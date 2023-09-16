«Барса» может попытаться купить Киммиха в 2024-м, если он не продлит контракт с «Баварией»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Йозуа Киммих Футбол

«Барселона» сохраняет интерес к Йозуа Киммиху.

Этим летом сообщалось. что каталонский клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Баварии». Официального предложения о трансфере не было, футболист остался в немецком клубе. 

По информации Diario Sport, главный тренер «блауграны» Хави сохраняет заметный интерес к Киммиху. «Барса» может попытаться купить игрока летом 2024 года, если Йозуа не продлит контракт с «Баварией» к тому моменту. 

Действующий контракт Киммиха с мюнхенцами рассчитан до 2025 года. Статистику 28-летнего хавбека можно найти здесь

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13 комментариев

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Josep
Было бы очень круто, конечно. Но пока выглядит слишком фантастично. Хотя, если Тухель будет продолжать в том же духе, то почему бы и нет.))
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Кирилл
Было бы очень интересно увидеть Киммиха в Барселоне.

Но что-то мне подсказывает, что Бавария даже за год контракта заломит большую цену.
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Роман
Ответ Кирилл
Было бы очень интересно увидеть Киммиха в Барселоне. Но что-то мне подсказывает, что Бавария даже за год контракта заломит большую цену.
Как раз недавно Киммих сказал, что он поклонник Хави (как футболиста), всё не просто так)
+9
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ShAtO
Ответ Роман
Как раз недавно Киммих сказал, что он поклонник Хави (как футболиста), всё не просто так)
он уже с начала своей карьеры говорил, что его кумир Хави
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RUSLAN USMANKULYYEW
ждём
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ljolik888
Это конечно отлично , что интересуется . Но давайте подождём до лета и там будем делать выводы . Сейчас бы Роке зимой зарегистрировать- это уже было бы отлично .
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Bazilic
Звучит слишком хорошо, идеальный игрок для Барсы
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Vikeif
Ну если барса к этому времени будет конкурентна в финансовом плане, то могут попробовать. Если Кимммих не будет продлевать контракт, за ним топы в очередь выстроятся.
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