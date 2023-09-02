«Бавария» выиграла 3 из 3 матчей в Бундеслиге. Следующая игра – с «Байером», у которого тоже 9 очков после 3 матчей
«Бавария» с трех побед подряд начала сезон в Бундеслиге.
Команда тренера Томаса Тухеля обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Германии.
До этого мюнхенский клуб одержал победы в играх против «Вердера» (4:0) и «Аугсбурга» (3:1).
«Бавария», таким образом, набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Байеру», у которого также девять очков.
В следующем туре «Бавария» и «Байер» проведут очный матч.
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