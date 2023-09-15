«Эвертон» за 600 млн фунтов продают американскому инвестфонду 777 Partners – объявлено официально. Сделку закроют к концу года

Теги Эвертон премьер-лига Англия бизнес Футбол

У «Эвертона» будет новый владелец.

Американская инвестиционная компания 777 Partners подписала соглашение с ирано-британским бизнесменом Фархадом Мошири о выкупе его доли в клубе, которая составляет 94,1% акций.

Ожидается, что продажа будет завершена к концу 2023 года при условии одобрения Премьер-лиги, Футбольной ассоциации и Управления финансового надзора. Сообщалось, что сделка оценивается в 600 млн фунтов.

После этого поглощения половина из 20 клубов АПЛ будет принадлежать американцам.

Стоит отметить, что у 777 Partners есть доли в «Дженоа», «Стандарде», «Васко да Гама» и других клубах.

Американские инвесторы из 777 Partners строят самую странную мультиклубную империю. Большой разбор Sports.ru

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НАВАЛЬНЫЙ
Ответ ivannumber1
Неспроста. Чуют американцы приближающийся кризис финансовый, вот и распихивают относительно свободные деньги в активы, которые скорее всего будут еще долгое время существовать, несмотря ни на какие перетрубации в мире.
О, а вот и финансовый аналитик подъехал
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Ответ Джанлука Нальюка
Хорошие новости. На эвертон последних лет больно смотреть.
Почитай подробнее что это за ребята)
Это пришли те кто забьет последний гвоздь в крышку гроба клуба
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aristokratt
Ака А как поднять бабла?
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надоело париться в бане
Ответ rude.
Почти все их клубы или вылетают, или переживают не лучшие времена. Герта впервые за хрен знает сколько лет вылетела, президентом поставили фаната... Ребята скупают определенные бренды среднего уровня, уценивают, и вероятно будут пытаться выгодно перепродать.
Чет ничего не понял. Как можно выгодно перепродать после уценивания бренда? Я понимаю, если бы покупали какой-нибудь Кардифф, Санкт-Паули или Пизу, выводили в серию А и далее уже продавали, но в данном случае получается какой-то антиstonks
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ksandvankneshas
Шило на мыло. После того как эти америкосы пришли в Дженоа, клуб вылетел в Серию Б. Сейчас вот вернулись, но вряд-ли надолго (
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yaroslav prihodko
Ответ Ksandvankneshas
Шило на мыло. После того как эти америкосы пришли в Дженоа, клуб вылетел в Серию Б. Сейчас вот вернулись, но вряд-ли надолго (
Эвертон давно у зоны вылета находится и по прошлому сезону должен был вылетать.
Не вышло в прошлом сезоне, получится в этом. Цель намечена и они к ней стремятся усердно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CTPEKO3ETC
Жаль Эвертон, когда-то до топ-4 дотягивали, сейчас по пути Портсмута пойдут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смоки Кот
Ответ rude.
Наверно немного не правильно выразился. Обесценивание, корректнее будет сказать. Парни покупают известные, узнаваемые бренды у которых не лучшие времена, опускают еще ниже, и толкают под выгодной ценой, ведь все таки это бренд. Обесценивают их актив как бренд, имею в виду. Все их активы подходят под описание. Дженоа - известный клуб, Герта - аналогично, Ред Стар это вообще 4 по возрасту клуб Франции, детище Жюля Риме, отца-основателя ЧМ, Васко в Бразилии вообще один из самых популярных клубов. Ну а Евертон новый джокер в их колоде, один из самых популярных клубов острова, новехенький стадион на подходе, обрушат его в шип, выведут деньги за счет исходящих трансферов и перепродадут условным шейхам или каким-то американцам, и купят ведь за дорого, потому что Англия, потому что известный клуб и т.д.
так они уже перепродали что-то или пока только скупают?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Ответ Vitto
Ну в 2022 году они заняли 16 место (остались после стыков), а 777 купили только в 2023 году когда Герта стояла на вылет.
И объективно они понимали что клуб рухнет, потому и купили. С Евертоном так же, каждый понимает что 3 раз они уже не спасутся в последнем туре, столько фарта просто не существует в природе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ Ksandvankneshas
Шило на мыло. После того как эти америкосы пришли в Дженоа, клуб вылетел в Серию Б. Сейчас вот вернулись, но вряд-ли надолго (
Васко тоже туда-сюда из серии А в Б мотает. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitto
Ответ rude.
