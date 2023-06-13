Киммих об интересе «Барсы»: «Не особо об этом думаю. У меня еще 2 года по контракту с «Баварией», у нас большие планы»

Йозуа Киммих отреагировал на информацию об интересе «Барселоны».

Сообщалось, что каталонский клуб заинтересован в подписании полузащитника «Баварии». Киммих ответил на вопрос о том, видел ли он слухи об этом.

«Было трудно этого не заметить. Вообще говоря, я не особо об этом думаю. У меня еще два года по контракту с «Баварией», и у нас большие планы», – сказал хавбек в интервью Bild.

Хави считает Киммиха приоритетной целью. Хавбек может надавить на руководство «Баварии» ради перехода в «Барсу» (Mundo Deportivo)