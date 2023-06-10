Хави считает Киммиха приоритетной целью. Хавбек может надавить на руководство «Баварии» ради перехода в «Барсу» (Mundo Deportivo)

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Йозуа Киммих Футбол

Хави хочет видеть Йозуа Киммиха в «Барселоне».

Главный тренер каталонской команды дал распоряжение сделать все возможное, чтобы подписать 28-летнего полузащитника в пару к Илкаю Гюндогану, сообщает Mundo Deportivo.

Хави считает Киммиха приоритетной трансферной целью клуба. Тренеры «Барсы» считают Йозуа лучшим полузащитником на рынке в идеальном возрасте, как с точки зрения зрелости, так и продолжающегося прогресса.

«Блауграна» хотела бы воспользоваться желанием игрока продолжить карьеру в новом клубе – у него возникли разногласия с руководством «Баварии» после увольнения Юлиана Нагельсманна. 

Контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до 2025 года, но он не против перейти в новую команду. «Барселона» является наиболее предпочтительным вариантом в этом плане. Как и Роберт Левандовски, немец готов надавить на руководство мюнхенского клуба, чтобы поспособствовать трансферу.

В «Барселоне» осознают, что подписание Киммиха обойдется в крупную сумму, но клуб постарается выполнить просьбу Хави

