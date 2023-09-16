Сунесс о Беллингеме: «Он может стать одним из величайших. У него физика и техника Зидана»

Грэм Сунесс восторженно отозвался о Джуде Беллингеме.

«Я очень редко даю определение «великий игрок», и вы, наверное, уже хорошо знаете, что, когда речь идет о полузащитниках, я подвергаю их особенно жесткой критике.

Но я без малейших колебаний заявляю, что может оказаться в этой группе. У него физические данные и технические способности – на мой взгляд, одного из величайших игроков полузащиты мадридского « », – но только время покажет, достигнет ли он этих высот. Его потенциал кажется безграничным.

Я никогда не видел Беллингема вживую, пока не побывал на матче Шотландии с Англией. Я стоял в 20 или 30 ярдах от него в составе аналитической команды Channel 4 перед началом матча. И я увидел, что физически он развит лучше, чем я был в этом возрасте. Я формировался до 22-23 лет. Беллингем в 20 выглядит сформированным футболистом, и при этом его физическое развитие еще не завершилось.

Когда я играл, то считался одним из самых крупных полузащитников, хотя сегодня я был бы игроком среднего размера. Да, можно оценить квадрицепсы игроков, легкие, сердце и данные бип-тестов в мельчайших деталях. Но, пожалуйста, покажите мне монитор, который отображает все, что происходит в голове игрока, когда он оказывается в трудной ситуации. Конечно, его нет, хотя это по-прежнему самое важное из того, чем может обладать футболист и человек. Это, безусловно, то, чего у Беллингема в избытке.

В его игре много аспектов. Он покрывает большие расстояния. У него фантастическая техника. У него мудрая футбольная голова на молодых плечах, и ему еще предстоит накопить многолетний опыт. У него такое телосложение.

Но способность видеть на три-четыре шага вперед – то, чем обладают только лучшие игроки, и это нечто особенное. У него есть все качества, чтобы стать одним из величайших», – написал бывший полузащитник сборной Шотландии в колонке для Daily Mail.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS