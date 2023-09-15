В «Баварии» в восторге от Хаби Алонсо. В перспективе его видят главным кандидатом на смену Тухелю
Хаби Алонсо может однажды возглавить «Баварию».
Как отмечает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, как только «Баварии» понадобится новый тренер после Томаса Тухеля, Алонсо окажется на первом месте в списке кандидатов.
Боссы «Баварии» – большие поклонники работы испанца. Карл-Хайнц Румменигге высоко оценивает Алонсо, Ян-Кристиан Дрезен впечатлен его личностью и развитием.
К примеру, боссы отправили защитника Йосипа Станишича в аренду в «Байер», посколько полностью доверяют Алонсо, который поможет ему вырасти в топ-игрока.
Я наслаждаюсь «Байером» Алонсо. И вам рекомендую!
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«Мечтаю когда-нибудь возглавить „Ливерпуль“, этот клуб очень много значит для меня. Но для начала я должен подготовиться и показать себя. Посмотрим, пересекутся ли наши пути», — цитирует Алонсо издание Marca.
Потом Томка в сборную уйдёт
У Ливерпуля есть Клопп и там всё хорошо, а у Реала сб Бразилии с Анчи вопрос ещё не решен, как и Баварии с Тухелем есть.
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