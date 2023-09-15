«Реал» претендует на капитана «Челси» Риса Джеймса.

По данным As, мадридцы видят в нем замену Даниэлю Карвахалю в долгосрочной перспективе.

Сейчас испанскому защитнику 31 год. Трансфер Джеймса будет в числе приоритетных в 2024 или 2025 году.

« » рассматривал возможность приобретения англичанина еще весной 2023 года. Сообщалось, что большое число травм отрицательно повлияло на интерес к игроку.

В нынешнем сезоне Джеймс провел 1 матч в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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