Фигу считает Беллингема одним из лучших игроков мира: «Несомненно. Мощный старт в «Реале»

Луиш Фигу высоко оценил выступления Джуда Беллингема за «Реал».

– Очень мощный старт. Он очень быстро адаптировался к «Реалу».

– Можно ли уже считать одним из лучших игроков мира?

– Да, несомненно. Он еще очень молод, но демонстрирует талант и самоотдачу, – сказал бывший полузащитник мадридцев.

За 4 игры в составе « » 20-летний англичанин забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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