Грэм Сунесс: «Мэддисон намного лучше Беллингема, посмотрите на статистику. Но Саутгейт ставит Джуда, потому что тот из «Реала»
Грэм Сунесс считает Джеймса Мэддисона более сильным игроком, чем Джуд Беллингем.
«Англия была близка к тому, чтобы завоевать трофей, и эта команда обязана побеждать, я правда так считаю.
Я большой фанат Джеймса Мэддисона. Считаю, в полузащите есть место и для него, и для Беллингема.
Посмотрите на статистику Мэддисона, забитые голы, созданные моменты – полное превосходство над Беллингемом. Джеймс намного лучше. Но Саутгейт продолжает ставить Беллингема, потому что тот играет за «Реал».
Но я думаю, что нашлось бы место для обоих. Эта Англия словно играет со включенным ручным тормозом. Эта команда способна на большее», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» в эфире Channel 4.
Подробно со статистикой Мэддисона можно ознакомиться здесь, Беллингема – тут.
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Беллингем уже 2-3 года показывает топовый уровень, о чем он?
вкуснятина -_-