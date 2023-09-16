Вильзон Изидор ответил на вопрос о сходствах с Тьерри Анри.

– Болельщики иногда тебя сравнивают с . Скажи, пожалуйста, пытался ли ты в детстве быть на него похожим?

– Да, конечно. Когда у тебя есть кумир, ты хочешь выглядеть, как он. Поэтому я смотрел много роликов, матчей. А поскольку этот парень просто потрясающий, я хотел быть как он – такие же жесты, удар, дриблинг.

Думаю, что, наверное, поэтому в моей манере игры можно увидеть много сходств с ним.

– Давай вспомним самый трудный гол в твоей карьере?

– Знаешь, каждый гол – трудный. Моя работа – забивать голы, так что я могу так говорить.

У меня нет самого, но один из самых трудных из того, что я могу вспомнить, – гол «Спартаку» (на 85-й минуте в апреле 2022-го – Sports.ru). Я забил в привычной для себя манере, как Тьерри Анри. Я бью из угла штрафной, мы побеждаем 1:0. Я забил решающий гол. Это был топ.

– Эмоции были?

– Да, болельщики были без ума в тот день. Идеально, – сказал нападающий « ».

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