Кин о пропущенном голе «Челси»: «Джеймс мог остановиться и выпить чашечку чая с тем же успехом, он не отработал. Беги назад, парень – капитан должен подавать пример»

Теги Челси Ливерпуль Рой Кин премьер-лига Англия Мохамед Салах Луис Диас Рис Джеймс Футбол

Рой Кин недоволен действиями Риса Джеймса в голевом эпизоде «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуля» и «Челси» в 1-м туре АПЛ завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыл на 18-й минуте Луис Диас с передачи Мохамеда Салаха.

«Джеймс не отработал. Он видел, как бежит [Салах], но не вернулся. Мы всегда говорим о системе, но Джеймс может сказать: «Ну, я крайний защитник, это не моя работа». Но надо было вернуться и не дать ему пройти.

С таким же успехом он мог бы остановиться и выпить чашечку чая! Посмотрите на это пространство! Джеймс – капитан, он должен подавать пример. Посмотрите – он думает: «Я смогу? Или нет?» Беги назад, парень», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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2 комментария

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Тухель
Согласен. Притом на картинке видно было, что Диас был рядом с Джеймсом, но игрок Ливерпуля ускорился, а капитан Челси остановился.
+4
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