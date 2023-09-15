«Эвертон» за 600 млн фунтов продают американскому инвестфонду 777 Partners – объявлено официально. Сделку закроют к концу года
У «Эвертона» будет новый владелец.
Американская инвестиционная компания 777 Partners подписала соглашение с ирано-британским бизнесменом Фархадом Мошири о выкупе его доли в клубе, которая составляет 94,1% акций.
Ожидается, что продажа будет завершена к концу 2023 года при условии одобрения Премьер-лиги, Футбольной ассоциации и Управления финансового надзора. Сообщалось, что сделка оценивается в 600 млн фунтов.
После этого поглощения половина из 20 клубов АПЛ будет принадлежать американцам.
Стоит отметить, что у 777 Partners есть доли в «Дженоа», «Стандарде», «Васко да Гама» и других клубах.
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Это пришли те кто забьет последний гвоздь в крышку гроба клуба
Не вышло в прошлом сезоне, получится в этом. Цель намечена и они к ней стремятся усердно
Парни покупают известные, узнаваемые бренды у которых не лучшие времена, опускают еще ниже, и толкают под выгодной ценой, ведь все таки это бренд.
Обесценивают их актив как бренд, имею в виду. Все их активы подходят под описание. Дженоа - известный клуб, Герта - аналогично, Ред Стар это вообще 4 по возрасту клуб Франции, детище Жюля Риме, отца-основателя ЧМ, Васко в Бразилии вообще один из самых популярных клубов. Ну а Евертон новый джокер в их колоде, один из самых популярных клубов острова, новехенький стадион на подходе, обрушат его в шип, выведут деньги за счет исходящих трансферов и перепродадут условным шейхам или каким-то американцам, и купят ведь за дорого, потому что Англия, потому что известный клуб и т.д.
Игра в отрицание и всепонимание)) Ну, удачи ребят, что я могу ещё сказать)
Наверно это будет единомоментная акция, все спустить сразу и уйти в закат. Ведь если частями это делать, их замыслы будут ясны и покупать активы будет не просто.