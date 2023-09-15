Зобнин про Орлова: «Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов «Спартака». Про наш клуб все любят поговорить – не удивляет»

Роман Зобнин прокомментировал высказывание Геннадия Орлова.

– Видел свежее высказывание : «Джикия и Зобнин – лидеры « » только по зарплате»?

– Нет, но это и не имеет значения. Орловым меня точно невозможно задеть. Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов «Спартака»…

Он живет в Питере, логичнее было бы сосредоточить внимание на своей команде. Но про наш клуб все любят поговорить – это уже не удивляет.

К таким историям отношусь эмоционально отстраненно: по характеру я не такой человек, чтобы зацикливаться и беситься от чьих-то слов.

Когда нас перестанут публично упоминать, тогда, может, и стоит заканчивать футбольную карьеру, – сказал полузащитник «Спартака» .

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