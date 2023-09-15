Шустер считает, что Беллингем забьет 15-20 голов в сезоне: «Парню нравится брать лидерство на себя. У него хороший дальний удар»

Бернд Шустер считает, что Джуд Беллингем забьет 15-20 голов сезоне Ла Лиги.

«Можно заметить, что парню нравится брать бремя лидерства на себя. Из Ла Лиги ушли много очень хороших футболистов, поэтому приход Джуда прибавляет лиге качества.

Считаю, что Джуд забьет от 15 до 20 голов в этом сезоне.

Он хорошо подключается вторым темпом, у него отличный удар головой, а также хороший дальний удар», – сказал бывший тренер «Реала» Бернд Шустер.

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