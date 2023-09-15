«Реал» считает капитана «Челси» Джеймса заменой Карвахалю в долгосрочной перспективе
«Реал» претендует на капитана «Челси» Риса Джеймса.
По данным As, мадридцы видят в нем замену Даниэлю Карвахалю в долгосрочной перспективе.
Сейчас испанскому защитнику 31 год. Трансфер Джеймса будет в числе приоритетных в 2024 или 2025 году.
«Реал» рассматривал возможность приобретения англичанина еще весной 2023 года. Сообщалось, что большое число травм отрицательно повлияло на интерес к игроку.
В нынешнем сезоне Джеймс провел 1 матч в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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