
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