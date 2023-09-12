Грэм Сунесс: «Мэддисон намного лучше Беллингема, посмотрите на статистику. Но Саутгейт ставит Джуда, потому что тот из «Реала»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Тоттенхэм Грэм Сунесс Джеймс Мэддисон Джуд Беллингем Футбол

Грэм Сунесс считает Джеймса Мэддисона более сильным игроком, чем Джуд Беллингем.

«Англия была близка к тому, чтобы завоевать трофей, и эта команда обязана побеждать, я правда так считаю.

Я большой фанат Джеймса Мэддисона. Считаю, в полузащите есть место и для него, и для Беллингема.

Посмотрите на статистику Мэддисона, забитые голы, созданные моменты – полное превосходство над Беллингемом. Джеймс намного лучше. Но Саутгейт продолжает ставить Беллингема, потому что тот играет за «Реал».

Но я думаю, что нашлось бы место для обоих. Эта Англия словно играет со включенным ручным тормозом. Эта команда способна на большее», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» в эфире Channel 4.

Подробно со статистикой Мэддисона можно ознакомиться здесь, Беллингема – тут.

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20 комментариев

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King_X
Мэддисон чёткий игрок, симпатии вызывает, но ставить выше Бэллингема - надо норм так принять с утреца)
+35
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+33
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Glukinho
наркоман какой-то, беллингем сейчас тащит реал в одного
+26
-2
+24
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atomio
Илюха красава, всегда это знал. Особенно после того как он летом неделю на одном гиннесе сидел
+17
-3
+14
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Особенный1
Зачем вообще какого то ютубера и футболиста сравнивать ?)
+10
-1
+9
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Влад Ефремов
Как можно сравнивать человека наигравшего 100 часов в великолепный Скуфилд и какого-то футболиста? Ну написали в честь этого Беллингема песню Hey Jude, а дальше что?
+8
-1
+7
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Отец Абду
Он был в основе, даже когда играл за Дортмунд:)

Беллингем уже 2-3 года показывает топовый уровень, о чем он?
+6
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Dexter Morgan
Бред. Беллингем фантастический игрок. Потенциально вообще легенда футбола.
+4
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Barkamol Abdullaev
Это тоже самое говорит что Абрахам играет лучше Харри Кейна
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Cyle Rayner
Ответ Отец Абду
Он был в основе, даже когда играл за Дортмунд:) Беллингем уже 2-3 года показывает топовый уровень, о чем он?
поправочка, Мэддисон уже 5 лет показывает уровень
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Cyle Rayner
Ответ Отец Абду
Он был в основе, даже когда играл за Дортмунд:) Беллингем уже 2-3 года показывает топовый уровень, о чем он?
какой уровень? Мэдисон тоже 2-3 года показывает уровень в апл
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Amalfitano
Мэдисон отличный игрок, но вот таким своим анализом Грэм еще раз показывает всем, что он уже не уровень АПЛ. А возможно и Чемпионшип.
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gumarik
Мэддисон 3 голевые 1 гол и Джуд 7 голов и 1 голевая . о какой статистике он говорит? или он смотрит только статистику АПЛ и не видит Джуда вот и говорит что у него хуже?
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Right Authoritarianism
самое ироничное это теги(или как это называется)где написана стата))
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Андрей Букин
наглосаксам сложно объяснить, почему Скуф реально величайший
вкуснятина -_-
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Иван Баланар
Норм чел бухнул, бывает.
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Владимир Владимирович
Сунэссу больше не наливать
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Бродяга-симпатяга
Везде есть свои Кавазашвили
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Phantomm
Ну Джуд в Реале играет хорошо
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