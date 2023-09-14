Бэйл с поля для гольфа о Беллингеме: «У Джуда нет потолка. Он отлично начал в «Реале»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл Джуд Беллингем Футбол

Гарет Бэйл прокомментировал игру Джуда Беллингема в «Реале».

20-летний полузащитник забил пять голов в четырех матчах сезона Ла Лиги.

«Он отлично начал в «Реале». Он забивает голы, а это очень важно. Особенно в таком клубе, как «Реал». Хорошо начать в «Мадриде» очень важно.

У Джуда нет потолка, если он продолжит усердно трудиться и играть так, как он играет», – сказал бывший футболист мадридского клуба Гарет Бэйл, находясь на поле для гольфа.

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10 комментариев

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Ебздрогыч
Теперь надо спросить Азара в Бургеркинге что он думает о Беллингеме
+14
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+14
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madaev
Спасибо, что уточнили откуда
+5
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+5
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курский вокзал. стою
Ну вот, докатились до новостей о том, что там всякие гольфисты думают о футболе 😤
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Фран
Гарет прекрасен, настоящий гедонист. И карьеру сделал, и наслаждался жизнью день ото дня.
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Rudenzik
Бэйл вообще уходит когда-нибудь с поля для гольфа или он живёт там?
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Махмуд Адылов
Ответ Ебздрогыч
Теперь надо спросить Азара в Бургеркинге что он думает о Беллингеме
И тогда уж Мостового в пивнухе)
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madaev
Ответ Махмуд Адылов
И тогда уж Мостового в пивнухе)
С уроков
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SergeyFedorov93
Ответ Ебздрогыч
Теперь надо спросить Азара в Бургеркинге что он думает о Беллингеме
https://i.postimg.cc/mkh65BT3/99dab9d6-30f7-40e9-abfe-32ed47eef863.webp

Он в маке теперь сидит
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