Бэйл с поля для гольфа о Беллингеме: «У Джуда нет потолка. Он отлично начал в «Реале»
Гарет Бэйл прокомментировал игру Джуда Беллингема в «Реале».
20-летний полузащитник забил пять голов в четырех матчах сезона Ла Лиги.
«Он отлично начал в «Реале». Он забивает голы, а это очень важно. Особенно в таком клубе, как «Реал». Хорошо начать в «Мадриде» очень важно.
У Джуда нет потолка, если он продолжит усердно трудиться и играть так, как он играет», – сказал бывший футболист мадридского клуба Гарет Бэйл, находясь на поле для гольфа.
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Он в маке теперь сидит