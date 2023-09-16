Изидор об Анри: «Хотел быть как он. Наверное, поэтому в моей игре можно увидеть много сходств с ним»

Теги Зенит Тьерри Анри премьер-лига Россия Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор ответил на вопрос о сходствах с Тьерри Анри.

– Болельщики иногда тебя сравнивают с Тьерри Анри. Скажи, пожалуйста, пытался ли ты в детстве быть на него похожим?

– Да, конечно. Когда у тебя есть кумир, ты хочешь выглядеть, как он. Поэтому я смотрел много роликов, матчей. А поскольку этот парень просто потрясающий, я хотел быть как он – такие же жесты, удар, дриблинг.

Думаю, что, наверное, поэтому в моей манере игры можно увидеть много сходств с ним.

– Давай вспомним самый трудный гол в твоей карьере?

– Знаешь, каждый гол – трудный. Моя работа – забивать голы, так что я могу так говорить.

У меня нет самого, но один из самых трудных из того, что я могу вспомнить, – гол «Спартаку» (на 85-й минуте в апреле 2022-го – Sports.ru). Я забил в привычной для себя манере, как Тьерри Анри. Я бью из угла штрафной, мы побеждаем 1:0. Я забил решающий гол. Это был топ.

– Эмоции были?

– Да, болельщики были без ума в тот день. Идеально, – сказал нападающий «Зенита».

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10 комментариев

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denimo21
Лол, какие у тебя с ним сходства? Гражданство? Цвет кожи? Посредственный игрок сравнивает себя с исключительным. Ну тогда у Эджуке много сходств с Неймаром
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+3
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Очки Дани Алвеса
Ну, у них у обоих 2 или 3 ноги. В этом похожи
+3
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Плацкарт Вагоныч
Пожалуй и для меня тот гол самый запоминающийся! Лучше будь собой, Вильзон…
+2
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Begench Berdimuradov
🤣
+1
0
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Дзюбиньо
Сильная заявка
0
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Денис Давыдов
зенит: у нас есть Анри дома
Анри дома:
🤣
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Ызяя
Ответ denimo21
Лол, какие у тебя с ним сходства? Гражданство? Цвет кожи? Посредственный игрок сравнивает себя с исключительным. Ну тогда у Эджуке много сходств с Неймаром
все что сегодня продается покупается за 3-5-7 лямов , это овнищенское овнище.
нормальные игроки в Европе - 10лямов и выше.
не хорошие, а просто нормальные, которые не падают при ходьбе и не спотыкаются об мяч.
Изидору уже 23 и к этому возрасту ты уже или футболист или нет..
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