Почти все их клубы или вылетают, или переживают не лучшие времена. Герта впервые за хрен знает сколько лет вылетела, президентом поставили фаната... Ребята скупают определенные бренды среднего уровня, уценивают, и вероятно будут пытаться выгодно перепродать.
Ну в 2022 году они заняли 16 место (остались после стыков), а 777 купили только в 2023 году когда Герта стояла на вылет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Ответ Надоело париться в бане
Чет ничего не понял. Как можно выгодно перепродать после уценивания бренда? Я понимаю, если бы покупали какой-нибудь Кардифф, Санкт-Паули или Пизу, выводили в серию А и далее уже продавали, но в данном случае получается какой-то антиstonks
Наверно немного не правильно выразился. Обесценивание, корректнее будет сказать.
Парни покупают известные, узнаваемые бренды у которых не лучшие времена, опускают еще ниже, и толкают под выгодной ценой, ведь все таки это бренд.
Обесценивают их актив как бренд, имею в виду. Все их активы подходят под описание. Дженоа - известный клуб, Герта - аналогично, Ред Стар это вообще 4 по возрасту клуб Франции, детище Жюля Риме, отца-основателя ЧМ, Васко в Бразилии вообще один из самых популярных клубов. Ну а Евертон новый джокер в их колоде, один из самых популярных клубов острова, новехенький стадион на подходе, обрушат его в шип, выведут деньги за счет исходящих трансферов и перепродадут условным шейхам или каким-то американцам, и купят ведь за дорого, потому что Англия, потому что известный клуб и т.д.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AmanEsen
Ответ rude.
Наверно немного не правильно выразился. Обесценивание, корректнее будет сказать. Парни покупают известные, узнаваемые бренды у которых не лучшие времена, опускают еще ниже, и толкают под выгодной ценой, ведь все таки это бренд. Обесценивают их актив как бренд, имею в виду. Все их активы подходят под описание. Дженоа - известный клуб, Герта - аналогично, Ред Стар это вообще 4 по возрасту клуб Франции, детище Жюля Риме, отца-основателя ЧМ, Васко в Бразилии вообще один из самых популярных клубов. Ну а Евертон новый джокер в их колоде, один из самых популярных клубов острова, новехенький стадион на подходе, обрушат его в шип, выведут деньги за счет исходящих трансферов и перепродадут условным шейхам или каким-то американцам, и купят ведь за дорого, потому что Англия, потому что известный клуб и т.д.
Че то непонятно, они покупают клуб, потом обесценивают его, чтобы продать подороже? Как это работает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
Ответ rude.
Почитай подробнее что это за ребята) Это пришли те кто забьет последний гвоздь в крышку гроба клуба
Герта не даст соврать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivannumber1
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
О, а вот и финансовый аналитик подъехал
Забавно) Накидывать минусы, когда точка зрения отличается от твоей)

Игра в отрицание и всепонимание)) Ну, удачи ребят, что я могу ещё сказать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Ответ ivannumber1
Неспроста. Чуют американцы приближающийся кризис финансовый, вот и распихивают относительно свободные деньги в активы, которые скорее всего будут еще долгое время существовать, несмотря ни на какие перетрубации в мире.
пока толстый похудеет, худой сдохнет :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Цена не даром, там долгов и обязательств больше лярда в основном связанных с строительством нового стадиона. Сам Эвертон не убыточен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Ответ Смоки Кот
так они уже перепродали что-то или пока только скупают?
Скупают.
Наверно это будет единомоментная акция, все спустить сразу и уйти в закат. Ведь если частями это делать, их замыслы будут ясны и покупать активы будет не просто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldCityFan
Очень хорошая цена, учитывая что достраивают новый стадион, правда в состав придется не мало вложиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aktan
От одного Усманова к американским
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Эвертон RIP
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Жаль Эвертон, Дайчу походу придется плотные 4-4-2 в Чемпионшипе показывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Саид Амирханов
А где все эти компании находятся? А мы что или кто?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Soames Forsyte
За победу будут по рюмке "три топора" распивать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pro100 Krasav4ik
Витя АК-47 в деле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий