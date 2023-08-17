Капитан «Челси» Джеймс может пропустить до нескольких месяцев из-за травмы бедра (Evening Standard)

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Рис Джеймс Здоровье Футбол

Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра.

Как сообщает Evening Standard, сейчас защитник ждет результатов медицинского обследования. Капитан может пропустить от нескольких недель до нескольких месяцев.

Англичанин был заменен на 76-й минуте игры с «Ливерпулем» (1:1) в АПЛ. Поначалу речь шла о том, чтобы снизить риск получения повреждения на фоне усталости, теперь же «синие» настроены не очень оптимистично.

В прошлом сезоне Джеймс провел 16 матчей в чемпионате Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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54 комментария

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KeriLLo
Пора уже операцию делать иначе будет играть раз в три месяца.
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All These Things I Hate
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Скажем дружно спасибо ФИФЕ и Меське за зимний ЧМ.
а при чем тут Месси?
+34
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Эго Криштиану
Чемпионаты в этом году будут выигрывать физиотерапевты
+24
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Полуэктов Пётр
Ответ Акира_1
Мда, уже неделю не может отыграть. А если если Чиллуэл сломается, кто будет капитан?
Силва
+19
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Угараю_с_вас
Игрок отличный, с травмами не везет совсем. Надо оперироваться уже.
+12
-1
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Скажем дружно спасибо ФИФЕ и Меське за зимний ЧМ.
Как связан Месси, и то, что ЧМ решили проводить зимой? Прошедший ЧМ провели зимой, потому что летом в Катаре невыносимо жарко для проведения ЧМ.
+13
-4
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Скажем дружно спасибо ФИФЕ и Меське за зимний ЧМ.
Прочитал историю твоих комментариев в профиле, и всё стало понятно. Советую остальным сделать тоже самое. Тут у нас тяжёлый случай. Пациент комментирует все новости про Месси, и везде выставляет Месси в плохом ключе, пишет про подаренные пенальти, судей, и тд. Приплетает Месси даже там, где речь идёт совершенно не о нём.
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Акира_1
Мда, уже неделю не может отыграть. А если если Чиллуэл сломается, кто будет капитан?
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Prokuror Prokurorov
Уж кому-кому, а Джеймсу точно не спишешь болячку на утомляющий график. Игрок отыграл на 20 матчей меньше, чем условный Уокер или там Родри, с которыми все в порядке. За календарный год это уже 4 травма. Скорее всего, тут уже начало конца. Челси нужен новый основной пзшник. Джеймс со своими болячками максимум игрока ротации потянет.
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Скажем дружно спасибо ФИФЕ и Меське за зимний ЧМ.
А ничего, что Джеймс этот чм пропускал из-за травмы? Может он травматик просто?
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Сергей Кайзер
Ответ CriminalJoint62
Ненадежный источник. После замены, Почеттино сказал, что Джеймс просто устал.
Есть и другие. The Athletic например. В общем да, он травмировался. Не во время матча - на тренировке.
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Артём Толоконников
А вот тут ничего неожиданного, не зря же Гюсто брали
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Veni-Vidi-Vici
Никогда такого не было, и вот опять. Всего один тур прошёл, и два главных хрусталя Челси, Джеймс и Фофана, уже надолго в лазарете.

Жаль, конечно, капитана. Канте и Ковачич хотя бы только ближе к 30 стали рассыпаться, а ему всего 23. Ещё и такой крепкий с виду, а не деле...

Если я правильно понимаю, это рецидив травмы из прошлого сезона. Возможно, всё-таки нужна операция.
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deadjoker
Никогда такого не было и вот опять.
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Ноно Гомес
снова или опять? жаль парня
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rusichi
Скорейшего выздоровления капитану!
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Юлия Закаблукова
Верните Еву карнейру, и нормальный мед штаб, в челси одни травматы играют
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CriminalJoint62
Ненадежный источник. После замены, Почеттино сказал, что Джеймс просто устал.
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*MVP*
Ответ CriminalJoint62
Ненадежный источник. После замены, Почеттино сказал, что Джеймс просто устал.
так он сегодня на тренировке рецидив получил
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Прочитал твой ник и долго смеялся))
Чего смеялся? Или посмеялся когда узнал, что у Манчестер Сити больше трофеев АПЛ, чем у Челси, и больше побед в ЛЧ, чем у Арсенала?
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Eclatsport
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Прочитал твой ник и долго смеялся))
Ахаха)))
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Quintin07
Ответ Петр Николаев
до последнего верю, что травмы риса это просто временное явление не хотелось бы потерять его в таком раннем возрасте
очень обидно что у Челси два хрусталя на флангах играют, хотя игроки безусловно очень хорошие но травмы ломают карьеру.
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Gost
Обидно
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Атомный Карась
Ответ RealJon
здорово ты так троллишь этих представителей культа 160смой
Заcocитесь, ребята, не стесняйтесь))))
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ RealJon
здорово ты так троллишь этих представителей культа 160смой
таков путь
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