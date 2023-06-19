«Барса» рассматривает Гидо Родригеса в качестве замены Бускетсу. Трансфер Субименди практически невозможен

Гидо Родригес может перейти в «Барселону».

Главный тренер каталонской команды считает укрепление позиции опорного полузащитника приоритетной целью – по его мнению, клубу необходимо заменить .

Главным вариантом Хави было подписание , но этот трансфер практически невозможен – « » не хочет продавать игрока дешевле суммы отступных (60 миллионов евро). Купить Йозуа Киммиха тоже не удастся, поскольку « » дала понять, что не станет вести переговоры на эту тему.

Также «Барса» интересовалась Рубеном Невешем. Клуб достиг договоренности с хавбеком «Вулверхэмптона» и его агентом Жорже Мендешем, но последний не смог уговорить Ансу Фати перейти в «Вулвс» на правах обмена. В ближайшее время Невеш может присоединиться к «Аль-Хилалю».

Теперь в качестве замены Бускетсу «Барса» рассматривает Гидо Родригеса. Контракт хавбека с «Бетисом» истекает в 2024 году, и клуб из Севильи будет вынужден продать аргентинца этим летом, чтобы выручить средства от трансфера. Но в «Бетисе» допускают, что Родригес продлит соглашение, включив опцию об уходе из клуба на определенных условиях.

В сезоне Ла Лиги-2022/23 Родригес провел 34 матча. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.

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