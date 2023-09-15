Фигу считает Беллингема одним из лучших игроков мира: «Несомненно. Мощный старт в «Реале»
Луиш Фигу высоко оценил выступления Джуда Беллингема за «Реал».
– Очень мощный старт. Он очень быстро адаптировался к «Реалу».
– Можно ли уже считать Беллингема одним из лучших игроков мира?
– Да, несомненно. Он еще очень молод, но демонстрирует талант и самоотдачу, – сказал бывший полузащитник мадридцев.
За 4 игры в составе «Реала» 20-летний англичанин забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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