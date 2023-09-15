У «Динамо» 1 победа в 4 последних матчах

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Пари НН Марцел Личка Футбол

«Динамо» выиграло один из четырех последних матчей.

Команда тренера Марцела Лички сыграла вничью с «Пари НН» (1:1) в матче 8-го тура Мир РПЛ.

Таким образом, в последних четырех играх с учетом Фонбет Кубка России бело-голубые одержали одну победу.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» (2:2), уступило «Спартаку» (1:4) в Кубке и победило «Ростов» (2:1).

На данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 15 очков.

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30 комментариев

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blood5anta
И второе место в лиге. А если бы все игры до конца играли?
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skorpy55
Ответ Philatelist79
Спасибо , что изгадили настроение после сложного дня
Да ладно Рома, фиг с ними. Это будет до тех пор пока Грулёва и ему подобных будут на поле выпускать. Да и Шуня тоже не понял я что делал когда гол забили. Это наша кара похоже. а настроение действительно испортили такой непонятной игрой....
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гога11
У Динамо в чемпионате 7 матчей подряд без поражений, а если не пропускать постоянно на последних минутах могли и лидерами быть.
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ericssons
Ответ Lyelik
Не левый пенальти, оборотни вылетели бы аутсайдеру.
Да там был пенальти. Неадекватные действия Гоцука. Зачем то поднял ноги в последний момент чтобы зацпить.
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Slavnov
Ответ Dmitry Gaidar
А вот за такие игры тренера нужно очень жестоко отчитывать Закупка была не плохая и который матч одно и тоже концовка особенно пазорная
закупка,тут ключевое слово,новички в команде мало времени,они даже еще не понимают,что такое рпл,да и сам личка не так долго в клубе,глубо сейчас что-то ему предъявлять,слишком рано
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besaxara
Ответ Lyelik
Не левый пенальти, оборотни вылетели бы аутсайдеру.
Левый, скрепя зубы, крот отменил
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Philatelist79
Спасибо , что изгадили настроение после сложного дня
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Dmitry Gaidar
А вот за такие игры тренера нужно очень жестоко отчитывать
Закупка была не плохая
и который матч одно и тоже концовка особенно пазорная
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динамовец1923
Звоночек тренеру
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БолельщикСоСтажем
Ответ Поклонник Бышовца
да да. пиши где фарт
Ну хотя бы сегодня, в Ростове из-за левого удаления и не попадания Песьякова в конце, когда действительно по-детски ошибся Набабкин, когда «Крылья» чуть не дожали, когда «Зенит» расслабился, да вообщем и в Казани повезло, два крутых гола, но игра была слабая, моментов не было. Так что доводы что если в концовках не пропускали бы, то шли бы в лидерах - звучат не аргументированно.
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Viktor Martunov
Ответ skorpy55
Да ладно Рома, фиг с ними. Это будет до тех пор пока Грулёва и ему подобных будут на поле выпускать. Да и Шуня тоже не понял я что делал когда гол забили. Это наша кара похоже. а настроение действительно испортили такой непонятной игрой....
Ну что договорняк? как так можно, слов нет, одни матерные слова всплывают.
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ECB
Динамо. сколько можно пропускать на последних минутах и секундах !!!!!
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Ка Ман
Даса мандил, Бителло понравился, голова работает, а гол пропустили детский. Кутателадзе рукой показывал, чтобы ему дали мяч. Уже было ясно, что забьёт.
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Viktor Martunov
Какое второе место? в десятке бы не застрять.
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динамовец1923
Опа-на
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СаннСанычч
Ответ Dmitry Gaidar
А вот за такие игры тренера нужно очень жестоко отчитывать Закупка была не плохая и который матч одно и тоже концовка особенно пазорная
концовку Динамо играть не может.Как всегда опозорились на последних минутах
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besaxara
Ответ Evgeny Trifonov
Покайтесь за грехи Берии, публично. И после этого пойдут титулы
Ну, если бы не Берия, ты бы сейчас со своим мужем на очередном прайде гарцевал.
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БолельщикСоСтажем
Как же «динамо» похорошело при Личке)
Жаль только что не в моднейшей розовой форме играют
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skorpy55
Ответ Viktor Martunov
Ну что договорняк? как так можно, слов нет, одни матерные слова всплывают.
Привет Виктор!!! Это Нижний просто молодцы. Рад за ребят и Юрана......
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skorpy55
Ответ Viktor Martunov
Ну что договорняк? как так можно, слов нет, одни матерные слова всплывают.
Виктор, а Бителло красавец. Просто классного бразилу взяли...
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БолельщикСоСтажем
Ответ гога11
Вы наверное футбол затылком смотрите.
Нет, вы знаете, смотрю трезво, а вы видимо не совсем, поэтому и кажется что не добрали и тренер и состав огонь, но скоро результаты докажут что динамо сейчас одно из слабых динам за последние лет 15 точно
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Поклонник Бышовца
Ответ БолельщикСоСтажем
Если бы у бабушки…то она была бы дедушкой. Они по игре были значительно слабже многих своих соперников, и бОльшая часть очков чисто по фарту
да да. пиши где фарт
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СаннСанычч
Ответ гога11
У Динамо в чемпионате 7 матчей подряд без поражений, а если не пропускать постоянно на последних минутах могли и лидерами быть.
вопрос если не пропускать а они как всегда в конце пропускают.позорники
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