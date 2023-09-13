Беллингем забил 6 голов за 6 игр сезона. У хавбека «Реала» и Англии 1+1 в матче с Шотландией

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига сборная Шотландии по футболу товарищеские матчи (сборные) Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил и отдал голевой пас в игре с Шотландией.

Хавбек помог сборной Англии одержать победу в товарищеском матче со счетом 3:1.

За 6 матчей сезона в составе «Реала» и национальной команды 20-летний футболист отметился 6 голами и 2 ассистами. Результативных действий не было только в игре с Украиной (1:1) в субботу.

Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Хейтер_Антона_Чейза_228
Надеюсь это не лучший его сезон в карьере.
+9
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e.davidych
Зверь
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-2
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JENNINGS
Лучший! Ну что за бриллиант?!💪💎🏴
+8
-5
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Abid_88
Парень серьезно взялся за дело, оправдывает ценник, в отличии от многих
+3
-3
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Владимир Владимирович
Сунэссу не показывайте
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