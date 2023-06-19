«Барса» рассматривает Гидо Родригеса в качестве замены Бускетсу. Трансфер Субименди практически невозможен

Теги Бавария Барселона Бетис Реал Сосьедад Хави Ла Лига возможные трансферы Вулверхэмптон Серджи Бускетс Йозуа Киммих Рубен Невеш Гидо Родригес Мартин Субименди Футбол

Гидо Родригес может перейти в «Барселону».

Главный тренер каталонской команды Хави считает укрепление позиции опорного полузащитника приоритетной целью – по его мнению, клубу необходимо заменить Серджи Бускетса.

Главным вариантом Хави было подписание Мартина Субименди, но этот трансфер практически невозможен – «Реал Сосьедад» не хочет продавать игрока дешевле суммы отступных (60 миллионов евро). Купить Йозуа Киммиха тоже не удастся, поскольку «Бавария» дала понять, что не станет вести переговоры на эту тему.

Также «Барса» интересовалась Рубеном Невешем. Клуб достиг договоренности с хавбеком «Вулверхэмптона» и его агентом Жорже Мендешем, но последний не смог уговорить Ансу Фати перейти в «Вулвс» на правах обмена. В ближайшее время Невеш может присоединиться к «Аль-Хилалю».

Теперь в качестве замены Бускетсу «Барса» рассматривает Гидо Родригеса. Контракт хавбека с «Бетисом» истекает в 2024 году, и клуб из Севильи будет вынужден продать аргентинца этим летом, чтобы выручить средства от трансфера. Но в «Бетисе» допускают, что Родригес продлит соглашение, включив опцию об уходе из клуба на определенных условиях.

В сезоне Ла Лиги-2022/23 Родригес провел 34 матча. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.

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27 комментариев

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Blaumerc
Ответ Amalfitano
Как обычно. Замахнулись на Киммиха и Невеша, но получат Родригесов с лопесами из бетисов и других осасун.
прям как Мадрид, нацелилась на Холанда, Мбаппе и даже Хавертца, а получили 33 летнего Хоселу в аренду из сегунды.
😄
+44
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+41
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Сраный Умник
Замены Бускетсу не существует. Но неплохой вариант, может быть.
+16
-3
+13
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Дмитрий Яруллин
Ответ Murad Balta
Почему нельзя попробовать с Нико Гонсалесом поработать ? Он свой , знаком с системой . Надо пробовать .
С Нико Гонсалесом в опорке турниры не выигрывают
+11
-1
+10
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Murad Balta
Почему нельзя попробовать с Нико Гонсалесом поработать ? Он свой , знаком с системой . Надо пробовать .
+7
-1
+6
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Eugene10
Ответ Дмитрий Яруллин
С Нико Гонсалесом в опорке турниры не выигрывают
А с Гидо Родригесом прям все возьмут)))
+5
0
+5
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СД18
Покупать абы кого не нужно. Тогда уже лучше наигровать из того, что есть.
1я связка ДеЙонг +Гави, Гави будет просто выжигать центр, Френки раздавать пасы.
2я связка ДеЙонг + Кессие, примерно тот же вариант, но менее активный.
3я связка ДеЙонг + Нико, это ближе к той связке, что была с Бускетсом.
+3
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серёга124
Ответ DolJun
отличное усиление для барсы, игроки одного уровня с бускетцем, а самое главное платить много не придется)
он не уровень барсы
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Blaumerc
Ответ DolJun
отличное усиление для барсы, игроки одного уровня с бускетцем, а самое главное платить много не придется)
а как и на каком основании ты оцениваешь уровень игроков, просто интересно.
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AminO2
"Ла Лига. Гид по Родригесам", подарочное издание.
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Murad Balta
Ответ Дмитрий Яруллин
С Нико Гонсалесом в опорке турниры не выигрывают
Просто и так есть вопросы по финансам , можно было бы в предсезонке посмотреть на него . В Валенсии и так бардак
+1
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Бакытбек Мусин
у вас сейчас есть де йонг, зачем переживать не понимаю, фан РМ
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Ко-ко-джамбо
Невеш странный игрок, со времен Порту помню кучу рассказов о том какой это крутой опорник, и они идут до сих пор, но вся его карьера проходит хрен пойми где
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Экселлент
Ответ Amalfitano
Как обычно. Замахнулись на Киммиха и Невеша, но получат Родригесов с лопесами из бетисов и других осасун.
Ладно Киммиха бы в пример привёл, но Невеш? Он поехал в клуб своего уровня, так что он вообще не уместен, ведь Хави не зря трижды отвергал его кандидатуру, в последний раз он сказал: я лучше использую 100 Кессие, нежели к нам приедет Невеш
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-1
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Amalfitano
Ответ Леван Мкртчян
В 33 года вспомнили о своём воспитаннике)) Так вместо Бензема кто тогда ? Получается всё-таки , что Хоселу , а не Холанд, или все еще верите, что Перес купит топа в этом году вместо француза?)
ТО еще не закрыто. Да и потом, ты мне так это приподносишь как будто я за них топлю. Очевидно же, что Хоселу это замена Мариана.
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Blaumerc
Ответ Amalfitano
Хоселу это замена Мариана. И их воспитанник.
ты наверное имел ввиду Мариано а не Мариана. А многие считатют, в том числе и дядя Перес что он замена Бензема. Раз на то дело пошло, он не является воспитанником Мадрида, если что.
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Amalfitano
Ответ Blaumerc
ты наверное имел ввиду Мариано а не Мариана. А многие считатют, в том числе и дядя Перес что он замена Бензема. Раз на то дело пошло, он не является воспитанником Мадрида, если что.
Хоселу уезжал в бунлеслигу как раз из Реала-2 в качестве лучшего бомбардира.
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Blaumerc
Ответ Amalfitano
Хоселу уезжал в бунлеслигу как раз из Реала-2 в качестве лучшего бомбардира.
а до Реала 2 он числился в Сельте, воспитанником которого он считается.
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Ya_Mama
Ещё бредовей Невеша.
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Марслан Акматалиев
А может лучше побороться за Невеша.
Не думаю, что Гидо сильнее португальца.
Тем более Рубен очень хочет в Барсу
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Рэд Уайт
Ответ Марслан Акматалиев
А может лучше побороться за Невеша. Не думаю, что Гидо сильнее португальца. Тем более Рубен очень хочет в Барсу
он в хиляле
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