У «Динамо» 1 победа в 4 последних матчах

«Динамо» выиграло один из четырех последних матчей.

Команда тренера сыграла вничью с « » (1:1) в матче 8-го тура Мир .

Таким образом, в последних четырех играх с учетом Фонбет Кубка России бело-голубые одержали одну победу.

Ранее « » сыграло вничью с «Рубином» (2:2), уступило «Спартаку» (1:4) в Кубке и победило «Ростов» (2:1).

На данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 15 очков.

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