Сунесс о Беллингеме: «Он может стать одним из величайших. У него физика и техника Зидана»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Грэм Сунесс Джуд Беллингем Футбол

Грэм Сунесс восторженно отозвался о Джуде Беллингеме.

«Я очень редко даю определение «великий игрок», и вы, наверное, уже хорошо знаете, что, когда речь идет о полузащитниках, я подвергаю их особенно жесткой критике.

Но я без малейших колебаний заявляю, что Джуд Беллингем может оказаться в этой группе. У него физические данные и технические способности Зинедина Зидана – на мой взгляд, одного из величайших игроков полузащиты мадридского «Реала», – но только время покажет, достигнет ли он этих высот. Его потенциал кажется безграничным.

Я никогда не видел Беллингема вживую, пока не побывал на матче Шотландии с Англией. Я стоял в 20 или 30 ярдах от него в составе аналитической команды Channel 4 перед началом матча. И я увидел, что физически он развит лучше, чем я был в этом возрасте. Я формировался до 22-23 лет. Беллингем в 20 выглядит сформированным футболистом, и при этом его физическое развитие еще не завершилось.

Когда я играл, то считался одним из самых крупных полузащитников, хотя сегодня я был бы игроком среднего размера. Да, можно оценить квадрицепсы игроков, легкие, сердце и данные бип-тестов в мельчайших деталях. Но, пожалуйста, покажите мне монитор, который отображает все, что происходит в голове игрока, когда он оказывается в трудной ситуации. Конечно, его нет, хотя это по-прежнему самое важное из того, чем может обладать футболист и человек. Это, безусловно, то, чего у Беллингема в избытке.

В его игре много аспектов. Он покрывает большие расстояния. У него фантастическая техника. У него мудрая футбольная голова на молодых плечах, и ему еще предстоит накопить многолетний опыт. У него такое телосложение.

Но способность видеть на три-четыре шага вперед – то, чем обладают только лучшие игроки, и это нечто особенное. У него есть все качества, чтобы стать одним из величайших», – написал бывший полузащитник сборной Шотландии в колонке для Daily Mail.

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19 комментариев

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Cyle Rayner
Ответ Van Pelt
Странно что Сунесс выделяет Зидана как пример хорошей физики Даже сам Зидан признавался, что всю карьеру смертельно уставал к 70 минуте
так он и говорит физика, а не кардио
+7
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+6
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Green grass
Ответ Balt39
https://www.sports.ru/football/1115461460-grem-suness-meddison-namnogo-luchshe-bellingema-posmotrite-na-statisti.html?sl=1 4 дня с новости прошло.....
Может он посмотрел его игру вживую и изменил мнение))
+4
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+4
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Green grass
Великолепный игрок. После перехода в Реал за два месяца стал ещё лучше, это видно по игре с шотландцами, раньше он так не выделялся в сборной.
Возможно Саутгейт дал ему новую роль свободного игрока и он провел прекрасный матч.
+2
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Нұржан
Да, Беллингем напоминает чем-то Зидана. У француза техника была по-лучше, как мне кажется, но у Джуда лучше физическая подготовка. А еще я давно хотел написать, что Родриго больше всего мне напоминает Рауля, как бы странно это не прозвучало.🤔)
+2
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Balt39
https://www.sports.ru/football/1115461460-grem-suness-meddison-namnogo-luchshe-bellingema-posmotrite-na-statisti.html?sl=1

4 дня с новости прошло.....
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llolishe
Клопп как всегда
Такой игрок бы точно заиграл в Ливерпуле
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Mirhodi Mirfayziev
так много пишется о нём, в конце концов не зглазить его
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<~Inter~>
Я один не вижу там техники Зидана?
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Сикарио
Ответ waleri
Но у него нет менталитета Зизу, что делало его великим. Хвича прошлую осень тоже был на гребне волны...
Это с чего такие выводы? Пока Джуд выглядет вполне себе наглым.
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QWertY
Ответ llolishe
Глор МЮ хейтит Роналду А ты что за Манчестер Юнайтед в те времена не болел когда Роналду был одной из звезд АПЛ?
Глор пернатых хейтит Клопа. Ты не болеешь за пернатый Ливер?
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