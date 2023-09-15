Мэддисон – лучший игрок августа в АПЛ. У него гол и 2 ассиста в 3 матчах за «Тоттенхэм»

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Джеймс Мэддисон признан лучшим игроком АПЛ по итогам августа.

В августе 26-летний полузащитник «Тоттенхэма» провел 3 матча в АПЛ, забил гол и отдал два ассиста.

Мэддисон перешел в лондонский клуб из «Лестера» в летнее трансферное окно за 46 млн евро. 

На награду также претендовали Тайво Авонийи («Ноттингем Форест»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Каору Митома («Брайтон») и Родри («Манчестер Сити»).

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41 комментарий

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fieldsfields
Вот что месяц "Антискуф" делает с человеком
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Филипп Петров
Илюха красава
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FlaShy
Король рунета, теперь лучший футболист Августа в АПЛ, где вы хейтеры ??
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p8qntgzzt9
Да здравствует король!
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Влад Белянский
Штаны подтянуты, малютки! Операция антискуф прошла успешно!
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Лев Бабенко
Ну, не знаю.
С одной стороны, кому как не мужчине честной судьбы становиться лучшим.
С другой, постоянное нытье на стримах, ненависть к клоунам в телеграм-канале, да и кино-ауки давно не подрубает.

Ну, и, положа руку на сердце, Куплинов куда сильнее впечатляет
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Geronimo Good
Завязал с гиннесом и сразу пошло!
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AYAYA
ребята, домашнее задание, слушаем:
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dmitryGoose
Красава, Илюха! А всего-то стал безалкогольное пить!!
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Vladislav Gryzlov
Какую ещё награду нужно получить Илье для визы в США?
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summer-winter
Ответ Филипп Петров
Илюха красава
после Starfield-a решил в футбольчик погонять😆
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Aktan
И это все перепроходя старфилд в который раз
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Георгий Волков
Операция «антискуф» работает!
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Vladislav Gryzlov
А где твои награды, Куплинов?
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Пол Ганарара:
Короче, тут дело какое. Один шахтер выкопал в шахте чушку, которая вызвала у него видение...
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Альтависта
Погодите, это реально??
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Галлыч
Илья, хорош. Так держать.
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Kantemir Kxntemir
Подтянул штаны, подтянет и Тоттенхэм!
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Aktan
Король Мэд
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Я и моя собака
Новую тачку себе возьмет у Мурка!
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giga90
его мать сильная женщина
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выходец из убежища
Ответ artman
Как же достало, что во всех новостях про Мэддса поток одинаковых шуток про русского Мэддисона( Всегда захожу почитать лучшие комменты, но тут вечно ничего по реальной теме ( и шутки одни и те же каждый раз. мда
Ну почему же. Шутки про операцию антискуф и старфилд новые.
+4
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MoRo
Ответ a.sh.s.
что вообще происходит в коментах, какой король, что за Илья, что за стрими, кто нибудь может объяснить?
Илья Меддисон - король рунета 2008, обозреватель еды, миллионер, обзорщик игр, скуф, лучший игрок АПЛ по итогам августа
+3
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ta-tosha
Редкий случай, когда даже спорить глупо
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Артём Клагиш
шпоры круто стартовали, а он особенно. ждем продолжения хороших результатов
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