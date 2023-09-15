У «Динамо» 1 победа в 4 последних матчах
«Динамо» выиграло один из четырех последних матчей.
Команда тренера Марцела Лички сыграла вничью с «Пари НН» (1:1) в матче 8-го тура Мир РПЛ.
Таким образом, в последних четырех играх с учетом Фонбет Кубка России бело-голубые одержали одну победу.
Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» (2:2), уступило «Спартаку» (1:4) в Кубке и победило «Ростов» (2:1).
На данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 15 очков.
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и который матч одно и тоже концовка особенно пазорная
Жаль только что не в моднейшей розовой форме играют