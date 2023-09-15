«Реал» считает капитана «Челси» Джеймса заменой Карвахалю в долгосрочной перспективе

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Даниэль Карвахаль Рис Джеймс Футбол

«Реал» претендует на капитана «Челси» Риса Джеймса.

По данным As, мадридцы видят в нем замену Даниэлю Карвахалю в долгосрочной перспективе.

Сейчас испанскому защитнику 31 год. Трансфер Джеймса будет в числе приоритетных в 2024 или 2025 году.

«Реал» рассматривал возможность приобретения англичанина еще весной 2023 года. Сообщалось, что большое число травм отрицательно повлияло на интерес к игроку.

В нынешнем сезоне Джеймс провел 1 матч в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Yu123
капитан мадридского лазарета?
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Hans Castorp
Хрустальный Джеймс, который еще капитан и воспитанник синих- не очень в это верится
+17
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Hans Castorp
Ответ rigobersong
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Совсем тютю?:)
+17
-4
+13
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Taaor
Ответ Мансур Мадаев
в АПЛ футбол более силовая и интенсивная, в ла лиге футбол по мягче
Уже давно как наоборот. С уровнем игроков, качество игры повышается, меньше грубого костоломства. В 90х и начале 00-х может так и было в Англии, сейчас все костоломы в Ла Лиге и во Франции. Достаточно посмотреть на матчи Хетафе
+7
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Tristan...
Ну если он в АПЛ столько вылетает, тогда в Примеру лучше не соваться. Там если поле живым покинет - уже будет чудом. Азар не даст соврать...
+5
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Wellerman
Ну с точки зрения травматичности идеальная замена, они с Дани похожи в этом
Лукасу, видимо, до 40 придётся закрывать правый фланг, поводы у него будут)
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arsenal.ave
Ну и зря, лучше бы взяли Анюкова
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Семен Клейменов
Хакими вернуть, не?
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Terry Coylor
Это скорее замена Менди на позиции "на больничном". Хотя тот вроде место уступать не планирует.
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Абузар Рустамбеков
Лучше Хакими надо вернуть
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Lebron James
Воспитанник Хакими в 10 раз лучше этого травмата, но играет за ПСЖ и его не продадут ))
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Taaor
Лучше уж Фримпонг из Байера, заодно и Алонсо тренером забрать
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xDe xDe
Да ну, совершенно не верится в этот трансфер. Имхо, вероятность перехода нулевая. Но усиление на правую бровку Мадриду нужно, тут да, жиза.
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SergioRamos92
Если только замена Менди в лазарете
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Kassetchik
Последнего испанца в основе заменит
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Рабона Гартига
Не Рассказов???
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sargerasxd
Для лазарета самое то!
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Верховный Лорд
Ответ Hans Castorp
Совсем тютю?:)
Примерно всю жизнь
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amigo55
Ответ Taaor
Лучше уж Фримпонг из Байера, заодно и Алонсо тренером забрать
Так хочется новых имен в топах. Но увы, стоит кому-то чутка проявить себя, как нарисовываются «забиратели».
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