Тухель о 2:2 с «Байером»: «Бавария» могла все решать за первые 20 минут. В конце показалось, что мы нанесли лаки-панч, но затем было принято непростое решение о пенальти»

Томас Тухель упрекнул «Баварию» в потере контроля над игрой против «Байера».

«Мы хорошо провели 20 минут и могли все решить, но затем совершенно ни с того ни с сего у нас случились плохие 20 минут. И таким же образом события развивались во втором тайме: порой мы контролировали игру, порой ничего не контролировали.

В конце показалось, что мы нанесли лаки-панч, забив второй гол, однако после этого непростое решение было принято не в нашу пользу.

Судья не свистнул [после падения Хофмана в штрафной «Баварии»], и мне не кажется, что это было явно ошибочное решение, из-за которого ВАР имел бы вмешаться. Но теперь уже не имеет значения, что я говорю», – сказал главный тренер «Баварии» о матче, завершившемся со счетом 2:2.

Игру обслуживала бригада судей под руководством Даниэля Шлагера.

Мюллер недоволен пенальти «Байера» на 94-й: «В Англии такое не свистнули бы. Мы же в футбол играем!»

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