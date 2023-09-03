Федотов про 1:1 с «Зенитом»: «Обидно, ЦСКА поймали на невнимательности. Несчастный случай»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов посчитал обидной потерю ЦСКА очков в игре с «Зенитом» (1:1).

«Забили быстрый гол и попали под давление. Мы знаем наши проблемы. Знаем, откуда это идет.

Здорово сыграл Игорь Акинфеев. Но и мы неплохо оборонялись.

Во втором тайме сняли несколько напряженность, могли уколоть впереди… А то, что произошло в конце, это обидно. Но итог справедливый, нас поймали на невнимательности. Несчастный случай.

Соперник действовал чуть быстрее. Мы после матча с «Сочи» на сложном поле в тяжелых климатических условиях не успевали быстро работать с мячом. Должны были более качественно выходить из обороны в атаку. «Зенит» в этом плане быстро забирал мяч, можно было сыграть качественнее», – сказал главный тренер ЦСКА.

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118 комментариев

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Evgeny Trifonov
Несчастный случай это гол Заболотного, а потом позорный автобус с забросами на столба в домашнем матче. Хаватит фантазировать.
+141
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+91
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Abdurahim Mirzoev
Ответ Гоша Пугач
Несчастный случай - гол ЦСКА и их игра в атаке весь матч
играем так, как позволяет состав. Или нестись вперед и получить 3-0?
+77
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+63
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Aleksey Novikov
ЦСКА выдали максимальный результат из игры. Мастерство без мастерства. спасибо и на этом.
+40
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Гоша Пугач
Несчастный случай - гол ЦСКА и их игра в атаке весь матч
+45
-25
+20
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IlyaGrain
Ответ Evgeny Trifonov
Несчастный случай это гол Заболотного, а потом позорный автобус с забросами на столба в домашнем матче. Хаватит фантазировать.
Так а кем играть то ?? Половина игроков старта ушла или травмированы (Медина, Караскаль, Зайнутдинов, Дивеев) , новички только приехали 🤷🏻‍♂️
+20
-5
+15
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Владимир Лоншаков
"Попали под давление и не показали качественный футбол". А почему, Федотов, не выпустил Давилу сразу с первых минут, узбек почему не вышел, а у этих ребят хоть какая-то скорость есть, в отличии от Облякова, который еле ноги таскал, Чалов, Зе только обозначали отбор мяча, наверно, силы берегли на рывки, которые так и не состоялись из-за их слабой физики. Ружье на стене тоже, иногда, стреляет, так и Зе, а больше от него никакого толка, Чалов такой момент запорол, хоть бы в ворота попал, видно, только с 11 может забивать. Бразильцы за ЦСКА бились, а вот россияне какой-то балласт в команде. Мухин для чего вышел на поле-это знает только Федотов, ему и отвечать:почему даже ударов в створ ворот не было. Повезло сегодня, что ничью еле, еле получили. Трусливый футбол.
+16
-1
+15
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L.A.S_Vegas_777_
Несчастный случай, это он про привоз Кержакова?
За всю игру всего 1 удар в створ, смешно))
По случаю повели и сели играть в держи cpaky 😆
+10
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+9
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Abdurahim Mirzoev
Ответ Гоша Пугач
Несчастный случай - гол ЦСКА и их игра в атаке весь матч
итак видно еле забиваем, поэтому каждый гол ценнен для нас. И каждый гол надо беречь
+10
-1
+9
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Британский шпион
Где игра? Что с Чаловым? Где опорная зона? Где уверенная игра на втором этаже у своих ворот? Это что было вообще, тренер?
+12
-4
+8
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forever 77
Ответ Miron_8383
Это он про гол на 4 минуте в заголовке говорит? 70% владения и трёхкратной преимущественно по ударам это тоже несчастный случай?
Несчастный случай, это когда команда, у которой бюджет больше чем у всей лиги, кроме навесов не может что-то придумать
+25
-18
+7
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Marcus Varro
Нельзя весь матч сидеть в обороне и надеяться на то, что Зенит не забьет. Нужна контригра, защита устаёт от давления. В итоге так и получилось.
И замены только ухудшили игру. Мухин стоял и смотрел на мяч перед решающим угловым. Давила вообще непонятен.
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Кирилл
Спасибо Игорю за этот результат, на самом деле - в первом тайме спасал как только мог.

