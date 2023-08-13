Кин о пропущенном голе «Челси»: «Джеймс мог остановиться и выпить чашечку чая с тем же успехом, он не отработал. Беги назад, парень – капитан должен подавать пример»

Рой Кин недоволен действиями Риса Джеймса в голевом эпизоде «Ливерпуля».

Матч « » и « » в 1-м туре АПЛ завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыл на 18-й минуте с передачи .

« не отработал. Он видел, как бежит [Салах], но не вернулся. Мы всегда говорим о системе, но Джеймс может сказать: «Ну, я крайний защитник, это не моя работа». Но надо было вернуться и не дать ему пройти.

С таким же успехом он мог бы остановиться и выпить чашечку чая! Посмотрите на это пространство! Джеймс – капитан, он должен подавать пример. Посмотрите – он думает: «Я смогу? Или нет?» Беги назад, парень», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?