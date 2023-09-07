Родри, Мэддисон, Боуэн, Митома, Авонийи, Мбемо номинированы на приз игроку месяца в АПЛ

АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему игроку августа.

Обладатель приза лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Оно продлится до 11 сентября.

На награду претендуют:

(« ») – 1 победа, 2 поражения, 3 гола за месяц;

(« ») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;

Джеймс Мэддисон (« ») – 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 2 ассиста;

Бриан Мбемо («Брентфорд») – 1 победа, 2 ничьих, 3 гола;

Каору Митома («Брайтон») – 2 победы, 1 поражение, 1 гол, 2 ассиста;

Родри («Манчестер Сити») – 3 победы, 2 гола, 1 ассист.

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