Хави считает Киммиха приоритетной целью. Хавбек может надавить на руководство «Баварии» ради перехода в «Барсу» (Mundo Deportivo)
Хави хочет видеть Йозуа Киммиха в «Барселоне».
Главный тренер каталонской команды дал распоряжение сделать все возможное, чтобы подписать 28-летнего полузащитника в пару к Илкаю Гюндогану, сообщает Mundo Deportivo.
Хави считает Киммиха приоритетной трансферной целью клуба. Тренеры «Барсы» считают Йозуа лучшим полузащитником на рынке в идеальном возрасте, как с точки зрения зрелости, так и продолжающегося прогресса.
«Блауграна» хотела бы воспользоваться желанием игрока продолжить карьеру в новом клубе – у него возникли разногласия с руководством «Баварии» после увольнения Юлиана Нагельсманна.
Контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до 2025 года, но он не против перейти в новую команду. «Барселона» является наиболее предпочтительным вариантом в этом плане. Как и Роберт Левандовски, немец готов надавить на руководство мюнхенского клуба, чтобы поспособствовать трансферу.
В «Барселоне» осознают, что подписание Киммиха обойдется в крупную сумму, но клуб постарается выполнить просьбу Хави.
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