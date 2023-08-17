Капитан «Челси» Джеймс может пропустить до нескольких месяцев из-за травмы бедра (Evening Standard)

Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра.

Как сообщает Evening Standard, сейчас защитник ждет результатов медицинского обследования. Капитан может пропустить от нескольких недель до нескольких месяцев.

Англичанин был заменен на 76-й минуте игры с «Ливерпулем» (1:1) в . Поначалу речь шла о том, чтобы снизить риск получения повреждения на фоне усталости, теперь же «синие» настроены не очень оптимистично.

В прошлом сезоне провел 16 матчей в чемпионате Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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