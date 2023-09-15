Мэддисон – лучший игрок августа в АПЛ. У него гол и 2 ассиста в 3 матчах за «Тоттенхэм»

Джеймс Мэддисон признан лучшим игроком АПЛ по итогам августа.

В августе 26-летний полузащитник « » провел 3 матча в , забил гол и отдал два ассиста.

перешел в лондонский клуб из «Лестера» в летнее трансферное окно за 46 млн евро.

На награду также претендовали Тайво Авонийи («Ноттингем Форест»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Каору Митома («Брайтон») и Родри («Манчестер Сити»).

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