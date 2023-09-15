Личка про 1:1 с «Пари НН»: «Динамо» само себя убило. Мы перекатывали мяч, очень мало моментов для команды, которая хочет в топ-4»

Марцел Личка остался недоволен действиями «Динамо» в атаке в игре с «Пари НН».

– Нет ощущения, что быстрый гол сослужил плохую службу «Динамо»? Мяч контролировали, но моментов толком не создавали.

– Я бы сказал, что мы убили сами себя. Удалось забить гол на 8‑й минуте, это важно в матчах с такой командой, как « », которая много обороняется. Но нам это не помогло, потому что мы играли в футбол в середине поля, не доходили до штрафной, не создавали опасность в штрафной.

Во втором тайме был один опасный момент, когда Скопинцев пробил во вратаря.

Если ты ведешь 1:0, любая контратака, угловой, рикошет могут привести к голу. Это случилось. Я разочарован, потому что в первом тайме через быстрые выходы надо было забивать на два‑три гола больше. Потом можешь держать мяч.

Соперник, чувствуя эту возможность, пошел вперед, забил на 88‑й минуте, мы не успели на это отреагировать.

– Чем можно объяснить то, что «Динамо» почти в два раза больше владело мячом к середине второго тайма, но ударов у соперника было больше?

– Мы перекатывали мяч, не стремились забивать гол. В футболе все решается в штрафной. Соперник был более опасен перед нашими воротами, чем мы перед воротами «Пари НН».

– Вторая игра против « » без победы.

– В Кубке мы сыграли 1:1. У нас были моменты. Сегодня мы смогли забить с пенальти, потом только один опасный момент был, это очень мало для команды, которая хочет побеждать и попасть в топ‑4, – сказал главный тренер « ».

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