Зобнин про Орлова: «Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов «Спартака». Про наш клуб все любят поговорить – не удивляет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Роман Зобнин Футбол

Роман Зобнин прокомментировал высказывание Геннадия Орлова.

– Видел свежее высказывание Геннадия Орлова: «Джикия и Зобнин – лидеры «Спартака» только по зарплате»?

– Нет, но это и не имеет значения. Орловым меня точно невозможно задеть. Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов «Спартака»…

Он живет в Питере, логичнее было бы сосредоточить внимание на своей команде. Но про наш клуб все любят поговорить – это уже не удивляет.

К таким историям отношусь эмоционально отстраненно: по характеру я не такой человек, чтобы зацикливаться и беситься от чьих-то слов.

Когда нас перестанут публично упоминать, тогда, может, и стоит заканчивать футбольную карьеру, – сказал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

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16 комментариев

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Nastia Sergey
другое дело - Зарема. Никогда не говорит про чужие клубы. да?
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Anton Vasilev
Точно в цель Мэтр пнул бездаря получающего 3.5 лямов евро за сезон.
+19
-6
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Evgeny Trifonov
логично, Генич, Уткин и тд живут в Москве, значит должны говорить только про московские клубы
+14
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FNT
Конечно, комментаторы никогда не должны говорить о командах, находящихся за пределами их города проживания. Железная логика вообще. Потрясающе.
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igls54
Грех над Спартаком не поглумиться. Ведь заслужили же!
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Игрок777
Орлов прав.Дармоеды одни! Где спартаковский дух, стеночки , забегания?!)
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Hong Kil
ахаха Зобня все про Орлова знает! Орлов живет в самолете, ибо его писаниной в Питере не особо интересуются, а дяде надо зарабатывать. Давай, давай, Зобя, ты лучший защитник в мире! Пускай только и в твоих мечтах.
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Сергей Гаряшин
Гена сам же говорил,в Питере все болели за романцевский Спартак,а как известно,это не проходит,Гена болельщик Спартака
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Coodesnik
Ответ Спартак сила
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как же вас жалко
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Олег Сагайдачный
Свою зарплату нужно отрабатывать. Конечно лучше на поле чем языком в эфире. Но, увы. Не всем дано.
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Александр Колосов
Недавно катал банкет руководства Зенита, там у них Геннадий Сергеевич в роли тамады, рот вообще никогда не закрывается)
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Циник Петербургский
#судитевсехкакзенит, говорили они, отхватывая от Зенита то 5, то 7...Но высмеивать их за такое не моги! Поскольку это сразу же "заговор против Спартака, самого популярного среди камеди-клабов".
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Спартак сила
Ответ Сергей Гаряшин
Гена сам же говорил,в Питере все болели за романцевский Спартак,а как известно,это не проходит,Гена болельщик Спартака
Комментарий удален модератором
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