Пуч о результативности Месси в «Интер Майами»: «Если он делал это в Ла Лиге и ЛЧ, то как мог не показать это здесь?»

Рики Пуч не удивлен, что Лионель Месси успешно играет за «Интер Майами».

После перехода в клуб из аргентинец забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 11 матчах.

«Если Месси делал это в Ла Лиге и Лиге чемпионов, то как мог не показать это здесь? Все осознают, каков уровень этого игрока.

И если он так играл и в Ла Лиге, и во всех остальных местах, то как он мог не показать себя в МЛС?» – сказал полузащитник « ».

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