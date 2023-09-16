«Барселона» внимательно следит за ситуацией вокруг вингера «МЮ» Джейдона Санчо.

Вингера отстранили от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как он публично отреагировал на критику со стороны главного тренера. Эрик тен Хаг не стал утвердительно отвечать на вопрос о том, сыграет ли Санчо за «Юнайтед» еще раз.

Спортивный отдел «Барселоны» внимательно следит за развитием ситуации вокруг 23-летнего футболиста и думает над тем, чтобы арендовать его в январе. На данный момент каталонцы не делали шагов в этом направлении – клуб просто внимательно наблюдает за происходящим, пишет Diario Sport.

Отмечается, что Санчо всерьез думает об уходе из « ».

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

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