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73 комментария

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Strawberry Dictator
Ответ HI MARS
Эти бедолаги не смогут никого подписать.Хватит плодить нелепые сплетни
Да-да, прошлым летом все также говорили
+45
-12
+33
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Bazilic
Это звучит слишком хорошо
Может повлиять на Барсу сильнее, чем Каземиро повлиял на МЮ
+34
-7
+27
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Ashan Sorokin
Какой топ футболист с интеллектом будет менять Баварию на Барселону ?
+46
-25
+21
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<~Inter~>
2 года контракта у парня. Способов давления у Киммиха то и нет
+16
-4
+12
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Rosdcer
Ответ Ashan Sorokin
Какой топ футболист с интеллектом будет менять Баварию на Барселону ?
Любой
+27
-19
+8
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Плотников Семен
Ответ Ashan Sorokin
Какой топ футболист с интеллектом будет менять Баварию на Барселону ?
Роберт?
+18
-10
+8
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Экспертное мнение
Ответ Ashan Sorokin
Какой топ футболист с интеллектом будет менять Баварию на Барселону ?
Любой, после такой концовки Бундеслига официально закрыта и играть там не имеет никакого смысла, скоро рекорд Вануату побьют по не сменяемости чемпиона
+15
-9
+6
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Евгений Федяев
Ответ Ashan Sorokin
Какой топ футболист с интеллектом будет менять Баварию на Барселону ?
Ну многие моряки выберут бушующий океан чем тихую гавань. Новые вызовы, новые эмоции. Плюсом разногласия с руководством. Банально, наскучило в родном чемпе где всё выигрываешь каждый год, никакой интриги.
+6
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KozlikX
какой им киммих , это элитнейший игрок, который может тысяч 400 просить в условном сити или ПСЖ, Барселона столько не даст
+8
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Sundance Neeskens
Ответ Peter Parker
Киммих вроде не похож на дурака. Зачем ему в Барселону? Без обид для фанатов, но то кидалово с зарплатами и непонятное с составом, ставит крест на приглашении таких звезд, как немец. Думаю, что у такого игрока как Киммих есть возможность перейти в любой клуб и нынешняя Барселона вряд ли в его шорт-листе
Значит Левандовски, ушедший из Баварии и которым интересовались ПСЖ, - дурак. Рафинья, которым интересовались Арсенал и Челси, - дурак. Кунде, которым тоже Челси интересовались, - дурак. Кессиэ, ушедший из Милана, - дурак. Гюндоган, который сейчас может уйти из Ман Сити, - дурак. Сам то хоть понял че написал чел? 😂😂
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Peter Parker
Киммих вроде не похож на дурака. Зачем ему в Барселону? Без обид для фанатов, но то кидалово с зарплатами и непонятное с составом, ставит крест на приглашении таких звезд, как немец. Думаю, что у такого игрока как Киммих есть возможность перейти в любой клуб и нынешняя Барселона вряд ли в его шорт-листе
+8
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Sundance Neeskens
Ответ Алексей Иваненко
какая ерунда,откуда у них деньги на Киммиха)).Да и он сказал после окончания сезона,что у него есть злость,что так плохо во второй половине сезона все получилось и в следующем,надо все наверстать,Даже намека нет,что он хочет уйти из Баварии).
Первая стадия - отрицание.
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FrankieWild
Какая же утка
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Bazilic
Ответ HI MARS
Эти бедолаги не смогут никого подписать.Хватит плодить нелепые сплетни
Продадут Феррана и Кессье - смогут
Вас прошлое лето ничему не научило?
+6
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Bazilic
Ответ breeze1989
Если они берут Киммиха, то зачем им Гюндоган? А если обоих хотят в старт, то неужели посадят в глубокий запас кого-то из пары Де Йонг-Педри?
Чтобы наконец-то можно было ротировать состав и Гави не играл 50 матчей за сезон
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Andrey Sheykhov
зашёл чисто узнать, как Хави может "надавить" на Баварию.
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SaH4r.
Ответ Ashan Sorokin
Какой топ футболист с интеллектом будет менять Баварию на Барселону ?
забавно слышать это от спартача-мадридиста
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ZaSvabody
Ответ 2vdhrvmmzf
И Гюндоган и Киммих одновременно это полнейший бред, Гави-Педри сидеть чтоли будут?
Не бред. Барса играет с 4 полузащитниками постоянно. А ротация никогда не помешает, особенно возрастному Гюндогану и 17 летнему Гави.
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WESTERN-
Хави может так считать. Но это ни о чем не говорит. Есть Субименди которого не могут прописать за отступные , Киммха за какие деньги они должны подписывать
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Адепт Суперлиги
Ответ KozlikX
какой им киммих , это элитнейший игрок, который может тысяч 400 просить в условном сити или ПСЖ, Барселона столько не даст
Барселона в разы престижнее арабских мешков
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Хамзат Богатырев
Ответ Bazilic
Продадут Феррана и Кессье - смогут Вас прошлое лето ничему не научило?
Кимих был не доволен Руководством а это руководство которым он был недоволен уволенно тем более у Киммиха такой-же хорактер как у Тухеля они одинаковы. Так что в клубе у него все отлично я немогу понять как фанаты Барсы могут знать его желания они что его семья??
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Адепт Суперлиги
Ответ Peter Parker
Киммих вроде не похож на дурака. Зачем ему в Барселону? Без обид для фанатов, но то кидалово с зарплатами и непонятное с составом, ставит крест на приглашении таких звезд, как немец. Думаю, что у такого игрока как Киммих есть возможность перейти в любой клуб и нынешняя Барселона вряд ли в его шорт-листе
Без обид для фанатов Баварии, но провести всю карьеру в чемпионате одной команды, которая чисто физически не может проиграть, в составе этой команды - это большое пятно для наследия. Нужны новые вызовы, прокси-лига их дать не способна, значит надо уезжать.
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breeze1989
Ответ ZaSvabody
Не бред. Барса играет с 4 полузащитниками постоянно. А ротация никогда не помешает, особенно возрастному Гюндогану и 17 летнему Гави.
Гави 19 к началу сезона будет. И при такой четверке ЦП он просто безальтернативно на Лавку сядет
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Karpikoff
Ответ Ashan Sorokin
Какой топ футболист с интеллектом будет менять Баварию на Барселону ?
А чем плоха сейчас Барселона? Команда развивается и с учётом ее проблем, достаточно не плохо, сказать что Бавария будет прибавлять, ну... За последние пол сезона не видно было за счёт чего?
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grinch
помните , как после какой то игры Пеп отчитывал Киммиха?)
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