Федотов про 1:1 с «Зенитом»: «Обидно, ЦСКА поймали на невнимательности. Несчастный случай»
Владимир Федотов посчитал обидной потерю ЦСКА очков в игре с «Зенитом» (1:1).
«Забили быстрый гол и попали под давление. Мы знаем наши проблемы. Знаем, откуда это идет.
Здорово сыграл Игорь Акинфеев. Но и мы неплохо оборонялись.
Во втором тайме сняли несколько напряженность, могли уколоть впереди… А то, что произошло в конце, это обидно. Но итог справедливый, нас поймали на невнимательности. Несчастный случай.
Соперник действовал чуть быстрее. Мы после матча с «Сочи» на сложном поле в тяжелых климатических условиях не успевали быстро работать с мячом. Должны были более качественно выходить из обороны в атаку. «Зенит» в этом плане быстро забирал мяч, можно было сыграть качественнее», – сказал главный тренер ЦСКА.
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За всю игру всего 1 удар в створ, смешно))
По случаю повели и сели играть в держи cpaky 😆
И замены только ухудшили игру. Мухин стоял и смотрел на мяч перед решающим угловым. Давила вообще непонятен.
Жаль, что вышли играть с Зенитом «от обороны».
Очень надеюсь, что с возвращением травмированных и после встраивания новичков команды игра ЦСКА поменяется.
О каком несчастном случае речь?
Не болею за Зенит, но по игре это лучший клуб России, без вариантов.