Жаль, что вышли играть с Зенитом «от обороны».
Очень надеюсь, что с возвращением травмированных и после встраивания новичков команды игра ЦСКА поменяется.
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raulka
Скажи спасибо за гол великому Зе, физрук, две передачи друг другу сделать не могли
+8
-1
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pyrec
Достойный матч по самоотдаче. Только в таком режиме с таким составом можем противостоять Зениту.
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Причёска Бэйла
Ответ forever 77
Несчастный случай, это когда команда, у которой бюджет больше чем у всей лиги, кроме навесов не может что-то придумать
Там и Сити не придумает с 11 людьми в штрафной.
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rarog
Будем честны, случайный-скорее гол ЦСКА, ошибка детская, её надо уметь реализовать ещё, конечно, с чем справились-но всю игру Зенит давил, это дало результат, Игорян спас ещё разок
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alkash5051
А у ЦСКА, кроме забросов Акинфеева из своей штрафной, что-нибудь еще есть в арсенале?
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igls54
Не наиграл ЦСКА на победу ни разу. И это ещё в лучшем случае
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Ak4705
Статистику посмотрите, владение мячом, удары в створ ворот, угловые, опасные моменты!!! Зенит возил ЦСКА, весь матч, если бы не вратари(один косячил, другой тащил) , то счёт мог быть и крупным
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Alamarrr
Ответ Evgeny Trifonov
Несчастный случай это гол Заболотного, а потом позорный автобус с забросами на столба в домашнем матче. Хаватит фантазировать.
Быстрый гол диктовал тактику. ЦСКА оберегал счет, что логично против сильного Зенита. Результат справедливый, не кипишуй.
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KMFDM71
Да вас драли всю игру, очнись)
О каком несчастном случае речь?
Не болею за Зенит, но по игре это лучший клуб России, без вариантов.
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analogia
Ответ Владимир Лоншаков
"Попали под давление и не показали качественный футбол". А почему, Федотов, не выпустил Давилу сразу с первых минут, узбек почему не вышел, а у этих ребят хоть какая-то скорость есть, в отличии от Облякова, который еле ноги таскал, Чалов, Зе только обозначали отбор мяча, наверно, силы берегли на рывки, которые так и не состоялись из-за их слабой физики. Ружье на стене тоже, иногда, стреляет, так и Зе, а больше от него никакого толка, Чалов такой момент запорол, хоть бы в ворота попал, видно, только с 11 может забивать. Бразильцы за ЦСКА бились, а вот россияне какой-то балласт в команде. Мухин для чего вышел на поле-это знает только Федотов, ему и отвечать:почему даже ударов в створ ворот не было. Повезло сегодня, что ничью еле, еле получили. Трусливый футбол.
Почему Чалов не может пробить вратаря и сделать счет 2:0, вместо этого шмаляя по воробьям, это скорее вопрос к Феде, нежели к Федотову..
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slavyan20045
Больше всех разочаровал Зделар , ноль полный , абсолютно не читает игру и во многих моментах вообще не успевает , отборов почти нет, про пасы я вообще молчу , элементарный пас метров на 5 выдать не может без брака , просто катастрофа. Многие пишут про слабое нападение и на необходимость усилений в этом сегменте , однако забывают про центр поля , который по сути вообще нулевой , Мендес контролирует мяч , но никакого обострения и продвижения нет. ЦСКА в первую нужно укреплять центр поля , потому что зениту поиграли его вдрызг. С ностальгией и сожалением вспоминаю связку Понтуса и Эльма…..
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Senchas
Ответ Abdurahim Mirzoev
играем так, как позволяет состав. Или нестись вперед и получить 3-0?
думаю, вопросов к тактике цска нет. вопросы к федотову за его слова. цска сегодня отскочили, а федотов делает вид что наоборот
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9wkbc9rjcb
Какой несчастный случай? Возили вас лицом по полю широкому, а несчастный случай это ошибка Кержа, слабенько сыграл ЦСКА надо признать, ну как дерево ЗЕ забило удивительно.
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