Федотов о ЦСКА: «Лопаты бросать не собираемся – есть над чем работать. Могли набрать больше очков»
Владимир Федотов оценил игру ЦСКА в последних матчах РПЛ.
В 7-м туре ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Команда идет на 7-й строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков.
«Несмотря на все сложности и трудности, могли набрать больше очков. Два выездных поражения как под копирку – 11‑метровые решили исход. Эти матчи не были проиграны по игре.
Да, надо отдать должное – в Оренбурге была тяжелая игра на искусственном поле. Нам мало, что удавалось. Была тяжелая вязкая игра. Безэмоциональная. Но мы знаем корень этих проблем.
Сегодня была прекрасная атмосфера на стадионе. Но нам есть над чем работать. Лопаты бросать не собираемся», – сказал главный тренер ЦСКА.
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Действительно ведь, превратил нашу игру в пахач и работу - никакой легкости, импровизации, неудивительно что Медину с Хорхе убрал, слишком много креатива, у нас по сути играет вратарь, 8 опорников и 2 нападающих
В каждой игре пропускаете дежурный гол, в центре нет связующего игрока, в нападении некому замыкать сбросы Зе, приходится самому заталкивать.
Пока только в биться/бороться получается, к сожалению.
ты, что мелешь?
Надо встроить в систему всех новичков, дождаться еще 1-2 новичков, надеюсь, и вперед продолжать чемпионат.
И было бы очень хорошо реанимировать Федю, а то очень грустно на такого него смотреть …
Надеюсь, в конце сезона будем радоваться результатам, а не грустить )
А дальше утверждение, проверенное опытом: если бы не стройбат, то почти вся гвардия хлебала БЫ г..но большой ложкой (гвардейской не иначе).
автобусники! 2 момента за игру еще и рот раскрыл