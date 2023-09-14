Бэйл с поля для гольфа о Беллингеме: «У Джуда нет потолка. Он отлично начал в «Реале»

Гарет Бэйл прокомментировал игру Джуда Беллингема в «Реале».

20-летний полузащитник забил пять голов в четырех матчах сезона .

«Он отлично начал в «Реале». Он забивает голы, а это очень важно. Особенно в таком клубе, как . Хорошо начать в «Мадриде» очень важно.

У Джуда нет потолка, если он продолжит усердно трудиться и играть так, как он играет», – сказал бывший футболист мадридского клуба , находясь на поле для гольфа.

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