Федотов о ЦСКА: «Лопаты бросать не собираемся – есть над чем работать. Могли набрать больше очков»

Владимир Федотов оценил игру ЦСКА в последних матчах РПЛ.

В 7-м туре ЦСКА сыграл вничью с « » (1:1). Команда идет на 7-й строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков.

«Несмотря на все сложности и трудности, могли набрать больше очков. Два выездных поражения как под копирку – 11‑метровые решили исход. Эти матчи не были проиграны по игре.

Да, надо отдать должное – в была тяжелая игра на искусственном поле. Нам мало, что удавалось. Была тяжелая вязкая игра. Безэмоциональная. Но мы знаем корень этих проблем.

Сегодня была прекрасная атмосфера на стадионе. Но нам есть над чем работать. Лопаты бросать не собираемся», – сказал главный тренер .

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