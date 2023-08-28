Тихонов о Захаряне в «Сосьедаде»: «Там такие фанаты, что на улицу не выйдешь, если плохо играешь. Напихают – мало не покажется. И будут сложности из-за того, что он русский»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва ТАСС Арсен Захарян Футбол

Андрей Тихонов описал, с чем столкнется Арсен Захарян при неудачах в «Сосьедаде».

«Реал Сосьедад» – очень хорошая команда, время только покажет, достаточно ли высокий уровень у Арсена. Он хороший, качественный футболист, но посмотрим, как это будет выглядеть, сейчас рано говорить, все будет зависеть от него. Это другой чемпионат, другие люди. Тебя покупают за определенные деньги, ты должен там показывать свой высокий уровень, потому что не будет, как в «Динамо», что одна игра плохая, другая хорошая.

Знаете, какие там требовательные болельщики? Там, если плохо играешь, особо на улицу не выйдешь. Если появишься где-то в баре или ресторане, будет обструкция среди болельщиков, напихают столько, что мало не покажется, так что все будет зависеть от него. Плохо играть он там не имеет права.

У него будут сложности из-за того, что он русский. Даже если считать, что он армянин, все равно его будут воспринимать как приезжего из России. Если он быстро выучит испанский, то ему будет гораздо проще: когда знаешь язык, даешь интервью на испанском, люди видят, что человек хочет в футбол играть» – заявил бывший полузащитник сборной России.

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10 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Набор букв какой-то. Если человек выучил испанский, то это значит, что он хочет в футбол играть.
А если вот на английском будет - не хочет, лентяй.
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Dmitry Singular
Чем больше Тихонов открывает рот, тем меньше к нему остаётся симпатии от того, каким он был хорошим человеком.
В данном вопросе о том, как там пихают фанаты, лучше спрашивать у игравших там Хохлова и Карпина, а не сидевшего всегда в России Тихонова.
При чем Хохлов, говорил совершенно обратное о болельщиках Реала
+3
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+3
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CriminalJoint62
Заголовок - как всегда 😭. Тихонов имеет ввиду знание языка, а не русофобию
+3
-1
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6tspey7tb5
Ответ rigobersong
У Панина никаких сложностей в Испании из-за того что он русский:)
Его устраивает когда его пихают.
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Антон Фалафель
Вообще то он армянин, а это значит - почти баск.
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Амин Чич
у бывших спартаковцев это в крови или правильно сказать, в жёлчном пузыре!!! Это или зависть или ненависть
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damondiamond
типа разговаривает на русском, значит, русский, но русские не равно россияне же
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Владимир Пушкарев
Ответ CriminalJoint62
Заголовок - как всегда 😭. Тихонов имеет ввиду знание языка, а не русофобию
Да, нет. Последний абзац прочитай
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