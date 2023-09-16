Тухель о пенальти «Баварии»: «Слишком легкий контакт на 94-й минуте топ-матча, игрок выходит из штрафной. ВАР не должен был просматривать эпизод»

Томас Тухель недоволен пенальти в ворота «Баварии» на 94-й минуте.

В добавленное ко второму тайму время хавбек «Байера» упал в штрафной «Баварии» после контакта с защитником . Ознакомившись с видеоповтором, главный судья Даниэль Шлагер назначил одиннадцатиметровый.

Эксекиэль Паласиос с точки сравнял счет на 94-й минуте – 2:2.

«Если мы обсудим этот эпизод тысячу раз, то мы так и не придем к единому мнению. Вот почему ВАР не должен был просматривать эпизод. Для меня это слишком легкий контакт на 94-й минуте топ-матча в ситуации, когда игрок выходит из штрафной.

Это было слишком со стороны Дэвиса, он хотел пробраться к мячу сквозь ноги соперника. Это очевидно. Но намерение Хофманна было точно так же очевидно, он благодарно принял контакт.

Судья должен устанавливать границы. До этого было много стыков, которые он расценивал примерно схожим образом. Но тогда критерии должны всегда оставаться одинаковыми! Если ты не свистел каждый контакт до этого, то почему вдруг делаешь это в конце матча?» – сказал главный тренер «Баварии».

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