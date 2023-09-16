«Барса» может попытаться купить Киммиха в 2024-м, если он не продлит контракт с «Баварией»

«Барселона» сохраняет интерес к Йозуа Киммиху.

Этим летом сообщалось. что каталонский клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Баварии». Официального предложения о трансфере не было, футболист остался в немецком клубе.

По информации Diario Sport, главный тренер «блауграны» сохраняет заметный интерес к . «Барса» может попытаться купить игрока летом 2024 года, если Йозуа не продлит контракт с «Баварией» к тому моменту.

Действующий контракт Киммиха с мюнхенцами рассчитан до 2025 года. Статистику 28-летнего хавбека можно найти здесь.

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