Пуч о результативности Месси в «Интер Майами»: «Если он делал это в Ла Лиге и ЛЧ, то как мог не показать это здесь?»
Рики Пуч не удивлен, что Лионель Месси успешно играет за «Интер Майами».
После перехода в клуб из МЛС аргентинец забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 11 матчах.
«Если Месси делал это в Ла Лиге и Лиге чемпионов, то как мог не показать это здесь? Все осознают, каков уровень этого игрока.
И если он так играл и в Ла Лиге, и во всех остальных местах, то как он мог не показать себя в МЛС?» – сказал полузащитник « Лос-Анджелес Гэлакси».
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Да и отлетали в лч от победителя и фаворита. Напомню Месси «разносил» в группе Мансити, который по своей глупости упустил чемпионство против Реала, а на следующий год взял сам ЛЧ. Да и в прошлом сезоне был лучшим объективно в лиге, хоть и Мбаппе дали, по результативным действиям, стате, игре это прекрасно видно.