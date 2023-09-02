«Бавария» выиграла 3 из 3 матчей в Бундеслиге. Следующая игра – с «Байером», у которого тоже 9 очков после 3 матчей

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

«Бавария» с трех побед подряд начала сезон в Бундеслиге.

Команда тренера Томаса Тухеля обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Германии.

До этого мюнхенский клуб одержал победы в играх против «Вердера» (4:0) и «Аугсбурга» (3:1).

«Бавария», таким образом, набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Байеру», у которого также девять очков.

В следующем туре «Бавария» и «Байер» проведут очный матч.

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7 комментариев

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Lindeman
Матч не смотрел, но судя по статистике, Бавария должна забивать больше
+7
0
+7
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Zemanuha
Байер победит.
+11
-5
+6
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Crosby84
Бавария победит.
Не вижу резона на этом акцентировать внимание
+6
0
+6
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беда504
буду рад за Хави Алонсо если он победит Тухеля)
+2
0
+2
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Артём Сергеев
Ответ Zemanuha
Байер победит.
Баиерн
+4
-3
+1
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Александр Опёнышев
Ответ Артём Сергеев
Баиерн
Байер
0
0
0
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