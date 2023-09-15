Хаби Алонсо может однажды возглавить «Баварию».

Как отмечает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, как только «Баварии» понадобится новый тренер после Томаса Тухеля, Алонсо окажется на первом месте в списке кандидатов.

Боссы «Баварии» – большие поклонники работы испанца. Карл-Хайнц Румменигге высоко оценивает Алонсо, Ян-Кристиан Дрезен впечатлен его личностью и развитием.

К примеру, боссы отправили защитника Йосипа Станишича в аренду в «Байер», посколько полностью доверяют Алонсо, который поможет ему вырасти в топ-игрока.

Я наслаждаюсь «Байером» Алонсо. И вам рекомендую!

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