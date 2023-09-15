Брайан Робсон: «Как же я был разочарован, когда Беллингем не перешел в «МЮ». В 16 лет Джуд был мужчиной в теле мальчика»

Брайан Робсон высоко отозвался о Джуде Беллингеме.

«Когда впервые видишь Джуда Беллингема, тебе хочется проверить его возраст. Увидев его впервые, я именно так и поступил.

Он был 16-летним юношей, играющим за «Бирмингем». Но Джуд был мужчиной в теле мальчика. Сейчас у него есть все – атлетизм, рост, видение и мастерство. Мы наблюдаем за кем-то особенным, и это тем более приятно, что он носит футболку сборной Англии.

Не могу передать словами, как я был разочарован, когда он не подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Когда я наблюдал за ним в «Бирмингеме», сразу понял, что он станет топ-игроком. Я встречался с ним и его родителями, Марком и Дениз, с сэром Алексом Фергюсоном, Эриком Кантона и Сульшером.

Мы сделали все возможное, чтобы убедить его перейти в «МЮ», но в конечном итоге он выбрал дортмундскую «Боруссию», потому что семья считала, что такой шаг позволить сократить путь [ко взрослому футболу].

Зрелость и дисциплина, которые ему пришлось проявить, играя и живя в Германии, дали ему бесценные жизненные навыки, которые, по мнению семьи, этим летом подготовили его к переходу в такой огромный клуб, как «Реал».

Когда смотришь на решения Джуда на поле, они рождаются из его футбольного образования. Ему пришлось быть жестким в Чемпионшипе, дисциплинированным в Бундеслиге, а теперь он должен проявить чутье и быстроту мышления в Мадриде.

Уверен, что даже профессия его отца, сержанта полиции, наложила отпечаток на темперамент. Мы видели на «Хэмпдене», что он настолько хорош, что соперники теперь нацелены на него.

Так и будет – если защитники не могут за тобой угнаться, они тебя провоцируют. Будь то толчок, щелчок, щипок или что-то более хитрое, Джуд, как полицейский сержант, знает, что на это не стоит вестись.

Обучение у таких чемпионов, как Тони Кроос и Лука Модрич, послужит его дальнейшему совершенствованию», – написал в колонке для Daily Mail посол и экс-игрок «МЮ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS