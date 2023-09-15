В «Баварии» в восторге от Хаби Алонсо. В перспективе его видят главным кандидатом на смену Тухелю

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге Томас Тухель Йосип Станишич Ян-Кристиан Дрезен Футбол

Хаби Алонсо может однажды возглавить «Баварию».

Как отмечает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, как только «Баварии» понадобится новый тренер после Томаса Тухеля, Алонсо окажется на первом месте в списке кандидатов.

Боссы «Баварии» – большие поклонники работы испанца. Карл-Хайнц Румменигге высоко оценивает Алонсо, Ян-Кристиан Дрезен впечатлен его личностью и развитием.

К примеру, боссы отправили защитника Йосипа Станишича в аренду в «Байер», посколько полностью доверяют Алонсо, который поможет ему вырасти в топ-игрока. 

Я наслаждаюсь «Байером» Алонсо. И вам рекомендую!

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rick Sorkin
Ответ AstaAsta
Ливерпуль, Реал, Бавария - вот в чём вопрос) Больше кажется, что Реал будет первым
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо признался, что мечтает однажды стать главным тренером красных. 36-летний баск завершил игровую карьеру в прошлом году и затем объявил, что решил стать тренером.
«Мечтаю когда-нибудь возглавить „Ливерпуль“, этот клуб очень много значит для меня. Но для начала я должен подготовиться и показать себя. Посмотрим, пересекутся ли наши пути», — цитирует Алонсо издание Marca.
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
Короче сольют тухлого
Потом Томка в сборную уйдёт
+30
-7
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Surviving
Опять фантазии с фан аккаунтов твиттера😂
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Усатый КозлоБык ©
Один я не понимаю как можно восхищаться тренером другой команды? Это как минимум не этично
И в чем проблема восхищаться тренером или игроком чужой команды? Если я руковожу Ноттингем Форрестом мне не может нравится де Брюйне или Пеп? Это же бред.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zer
Бавария - это топ, но всё таки Хаби из Испании родом и за Реал поиграть успел... мне кажется он туда и поедет после Анчелотти. это не более, чем мои домыслы, но такой поворот карьеры кажется самым логичным сейчас
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усы Годзиллы
Ответ Rick Sorkin
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо признался, что мечтает однажды стать главным тренером красных. 36-летний баск завершил игровую карьеру в прошлом году и затем объявил, что решил стать тренером. «Мечтаю когда-нибудь возглавить „Ливерпуль“, этот клуб очень много значит для меня. Но для начала я должен подготовиться и показать себя. Посмотрим, пересекутся ли наши пути», — цитирует Алонсо издание Marca.
Так говорить одно, другое когда наступает момент выбора.

У Ливерпуля есть Клопп и там всё хорошо, а у Реала сб Бразилии с Анчи вопрос ещё не решен, как и Баварии с Тухелем есть.

вопросы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Абу Огого
Ответ Rick Sorkin
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо признался, что мечтает однажды стать главным тренером красных. 36-летний баск завершил игровую карьеру в прошлом году и затем объявил, что решил стать тренером. «Мечтаю когда-нибудь возглавить „Ливерпуль“, этот клуб очень много значит для меня. Но для начала я должен подготовиться и показать себя. Посмотрим, пересекутся ли наши пути», — цитирует Алонсо издание Marca.
читал это, как болельщику Мадрида — мне грустно. но тут встаёт вопрос — а что, разве Клопп уходит? вроде нет, а в Мадриде уже понятно, что этот сезон для Карло — последний в клубном футболе, дальше — сборная Бразилии
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AstaAsta
Ливерпуль, Реал, Бавария - вот в чём вопрос) Больше кажется, что Реал будет первым
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GibsonFlyingV
Ответ zer
Бавария - это топ, но всё таки Хаби из Испании родом и за Реал поиграть успел... мне кажется он туда и поедет после Анчелотти. это не более, чем мои домыслы, но такой поворот карьеры кажется самым логичным сейчас
Есть еще Рауль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кулёс
Ответ QWertY
А как же Раулька?(
Если на него даже сауды не глянули - значит, там шлакоблокунь высшей категории)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
Ответ Rick Sorkin
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо признался, что мечтает однажды стать главным тренером красных. 36-летний баск завершил игровую карьеру в прошлом году и затем объявил, что решил стать тренером. «Мечтаю когда-нибудь возглавить „Ливерпуль“, этот клуб очень много значит для меня. Но для начала я должен подготовиться и показать себя. Посмотрим, пересекутся ли наши пути», — цитирует Алонсо издание Marca.
Только это мало что значит в вопросе о следующем клубе Хаби. Помимо желания одного, необходимы и соответствующие обстоятельства, например освобождённая Клоппом должность к следующему сезону. Если этого не случится, а Алонсо решит идти на повышение, ждать он не будет, пойдёт в тот же Мадрид или Мюнхен. Если, конечно, решат-таки позвать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dzmitry Lavysh
Ответ AstaAsta
Ливерпуль, Реал, Бавария - вот в чём вопрос) Больше кажется, что Реал будет первым
А может в родной Сосьедад...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zer
Ответ GibsonFlyingV
Есть еще Рауль.
есть, но кажется Хаби сейчас приоритетнее, потому что успешно тренирует на взрослом уровне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зизуха
даже не вздумайте, Мостовой на подходе
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GibsonFlyingV
Ответ zer
есть, но кажется Хаби сейчас приоритетнее, потому что успешно тренирует на взрослом уровне
Согласен,но пусть еще лучше потренирует,опыта наберется. Так из топ кандидатур никого не вижу на пост главного в Мадриде на сегодняшний день, как будто какой-то дефицит кадров в футболе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Хромаков
хороший вброс непосредственно перед матчем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Нагельсманна там за сколько у Ляйпцига выкупали? Интересно, пробьют ли рекорд этот, потому что Леверкузен с Мюнхеном дела не ведёт, даже игроков принципиально определяют в другие клубы (порой за пределы Бундеса), а тут они за тренером решили прийти. Ну тогда придётся рекорд с Юлианом побить, либо в Мадрид его отправят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arlovski
Ответ zer
Бавария - это топ, но всё таки Хаби из Испании родом и за Реал поиграть успел... мне кажется он туда и поедет после Анчелотти. это не более, чем мои домыслы, но такой поворот карьеры кажется самым логичным сейчас
одно другому не противоречит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Семин
Зачем ждать. Увольняйте Тухеля прямо сейчас, берите Алонсо. Схема проверенная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheFrosty
Тухлый не смог в прошлом сезоне салатницу слить - слишком мало времени ему дали, но в этом сезоне у него весь сезон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Русанов
В перспективе это следующим летом)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Хаби Алонсо уже некоторые ждут в Реале на смену Анчелотти, так что Хаби на расхват.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestttttttofthebest
Желаю успехов Хаби Алонсо )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Хромаков
Ответ zer
Бавария - это топ, но всё таки Хаби из Испании родом и за Реал поиграть успел... мне кажется он туда и поедет после Анчелотти. это не более, чем мои домыслы, но такой поворот карьеры кажется самым логичным сейчас
так он и за Баварию поиграл, причем заканчивал карьеру именно в Баварии. Если его в Германии все устраивает то может и остаться, чего семью туда-сюда гонять. А еще он не совсем испанец, баск. Так что кто лучше условия предложит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол, хоккей итд
Ответ Rick Sorkin
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо признался, что мечтает однажды стать главным тренером красных. 36-летний баск завершил игровую карьеру в прошлом году и затем объявил, что решил стать тренером. «Мечтаю когда-нибудь возглавить „Ливерпуль“, этот клуб очень много значит для меня. Но для начала я должен подготовиться и показать себя. Посмотрим, пересекутся ли наши пути», — цитирует Алонсо издание Marca.
Если Алонсо действительно поступит предложение от Реала, то он наверняка примет его со словами: в Реал дважды не зовут....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий