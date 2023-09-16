«Барселона» следит за ситуацией вокруг Санчо и может арендовать его у «МЮ» зимой (Diario Sport)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

«Барселона» внимательно следит за ситуацией вокруг вингера «МЮ» Джейдона Санчо.

Вингера отстранили от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как он публично отреагировал на критику со стороны главного тренера. Эрик тен Хаг не стал утвердительно отвечать на вопрос о том, сыграет ли Санчо за «Юнайтед» еще раз.

Спортивный отдел «Барселоны» внимательно следит за развитием ситуации вокруг 23-летнего футболиста и думает над тем, чтобы арендовать его в январе. На данный момент каталонцы не делали шагов в этом направлении – клуб просто внимательно наблюдает за происходящим, пишет Diario Sport.

Отмечается, что Санчо всерьез думает об уходе из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

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32 комментария

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Dimashay
Ответ человек-муравей человек-физрук
диарея опять придумала новость на ровном месте. ну какое усиление может быть из МЮ?
Напомни, как последний раз Барса и МЮ сыграли? Без отмазок, без выдумок, просто итоги встречи
+35
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Josep
Ага, им ещё этого дурачка не хватало. От одного избавились, но в того балбеса бабла и времени ввалили немеряно, поэтому жалко было уже терять, а тут чужое недоразумение ещё воспитывать. Что за чушь..
+10
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человек-муравей человек-физрук
диарея опять придумала новость на ровном месте. ну какое усиление может быть из МЮ?
+23
-16
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Kerndl
А Тульский Арсенал следит? 🤔
Я просто из Тулы, переживаю за своих!
+5
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Dimashay
Ответ Dutch Uncle
Напомни, какие последние трофеи взял супертренер Тен Хаг с безграничным бюджетом? Без отмазок, без выдумок, просто итоги тренерства.
Ой, вопрос на вопрос, как неожиданно)
+6
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Антиглор17
Жирная утятина, он и по игре не их товарищ ни разу.
+4
-1
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Глаукома Скоулза
Спортс позорники, если пихаете свою рекламу на весь экран, делайте возможность её нормально закрывать. В этот крестик для закрытия иногда с 3-5 раза получается попасть. Хотя вроде каждый раз жмёшь прямо на него, получается клик на рекламу с последующим переходом в AppStore
+2
0
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МЮ20
Ответ ddddan 2
хави посильнее Тен хага будет
чем?
+6
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Real_v_dushe
ФК б о м ж тут как тут))
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Stretford End
Ответ Чёрный тюльпан
Санчо продавать нужно, а не по арендам пулять. Аренда только зарплату покрывать его будет, так и то скорей всего не всю. Никто в здравом уме не возьмёт на себя обязательства по оплате 250 тыс. фунтов в неделю + 50 в виде бонусов, что прописано у Джейдона в МЮ, следовательно клуб продолжит платить. Наверняка англичанин не захочет свою карьеру завершать в столь раннем возрасте, так что согласится на понижение и в статусе клуба и в зарплате, лишь бы реанимировать свою карьеру и покинуть токсичный коллектив/клуб, где ему не рады.
скорее коллектив/клуб покинет ленивый игрок.
так правильнее.
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Чёрный тюльпан
Ответ Stretford End
жаль что источник левый
Санчо продавать нужно, а не по арендам пулять. Аренда только зарплату покрывать его будет, так и то скорей всего не всю. Никто в здравом уме не возьмёт на себя обязательства по оплате 250 тыс. фунтов в неделю + 50 в виде бонусов, что прописано у Джейдона в МЮ, следовательно клуб продолжит платить. Наверняка англичанин не захочет свою карьеру завершать в столь раннем возрасте, так что согласится на понижение и в статусе клуба и в зарплате, лишь бы реанимировать свою карьеру и покинуть токсичный коллектив/клуб, где ему не рады.
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SCHOKKKK
Ответ Хабиб
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Чё за детский сад?
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Хабиб
Ответ Dimashay
Напомни, как последний раз Барса и МЮ сыграли? Без отмазок, без выдумок, просто итоги встречи
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Bazilic
Ответ Dimashay
Напомни, как последний раз Барса и МЮ сыграли? Без отмазок, без выдумок, просто итоги встречи
Мю выиграл, еще вопросы?
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Dutch Uncle
Ответ Dimashay
Напомни, как последний раз Барса и МЮ сыграли? Без отмазок, без выдумок, просто итоги встречи
Напомни, какие последние трофеи взял супертренер Тен Хаг с безграничным бюджетом? Без отмазок, без выдумок, просто итоги тренерства.
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N. Vidich
Ответ ddddan 2
хави посильнее Тен хага будет
А определил ты это как? Вот реально, на основе каких критериев объективных?
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ddddan 2
Ответ red hikkikomori
от одного физрука к другому
хави посильнее Тен хага будет
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piper65
… когда больше не о чем писать…
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Мохнатый55
Аренда на полгода с правом выкупа - это неплохой вариант.
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arsenal.ave
Им Дембеле видимо мало были, хотят взять еще более сложный экземпляр
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Stretford End
жаль что источник левый
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Мексиканская песня
Санчо - Беллингем.

А?!
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rigobersong
Просто пушка:)) Считай за бесплатно игрок за 100 млн:))
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