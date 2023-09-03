Федотов о ЦСКА: «Лопаты бросать не собираемся – есть над чем работать. Могли набрать больше очков»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Оренбург Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов оценил игру ЦСКА в последних матчах РПЛ.

В 7-м туре ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Команда идет на 7-й строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков.

«Несмотря на все сложности и трудности, могли набрать больше очков. Два выездных поражения как под копирку – 11‑метровые решили исход. Эти матчи не были проиграны по игре.

Да, надо отдать должное – в Оренбурге была тяжелая игра на искусственном поле. Нам мало, что удавалось. Была тяжелая вязкая игра. Безэмоциональная. Но мы знаем корень этих проблем.

Сегодня была прекрасная атмосфера на стадионе. Но нам есть над чем работать. Лопаты бросать не собираемся», – сказал главный тренер ЦСКА.

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28 комментариев

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Stefen
Ответ Groznyi2024
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элитно стонешь
+30
-12
+18
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analogia
Ответ Groznyi2024
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Если «бы» Чалов сделал «бы» счет 2:0 из убойной позиции, вы «бы» рты свои про судейский беспредел и не открывали «бы», по этому, свое бесполезное «бы» оставьте лучше при себе, ведь если «бы» у бабки были «бы» яйца, она была «бы» дедом.
+31
-17
+14
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raulka
"Лопаты бросать не собираемся"
Действительно ведь, превратил нашу игру в пахач и работу - никакой легкости, импровизации, неудивительно что Медину с Хорхе убрал, слишком много креатива, у нас по сути играет вратарь, 8 опорников и 2 нападающих
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воробей джек
"Мы знаем корень этих проблем"....Что-то подобное я слышу уже не в первый раз. Пока изменений к лучшему не заметно,но надежда есть.
+6
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Marcus Varro
Что за аллюзия с лопатами? В играх с Динамо, Оренбургом, Сочи и сегодня самой игры то и не было, может вы реально их там заставляете лопатами махать, а не ногами по мячу бить?
В каждой игре пропускаете дежурный гол, в центре нет связующего игрока, в нападении некому замыкать сбросы Зе, приходится самому заталкивать.
Пока только в биться/бороться получается, к сожалению.
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[ADO]
Немного стали напрягать заявления этого прораба
+9
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seversever
Ответ Кирилл
Еще есть над чем работать тренерскому штабу. Надо встроить в систему всех новичков, дождаться еще 1-2 новичков, надеюсь, и вперед продолжать чемпионат. И было бы очень хорошо реанимировать Федю, а то очень грустно на такого него смотреть … Надеюсь, в конце сезона будем радоваться результатам, а не грустить )
Для этого Феде нужно играть на своей позиции, как и другим игрокам, но гению тактики этого не объяснишь.
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Vladimir mironov
Ответ Groznyi2024
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какой беспредел?
ты, что мелешь?
+4
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Кирилл
Еще есть над чем работать тренерскому штабу.
Надо встроить в систему всех новичков, дождаться еще 1-2 новичков, надеюсь, и вперед продолжать чемпионат.

И было бы очень хорошо реанимировать Федю, а то очень грустно на такого него смотреть …

Надеюсь, в конце сезона будем радоваться результатам, а не грустить )
+4
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pyritanza
А теперь вопрос - для чего Федотову лопата?!🤔
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analogia
Ответ Виталик Украинский
До "если бы Чалов..." счет должен был быть 1-3, плюс 3 пенальти судья "не заметил"... Так что свое "бы" заберите себе с бабами и дедками. Лучше попробуйте играть в футбол.
Если счет должен был быть 1-3, почему матч закончился 1-1? Что за детский сад вы разводите ? лучше ложитесь спать
+3
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KillerZ
Лопаты что б гегемона зарыть
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Саша
Ответ analogia
Если «бы» Чалов сделал «бы» счет 2:0 из убойной позиции, вы «бы» рты свои про судейский беспредел и не открывали «бы», по этому, свое бесполезное «бы» оставьте лучше при себе, ведь если «бы» у бабки были «бы» яйца, она была «бы» дедом.
если бы цска играл в футбол то была бы игра а так ..... какая-то
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Sergoe1
Ответ Спиридон Цсковский
Была гвардия, теперь - стройбат...
Сначала вопрос - где и когда была гвардия?
А дальше утверждение, проверенное опытом: если бы не стройбат, то почти вся гвардия хлебала БЫ г..но большой ложкой (гвардейской не иначе).
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Макс Дунаевский
Ответ analogia
Если «бы» Чалов сделал «бы» счет 2:0 из убойной позиции, вы «бы» рты свои про судейский беспредел и не открывали «бы», по этому, свое бесполезное «бы» оставьте лучше при себе, ведь если «бы» у бабки были «бы» яйца, она была «бы» дедом.
ты гонишь что ли? тебе и есть что только момент с чаловым вспомнить))
автобусники! 2 момента за игру еще и рот раскрыл
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.ru
ну какие лопаты, Владимир, это уже кайло какое то... лопата более тонкий инструмент
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Hong Kil
Ну видно конечно, что любят копать. Заметно, что поле опять же, перекопано, песком пересыпано, так что даже сами копатели в бутсах путаются.
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Василиус
Скорее должны были меньше набрать, например с Оренбургом люто отскочили
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Evgenii Dodu
Абы да кабы. Дисциплина и самоотдача были на высоте, игра на полном нуле. Ну и зачем это нужно?!
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ЖУЛИК
Я уверен всё будет норм, сейчас новички встроятся в состав и игра придёт
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Спиридон Цсковский
Была гвардия, теперь - стройбат...
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