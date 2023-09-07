Родри, Мэддисон, Боуэн, Митома, Авонийи, Мбемо номинированы на приз игроку месяца в АПЛ

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Ноттингем Форест Брайтон Брентфорд Тайво Авонийи Джеймс Мэддисон Родри Джеррод Боуэн Бриан Мбемо Каору Митома Футбол

АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему игроку августа.

Обладатель приза лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Оно продлится до 11 сентября.

На награду претендуют:

Тайво АвонийиНоттингем Форест») – 1 победа, 2 поражения, 3 гола за месяц;

Джеррод БоуэнВест Хэм») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;

Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 2 ассиста;

Бриан Мбемо («Брентфорд») – 1 победа, 2 ничьих, 3 гола;

Каору Митома («Брайтон») – 2 победы, 1 поражение, 1 гол, 2 ассиста;

Родри («Манчестер Сити») – 3 победы, 2 гола, 1 ассист.

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35 комментариев

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Давид Agabekyan
Мэддисон
+49
-1
+48
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Хавертц заберёт. Он почти заработал важный пенальти в матче с МЮ, почти попал по мячу, и почти забил гол в этом же матче, почти забил гол в матче с Кристал Пэлас, и был заменён в матче с Фулхэмом на Виейру, который почти принёс победу Арсеналу.
+35
-10
+25
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Давид Agabekyan
Ответ United_LP
Ля, где Руни, Лэмпард, Агуэро, Суарес, Торрес, Мата? Кто это все?
Сколько лет в коме были?
+27
-2
+25
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Блуждающий странник
Ответ jordy
Тут думать нечего. Родри. Все матчи, в отличие от других претендентов, с командой выиграл. Набрал 3 очка по системе гол+пас, а это, напомню, опорник. Все остальные игроки атакующего плана, но никто больше Родри очков набрать не смог.
Я бы подумал. Родри всё же играет в сильнейшей команде, а Боуэн обеспечил команде победы над Брайтоном и Челси и принес очко с Борнмутом
+13
-1
+12
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Леонид Смирнов
Мэддисон показывает как можно пить пиво и одновременно разваливать лигу. Интересно, если выиграет, то поедет отмечать в ТЦ "Пассаж"?
+14
-2
+12
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jabbatut
Илюша красава , потянул штаны наконец-то
+12
-4
+8
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Владислав Харламов
Стрим по Старфилду был великолепен. Заслуженно
+8
-1
+7
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Пирс Морган
Илюха молодец
+7
-1
+6
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Artuom Batishev
Ответ jordy
Тут думать нечего. Родри. Все матчи, в отличие от других претендентов, с командой выиграл. Набрал 3 очка по системе гол+пас, а это, напомню, опорник. Все остальные игроки атакующего плана, но никто больше Родри очков набрать не смог.
Напомню: Родри играет в ЛУЧШЕЙ команде АПЛ, а значит ему естественно проще этого добиться, чем допустим полузащитникам команд центра таблицы.

Родри топчик, но нужно всегда учитывать разницу в силе команд.
+5
-1
+4
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Марат Адилов
Ответ jordy
Тут думать нечего. Родри. Все матчи, в отличие от других претендентов, с командой выиграл. Набрал 3 очка по системе гол+пас, а это, напомню, опорник. Все остальные игроки атакующего плана, но никто больше Родри очков набрать не смог.
уровень соперников и своей команды тоже надо учитывать. хлопнуть бернли, шеффилд и откровенно плохой пока ньюкасл, такое себе достижение. по идее Мэддисон либо Боуэн
+3
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+3
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Born is the King
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Хавертц заберёт. Он почти заработал важный пенальти в матче с МЮ, почти попал по мячу, и почти забил гол в этом же матче, почти забил гол в матче с Кристал Пэлас, и был заменён в матче с Фулхэмом на Виейру, который почти принёс победу Арсеналу.
И всё это всего лишь за 75+5 млн. Красота
+3
-1
+2
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Noxxx Leon
Мэд лучший игрок начала чемпа
+2
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jordy
Тут думать нечего. Родри.
Все матчи, в отличие от других претендентов, с командой выиграл.
Набрал 3 очка по системе гол+пас, а это, напомню, опорник.
Все остальные игроки атакующего плана, но никто больше Родри очков набрать не смог.
+4
-3
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ALMANAC
Илья заслужил
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Astella Guccio
Меддисон
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Виталий Ан
Ответ Марат Адилов
уровень соперников и своей команды тоже надо учитывать. хлопнуть бернли, шеффилд и откровенно плохой пока ньюкасл, такое себе достижение. по идее Мэддисон либо Боуэн
Тоже так считаю.
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Владислав Сабельников
Ответ Леонид Смирнов
Мэддисон показывает как можно пить пиво и одновременно разваливать лигу. Интересно, если выиграет, то поедет отмечать в ТЦ "Пассаж"?
Думаю будет кайфовать в Ейске😎
0
0
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Roman
Ответ Давид Agabekyan
Мэддисон
Подтянул штаны
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-4
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charly001
Санчо
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Alex Manola
Боуэн был неплох.
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Кто составил коспекты Лобановского?
🤡
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Турко Ибрагимов
Мэддисон или Родри
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maximilian_15
Митома. Отлично начал сезон
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atomio
Илюха, всегда знал что ты чего то в жизни добьешься, малорик! 👍🏻
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-2
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Михаил Ханжин
Признают Родри, так как 3 победы и для опорника эта офигенная статистика
+1
-1
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