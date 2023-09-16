Тухель о пенальти «Баварии»: «Слишком легкий контакт на 94-й минуте топ-матча, игрок выходит из штрафной. ВАР не должен был просматривать эпизод»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия судьи Томас Тухель Йонас Хофманн Альфонсо Дэвис Даниэль Шлагер Футбол

Томас Тухель недоволен пенальти в ворота «Баварии» на 94-й минуте.

В добавленное ко второму тайму время хавбек «Байера» Йонас Хофманн упал в штрафной «Баварии» после контакта с защитником Альфонсо Дэвисом. Ознакомившись с видеоповтором, главный судья Даниэль Шлагер назначил одиннадцатиметровый.

Эксекиэль Паласиос с точки сравнял счет на 94-й минуте – 2:2.

«Если мы обсудим этот эпизод тысячу раз, то мы так и не придем к единому мнению. Вот почему ВАР не должен был просматривать эпизод. Для меня это слишком легкий контакт на 94-й минуте топ-матча в ситуации, когда игрок выходит из штрафной.

Это было слишком со стороны Дэвиса, он хотел пробраться к мячу сквозь ноги соперника. Это очевидно. Но намерение Хофманна было точно так же очевидно, он благодарно принял контакт.

Судья должен устанавливать границы. До этого было много стыков, которые он расценивал примерно схожим образом. Но тогда критерии должны всегда оставаться одинаковыми! Если ты не свистел каждый контакт до этого, то почему вдруг делаешь это в конце матча?» – сказал главный тренер «Баварии».

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27 комментариев

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Промах Мораты
В какого нытика превратился
+13
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niru
🙈🙈🙈
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Артур Бергманн
Слишком рано Бавария начала стелить солому. Момент абсолютно очевидный
+5
0
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Семён Жуйло
Если бы твоя Бавария вела 3:0 к 94-й минуте, тебе не пришлось бы выдумывать глупости.
+5
-1
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Chernoy
Тухель можно понять. Нагельсман без работы, а тут ещё и Флик освободился.
+3
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Сослан Бедоев
Ответ Семён Жуйло
Если бы твоя Бавария вела 3:0 к 94-й минуте, тебе не пришлось бы выдумывать глупости.
Его Баварка кроме начала первого тайма и 5 минут конца первого тайма всё остальное время играла в такое дно, что ощущение будто Байер потерял два очка, а не приобрёл одно
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kaka10
Ответ Промах Мораты
В какого нытика превратился
особенно когда кинул предъяву, что его назначили в самый разгар сезона 😂
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Сослан Бедоев
Не запорол бы Вирц свой шикарный момент на 75-й, или не будь Банифаци таким мазилой в упор по воробьям, вы бы и одно очко не получили)
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kunaguero
Томас нервничает
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Вадим Сидоров
Судейство не должно зависеть от времени матча
Если на 1-й минуте матча жёсткий подкат - жёлтая, без всяких "ой начало матча, просто пожури"
Тоже самое и с пенальти в доп.время.
Один судья позволяет жёстко играть, другой нет. Единый стандарт должен быть.
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Antuanych
Томас, ты лучше объясни своим футболистам, что игрока, выбегающего за пределы штрафной лучше вообще не трогать, даже минимально.
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Мукунку хороший
Не надо тебе было начинать работать тренером)
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Aibek Mak
Думаю пенальти скорее был чем нет так что хватит ныть уже . Если взять в целом по матчу то ничья закономерный результат. Ну не заслуживал Байер проигрыша
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Rus Donskoy
тухель не позорья
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AlistarOvereem
Тухель исчерпал свою тренерскую идею, еще по Челси было видно.
Ищет проблемы всегда из вне, вместо того, чтобы попробовать изменить подход.
ПСЖ после его ухода расцвел в игровом плане, Челси все еще находится там, куда довели команду Тухель и Лэмпард.
Бавария перед сезоном была явным фаворитом, но пока разницу в классе видно только с аутсайдерами. Увольнение Нагельсмана большая ошибка. Кан говорил, что причина потерянная привлекательность в игре, но как раз это то, что произошло с момента прихода Тухеля.
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kutavlik
С этим тренером у Баварии нет будущего!!!! В прошлом сезоне еле-еле отскочили....
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kutavlik
Плохому танцору, Тухлый, всегда что-нибудь мешает!!!! Нарушение было? Было! Какие могут быть вопросы???
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benjamin92
Интересно бы посмотреть на Хаби Алонсо в Баварии
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Spaten
Несите следующего. Жалкий нытик, у Баварии всегда были тренера железные люди
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as009595@icloud.com
Что то не идет у Тухеля в Баварии, также как и у Тен Хаага в МЮ
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Alex_V69
ВАР не должен был просматривать эпизод. Тухель не должен был тренировать Баварию.
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Не уверен!!
Или ему обещали, или он видил как раньше их судили.
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Антиглор17
Железная там точка, нехрен ныть
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Сослан Бедоев
Какой бред)) если мяч выходит из штрафной, то очевиднейший фол не считается?) интересная трактовка))) да и насчёт контакта то что он "слишком лёгкий" там даже шанса устоять на ногах не было, настолько плотно он ему их заплёл)) он ногу наизнанку должен был вывернуть, чтобы контакт считался не лёгким? 😅
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Акира_1
Даже после предсезонки Бавария паршиво играет с более сильными соперниками. Похоже, Бавария - просто не подходит под стиль Тухеля.
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