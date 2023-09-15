«Эвертон» за 600 млн фунтов продают американскому инвестфонду 777 Partners – объявлено официально. Сделку закроют к концу года

У «Эвертона» будет новый владелец.

Американская инвестиционная компания 777 Partners подписала соглашение с ирано-британским бизнесменом Фархадом Мошири о выкупе его доли в клубе, которая составляет 94,1% акций.

Ожидается, что продажа будет завершена к концу 2023 года при условии одобрения Премьер-лиги, Футбольной ассоциации и Управления финансового надзора. Сообщалось, что сделка оценивается в 600 млн фунтов.

После этого поглощения половина из 20 клубов АПЛ будет принадлежать американцам.

Стоит отметить, что у 777 Partners есть доли в «Дженоа», «Стандарде», «Васко да Гама» и других клубах.

Американские инвесторы из 777 Partners строят самую странную мультиклубную империю. Большой разбор Sports.ru

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS