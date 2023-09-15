Фигу считает Беллингема одним из лучших игроков мира: «Несомненно. Мощный старт в «Реале»

Теги Луиш Фигу Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Луиш Фигу высоко оценил выступления Джуда Беллингема за «Реал».

– Очень мощный старт. Он очень быстро адаптировался к «Реалу».

– Можно ли уже считать Беллингема одним из лучших игроков мира?

– Да, несомненно. Он еще очень молод, но демонстрирует талант и самоотдачу, – сказал бывший полузащитник мадридцев.

За 4 игры в составе «Реала» 20-летний англичанин забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Фут.Боль
Ответ Очки Дани Алвеса
Ой все облизали, все. Старт действительно впечатляющий, но пока ничего выдающегося не выиграл, не перехвалили бы! Удачи парню, но пока слишком много авансов.
А что делать, если играет действительно классно и зрело не по годам, не ругать же.
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Ложный Латераль
Ответ Очки Дани Алвеса
Ой все облизали, все. Старт действительно впечатляющий, но пока ничего выдающегося не выиграл, не перехвалили бы! Удачи парню, но пока слишком много авансов.
Авансы были у Фати тогда, авансы есть у Ямаля сейчас, а Билленгем уже сегодня топ, он пришел в Реал уже высококлассным игроком.
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Очки Дани Алвеса
Ой все облизали, все. Старт действительно впечатляющий, но пока ничего выдающегося не выиграл, не перехвалили бы! Удачи парню, но пока слишком много авансов.
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Dikki Shelton
Играет хорошо, но будет еще лучше. Время у него есть👌
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