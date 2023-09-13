Беллингем забил 6 голов за 6 игр сезона. У хавбека «Реала» и Англии 1+1 в матче с Шотландией
Джуд Беллингем забил и отдал голевой пас в игре с Шотландией.
Хавбек помог сборной Англии одержать победу в товарищеском матче со счетом 3:1.
За 6 матчей сезона в составе «Реала» и национальной команды 20-летний футболист отметился 6 голами и 2 ассистами. Результативных действий не было только в игре с Украиной (1:1) в субботу.
Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.
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