Мэддисон – лучший игрок августа в АПЛ. У него гол и 2 ассиста в 3 матчах за «Тоттенхэм»
Джеймс Мэддисон признан лучшим игроком АПЛ по итогам августа.
В августе 26-летний полузащитник «Тоттенхэма» провел 3 матча в АПЛ, забил гол и отдал два ассиста.
Мэддисон перешел в лондонский клуб из «Лестера» в летнее трансферное окно за 46 млн евро.
На награду также претендовали Тайво Авонийи («Ноттингем Форест»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Каору Митома («Брайтон») и Родри («Манчестер Сити»).
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С одной стороны, кому как не мужчине честной судьбы становиться лучшим.
С другой, постоянное нытье на стримах, ненависть к клоунам в телеграм-канале, да и кино-ауки давно не подрубает.
Ну, и, положа руку на сердце, Куплинов куда сильнее впечатляет