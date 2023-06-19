«Барса» рассматривает Гидо Родригеса в качестве замены Бускетсу. Трансфер Субименди практически невозможен
Гидо Родригес может перейти в «Барселону».
Главный тренер каталонской команды Хави считает укрепление позиции опорного полузащитника приоритетной целью – по его мнению, клубу необходимо заменить Серджи Бускетса.
Главным вариантом Хави было подписание Мартина Субименди, но этот трансфер практически невозможен – «Реал Сосьедад» не хочет продавать игрока дешевле суммы отступных (60 миллионов евро). Купить Йозуа Киммиха тоже не удастся, поскольку «Бавария» дала понять, что не станет вести переговоры на эту тему.
Также «Барса» интересовалась Рубеном Невешем. Клуб достиг договоренности с хавбеком «Вулверхэмптона» и его агентом Жорже Мендешем, но последний не смог уговорить Ансу Фати перейти в «Вулвс» на правах обмена. В ближайшее время Невеш может присоединиться к «Аль-Хилалю».
Теперь в качестве замены Бускетсу «Барса» рассматривает Гидо Родригеса. Контракт хавбека с «Бетисом» истекает в 2024 году, и клуб из Севильи будет вынужден продать аргентинца этим летом, чтобы выручить средства от трансфера. Но в «Бетисе» допускают, что Родригес продлит соглашение, включив опцию об уходе из клуба на определенных условиях.
В сезоне Ла Лиги-2022/23 Родригес провел 34 матча. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
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1я связка ДеЙонг +Гави, Гави будет просто выжигать центр, Френки раздавать пасы.
2я связка ДеЙонг + Кессие, примерно тот же вариант, но менее активный.
3я связка ДеЙонг + Нико, это ближе к той связке, что была с Бускетсом.
Не думаю, что Гидо сильнее португальца.
Тем более Рубен очень хочет в Барсу