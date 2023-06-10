Хави считает Киммиха приоритетной целью. Хавбек может надавить на руководство «Баварии» ради перехода в «Барсу» (Mundo Deportivo)

Хави хочет видеть Йозуа Киммиха в «Барселоне».

Главный тренер каталонской команды дал распоряжение сделать все возможное, чтобы подписать 28-летнего полузащитника в пару к Илкаю Гюндогану, сообщает Mundo Deportivo.

Хави считает Киммиха приоритетной трансферной целью клуба. Тренеры «Барсы» считают лучшим полузащитником на рынке в идеальном возрасте, как с точки зрения зрелости, так и продолжающегося прогресса.

«Блауграна» хотела бы воспользоваться желанием игрока продолжить карьеру в новом клубе – у него возникли разногласия с руководством «Баварии» после увольнения Юлиана Нагельсманна.

Контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до 2025 года, но он не против перейти в новую команду. « » является наиболее предпочтительным вариантом в этом плане. Как и Роберт Левандовски, немец готов надавить на руководство мюнхенского клуба, чтобы поспособствовать трансферу.

В «Барселоне» осознают, что подписание Киммиха обойдется в крупную сумму, но клуб постарается выполнить просьбу .