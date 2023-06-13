Киммих об интересе «Барсы»: «Не особо об этом думаю. У меня еще 2 года по контракту с «Баварией», у нас большие планы»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих отреагировал на информацию об интересе «Барселоны».

Сообщалось, что каталонский клуб заинтересован в подписании полузащитника «Баварии». Киммих ответил на вопрос о том, видел ли он слухи об этом.

«Было трудно этого не заметить. Вообще говоря, я не особо об этом думаю. У меня еще два года по контракту с «Баварией», и у нас большие планы», – сказал хавбек в интервью Bild.

Хави считает Киммиха приоритетной целью. Хавбек может надавить на руководство «Баварии» ради перехода в «Барсу» (Mundo Deportivo)

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9 комментариев

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Михо
Образцовый ответ. Переход в Барсу? Зачем? Это явное понижение, Барса игрушка Баварии, какой смысл? Лева перешел и был вынужден играть в ЛЕ😃
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Black Phoenix
Так Бавария сейчас выше классом Барсы. Смысл на понижение идти из железного места ЛЧ?
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f0rmoceft
Все равно не купили бы, Барсе он сейчас не по карману.
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Юрий Поляков
Дорого он может обойтись Барселоне , боюсь не потянут !!!
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Surviving
Надо на аватарку фото Киммиха поставить) позлить гурок и ригоберок)
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серёга124
возьмите меня в опурку
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Магомед Сагаев
Честно, щас Барселона вряд-ли его потянула бы, может в следующем году, у него по контракту как раз ток 1 год останется, но, почему-то кажется, что его не будет в Барсе
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