Беллингем забил 6 голов за 6 игр сезона. У хавбека «Реала» и Англии 1+1 в матче с Шотландией

Джуд Беллингем забил и отдал голевой пас в игре с Шотландией.

Хавбек помог сборной одержать победу в товарищеском матче со счетом 3:1.

За 6 матчей сезона в составе « » и национальной команды 20-летний футболист отметился 6 голами и 2 ассистами. Результативных действий не было только в игре с Украиной (1:1) в субботу.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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