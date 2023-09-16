Тебас о Беллингеме: «Ла Лига делает игроков сильнее. Сейчас он лучший в мире по форме»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Джуд Беллингем Футбол

Хавьер Тебас считает, что Ла Лига сделала Джуда Беллингема более сильным игроком.

«Сейчас он лучший игрок мира по текущей форме. Чтобы быть лучшим, нужно смотреть на многие аспекты.

Никто не ожидал, что Беллингем забьет столько голов. Наш чемпионат делает игроков сильнее», – сказал глава Ла Лиги.

У 20-летнего полузащитника 5 голов и 1 результативная передача в 4 матчах Ла Лиги за «Реал». Статистику футболиста можно найти здесь.

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33 комментария

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corazón blanco
Тебас, не надо к успехам команд и отдельных игроков, таких как Беллингем и Ямаль прикладывать руку, в этом нет твоей заслуги от слова совсем.
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Вечно Молодой
его только в это ТО купили, что он несет?)))
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corazón blanco
Ответ Роббен_травмостойкий
Ямаль переоценный ребёнок, не более того
Ямаль - перспективный игрок, начал очень здорово, дебютировал уже в сборной, даже забил свой первый мяч. Конечно еще рано делать далекоидущие выводы, ведь никто не знает, как сложится его карьера в дальнейшем. Но пока, конкретно на сегодняшний день- это яркая звездочка, который показывает зрелый не по годам футбол с горящими глазами, не боится идти в обыгрыш, обострять игру. Классный парень.
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Привет, Риго. Работа, дела, не всегда могу в последнее время обсуждать новости на спортсе, а по этому поводу могу сказать следующее: что естественно, я как и любой адекватный и здравомыслящий человек осуждаю это и надеюсь виновные будут наказаны по все строгости закона.
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Роббен_травмостойкий
Ответ corazón blanco
Тебас, не надо к успехам команд и отдельных игроков, таких как Беллингем и Ямаль прикладывать руку, в этом нет твоей заслуги от слова совсем.
Ямаль переоценный ребёнок, не более того
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vzi
Это скорее Беллингем делает Ла Лигу лучше своим присутствием. )
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deimon7.7
Типичный чинуша, который приписывает чужой прогресс в свой успех 🤡🤷
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Alex Slobodskikh
Форма мадридского Реала?
+2
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Censormorum
Ощущение что это единственный президент топ лиги который вообще не замолкает. Или это дорогой спортс подсадил нас на этого персонажа?
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Сергей Пацаваца
Не повезло ЛаЛиге иметь такого 🤡 , кто-нибудь знает как зовут главу АПЛ или серии А ?
+2
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Fridman 2315
Уровень Ла Лиги сейчас так себе
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Алексей Круглов
Ответ Muhammad Juraev
А ещё Месси, Хави, Иньеста, Бускетс, Альба, Пике, Пуйоль, Фабрегас, Кубо в конце концов, которого Реал украл)
Так украл, что даже после молодёжки барсы. Он успел на родине за Токио поиграть.
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nurikkkk
Ответ Scary#Clowm
Беллингем это Гави на минималках,в академиях Барсы таких сотни.
Спасибо, поржал)))
Мингесы, Фати, Муниры, Куэнки, Пучи и прочие....где они сейчас???
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rigobersong
Ответ Роббен_травмостойкий
Ямаль переоценный ребёнок, не более того
Он уже за сборную Испании забивает и становится самым молодым автором гола в истории, где его переоценили, если он уже здесь и сейчас в 16 лет выдает уровень опытного футболиста и приносит пользу команде?:))
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Артур Азимов
Ответ Вечно Молодой
его только в это ТО купили, что он несет?)))
Лапшу накидывает, впрочем как и всегда
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Никита Алексеев
Дядька давно с ума сошел. Как будто это он Беллингема привел в Реал. С ним Ла Лига стала менее конкурентноспособной, но он этого не понимает
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Хан Сахан
Там скоро выборы или что? Чего он так раскукарекался в последнее время, выделяя себя любимого и свои «труды» и поливая грязью АПЛ и СА?
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Тебас, не надо к успехам команд и отдельных игроков, таких как Беллингем и Ямаль прикладывать руку, в этом нет твоей заслуги от слова совсем.
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Rus Donskoy
что то подозрительно тебас в последнее время расхваливает футболистов
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vik444
Надо обязательно свое болото хвалить, а то никто и не заметит.
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Кен Брок
посмотрел бы я если бы они купили Санчо.
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corazón blanco
Ответ Сикарио
Про Джамала смешно. Это никто и звать его никак. Так, аксессуар.
Так я же не говорю, что эта готовая звезда или игрок мирового уровня. Я говорю лишь о том, что парень для своего возраста показывает отличную, яркую игру. И глупо это отрицать, хотя прекрасно Вас понимаю, клубные пристрастия никогда не позволят Вам этого сделать.
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Водяра
Ответ Сергей Пацаваца
Не повезло ЛаЛиге иметь такого 🤡 , кто-нибудь знает как зовут главу АПЛ или серии А ?
Тебас следующий после Рубиалиса.
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Muhammad Juraev
Ответ nurikkkk
Спасибо, поржал))) Мингесы, Фати, Муниры, Куэнки, Пучи и прочие....где они сейчас???
А ещё Месси, Хави, Иньеста, Бускетс, Альба, Пике, Пуйоль, Фабрегас, Кубо в конце концов, которого Реал украл)
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Артем Гладских
Джуд, сейчас один из самых сильных футбтлимтов в мире! желаю Джуду успехов , и удачи в будущем!!)
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