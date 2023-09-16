Тухель о 2:2 с «Байером»: «Бавария» могла все решать за первые 20 минут. В конце показалось, что мы нанесли лаки-панч, но затем было принято непростое решение о пенальти»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия судьи Томас Тухель Даниэль Шлагер Футбол

Томас Тухель упрекнул «Баварию» в потере контроля над игрой против «Байера».

«Мы хорошо провели 20 минут и могли все решить, но затем совершенно ни с того ни с сего у нас случились плохие 20 минут. И таким же образом события развивались во втором тайме: порой мы контролировали игру, порой ничего не контролировали.

В конце показалось, что мы нанесли лаки-панч, забив второй гол, однако после этого непростое решение было принято не в нашу пользу.

Судья не свистнул [после падения Хофмана в штрафной «Баварии»], и мне не кажется, что это было явно ошибочное решение, из-за которого ВАР имел бы вмешаться. Но теперь уже не имеет значения, что я говорю», – сказал главный тренер «Баварии» о матче, завершившемся со счетом 2:2.

Игру обслуживала бригада судей под руководством Даниэля Шлагера.

Мюллер недоволен пенальти «Байера» на 94-й: «В Англии такое не свистнули бы. Мы же в футбол играем!»

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6 комментариев

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los merengues
О чем речь вообще? Чистый пенальти. И да, моментами Бавария играла лучше, но Байер мне понравился больше.
Странные слова главного тренера.
+4
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Михо
Пеналь был. Игра Байера понравилась, в Баварии слишком большая ставка на Сане, если он не в настроении то все может пойти не так. Мусиала и Дэвис как то резко деградировали, мне кажется это разногласия с тренером. Киммих тоже был недоволен заменой, непонятно куда ведет команду Тухель
+1
0
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Reims Start 2023
если могла, решила бы
+1
-1
0
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flux
Игра была равная, хотя местам Байрн доминировал. Однако Леверкусен был симпатичнее. Классные комбинации и местами быстры выпады. Форвард к сожалению кривой у них
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kvn9
"Упрекнул «Баварию» в потере контроля над игрой",
"порой мы контролировали игру, порой ничего не контролировали",
- так говорит, как будто он сторонний наблюдатель, типа эксперт, мимо проходил. Дорогой, ты тренер этой команды, контролировать ход игры - твоя прямая обязанность, ты за это немалые деньги получаешь.
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