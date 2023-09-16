Тухель о пенальти «Баварии»: «Слишком легкий контакт на 94-й минуте топ-матча, игрок выходит из штрафной. ВАР не должен был просматривать эпизод»
Томас Тухель недоволен пенальти в ворота «Баварии» на 94-й минуте.
В добавленное ко второму тайму время хавбек «Байера» Йонас Хофманн упал в штрафной «Баварии» после контакта с защитником Альфонсо Дэвисом. Ознакомившись с видеоповтором, главный судья Даниэль Шлагер назначил одиннадцатиметровый.
Эксекиэль Паласиос с точки сравнял счет на 94-й минуте – 2:2.
«Если мы обсудим этот эпизод тысячу раз, то мы так и не придем к единому мнению. Вот почему ВАР не должен был просматривать эпизод. Для меня это слишком легкий контакт на 94-й минуте топ-матча в ситуации, когда игрок выходит из штрафной.
Это было слишком со стороны Дэвиса, он хотел пробраться к мячу сквозь ноги соперника. Это очевидно. Но намерение Хофманна было точно так же очевидно, он благодарно принял контакт.
Судья должен устанавливать границы. До этого было много стыков, которые он расценивал примерно схожим образом. Но тогда критерии должны всегда оставаться одинаковыми! Если ты не свистел каждый контакт до этого, то почему вдруг делаешь это в конце матча?» – сказал главный тренер «Баварии».
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Если на 1-й минуте матча жёсткий подкат - жёлтая, без всяких "ой начало матча, просто пожури"
Тоже самое и с пенальти в доп.время.
Один судья позволяет жёстко играть, другой нет. Единый стандарт должен быть.
Ищет проблемы всегда из вне, вместо того, чтобы попробовать изменить подход.
ПСЖ после его ухода расцвел в игровом плане, Челси все еще находится там, куда довели команду Тухель и Лэмпард.
Бавария перед сезоном была явным фаворитом, но пока разницу в классе видно только с аутсайдерами. Увольнение Нагельсмана большая ошибка. Кан говорил, что причина потерянная привлекательность в игре, но как раз это то, что произошло с момента прихода Тухеля.