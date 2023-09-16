Тебас о Беллингеме: «Ла Лига делает игроков сильнее. Сейчас он лучший в мире по форме»

Хавьер Тебас считает, что Ла Лига сделала Джуда Беллингема более сильным игроком.

«Сейчас он лучший игрок мира по текущей форме. Чтобы быть лучшим, нужно смотреть на многие аспекты.

Никто не ожидал, что забьет столько голов. Наш чемпионат делает игроков сильнее», – сказал глава Ла Лиги.

У 20-летнего полузащитника 5 голов и 1 результативная передача в 4 матчах за « ». Статистику футболиста можно найти здесь.

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