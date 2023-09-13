Джо Коул: «Беллингем – бриллиант. Абсолютная мировая элита и возможный обладатель «Золотого мяча»

Теги Джо Коул Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Джуд Беллингем Футбол

Джо Коул считает, что Джуд Беллингем может получить «Золотой мяч».

«У нас есть бриллиант. Нужно просто встроить его в систему, которая извлечет из него лучшее.

Мне нравится, когда Беллингем играет рядом с Харри Кейном. Грэму [Сунессу] больше нравится, когда он играет глубже, но я считаю, что они с Харри могут выстроить взаимопонимание. Тогда Харри будет опускаться вниз, создавая пространство для Джуда. Оттуда он сможет забивать.

У Беллингема появился вкус к голам. Думаю, он хочет играть ближе к воротам. Все игроки атаки этого хотят.

Думаю, каждый сможет заниматься своим делом. В каких-то матчах Беллингем может сыграть ниже. Возможно, если потребуется взламывать оборону. Но, зная Гарета, если бы завтра Англия играла четвертьфинал против Франции, то я почти уверен, что Беллингем сыграл бы десятку. Это просто дает дополнительные варианты.

Думаю, у нас очень-очень давно не было игрока такого уровня. Это абсолютная мировая элита и возможный обладатель «Золотого мяча», – сказал Коул.

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15 комментариев

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corazón blanco
Ну Золотой Мяч много кому приписывали в будущем, но в том, что Беллингем в таком возрасте показывает футбол высочайшего уровня - бесспорно. Шикарный трансфер, главное чтобы травмы обходили его стороной.
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JENNINGS
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
При живых Педри,Гави, Левандосе, Гюндогане, Ферране, Ямале, Феликсе, Де Йонге, Кансело, Араухо и Кунде? Серьёзно?
Да
+5
-1
+4
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SaH4r.
Ответ Гномович!
Беллингем> все игроки спотифая
желаю тебе скорейших выздоровлений
+6
-4
+2
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Syog1010
Откуда столько жирнейших троллей? Джуд как раз похож на того, кто станет антагонистом Холланда а-ля Роналду-Месси (с) адекватные болелы Барсы и Сити
+3
-2
+1
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Гномович!
Негрейра – Алмаз
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Kahn01
Голосование нужно реформировать. Незаметные но сверхполезные и сильно влияющие на игру футболисты, никогда не получат эту награду. Условный тренер сборной Самоа, отдающий голос в пользу Роналду в 2013, может и вовсе никого кроме него и Месси не знать, не то что футбол смотреть.
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Виталий Ан
Беллингем супер звезда уже. Такие игроки рождаются в 10 летия раз. Но его не надо мерить голами. Хоть и сейчас у него с этим более чем все в порядке. Это игрок способный делать все. Ему надо дать свободу. И строить во круг него команду. Между Мбаппе, Холландом, Винисиусом и т. д. Этот игрок будет более важен для команды. Все идет к тому что Беллингем может вписать себя к величайшим на планете за всю историю футбола. П. С. Не фанат Реала.
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bestvideox
Ну по составу Англия сейчас вообще хороша. Будут фаворитом на ближайшем ЧЕ.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Гномович!
Беллингем> все игроки спотифая
А почему у тебя такой никнейм странный? Кем вдохновился на такой ник?
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The Evil Within
Ответ SaH4r.
желаю тебе скорейших выздоровлений
А как рассуждают "здоровые"? Гавя > все лучшие игроки мира?
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SaH4r.
Ответ The Evil Within
А как рассуждают "здоровые"? Гавя > все лучшие игроки мира?
при чём тут Гави? тебе сколько лет? коверкаешь имя игрока вражеской команды
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