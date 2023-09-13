Джо Коул: «Беллингем – бриллиант. Абсолютная мировая элита и возможный обладатель «Золотого мяча»

Джо Коул считает, что Джуд Беллингем может получить «Золотой мяч».

«У нас есть бриллиант. Нужно просто встроить его в систему, которая извлечет из него лучшее.

Мне нравится, когда Беллингем играет рядом с Харри Кейном. Грэму [Сунессу] больше нравится, когда он играет глубже, но я считаю, что они с Харри могут выстроить взаимопонимание. Тогда Харри будет опускаться вниз, создавая пространство для . Оттуда он сможет забивать.

У Беллингема появился вкус к голам. Думаю, он хочет играть ближе к воротам. Все игроки атаки этого хотят.

Думаю, каждый сможет заниматься своим делом. В каких-то матчах Беллингем может сыграть ниже. Возможно, если потребуется взламывать оборону. Но, зная Гарета, если бы завтра играла четвертьфинал против Франции, то я почти уверен, что Беллингем сыграл бы десятку. Это просто дает дополнительные варианты.

Думаю, у нас очень-очень давно не было игрока такого уровня. Это абсолютная мировая элита и возможный обладатель «Золотого мяча», – сказал .

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