Родри, Мэддисон, Боуэн, Митома, Авонийи, Мбемо номинированы на приз игроку месяца в АПЛ
АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему игроку августа.
Обладатель приза лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Оно продлится до 11 сентября.
На награду претендуют:
Тайво Авонийи («Ноттингем Форест») – 1 победа, 2 поражения, 3 гола за месяц;
Джеррод Боуэн («Вест Хэм») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;
Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 2 ассиста;
Бриан Мбемо («Брентфорд») – 1 победа, 2 ничьих, 3 гола;
Каору Митома («Брайтон») – 2 победы, 1 поражение, 1 гол, 2 ассиста;
Родри («Манчестер Сити») – 3 победы, 2 гола, 1 ассист.
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Родри топчик, но нужно всегда учитывать разницу в силе команд.
Все матчи, в отличие от других претендентов, с командой выиграл.
Набрал 3 очка по системе гол+пас, а это, напомню, опорник.
Все остальные игроки атакующего плана, но никто больше Родри очков набрать не смог.