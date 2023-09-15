Шустер считает, что Беллингем забьет 15-20 голов в сезоне: «Парню нравится брать лидерство на себя. У него хороший дальний удар»

Теги Реал Мадрид Бернд Шустер Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Бернд Шустер считает, что Джуд Беллингем забьет 15-20 голов сезоне Ла Лиги.

«Можно заметить, что парню нравится брать бремя лидерства на себя. Из Ла Лиги ушли много очень хороших футболистов, поэтому приход Джуда прибавляет лиге качества.

Считаю, что Джуд забьет от 15 до 20 голов в этом сезоне.

Он хорошо подключается вторым темпом, у него отличный удар головой, а также хороший дальний удар», – сказал бывший тренер «Реала» Бернд Шустер.

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4 комментария

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SaH4r.
Бальде был шикарен в том сезоне, но Беллингем заслужил Голден Бой
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Andreir888
Кто бы спорил! Очень и очень вероятно!
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Dikki Shelton
Игрок без слабых мест. Потенциал у него космический. Главное нужно весь его реализовать.
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e_katya@list.ru
Он и правда очень не плох, настоящий форвард. Знает где оказаться на добивании, а это далеко не всем дано. Если прибавит в мощи, то обгонит даже Эрлинга.
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