Мартино о Месси: «У него должна быть свобода передвижения, а команде нужно приспосабливаться к этому. Думаю, в этом секрет успеха сборной Аргентины»

Херардо Мартино считает, что Лионелю Месси стоит давать больше свободы.

– Я видел, как вы перекидывались парой слов с Месси в середине матча или в сторонке во время перерыва. Что тренер может сказать лучшему игроку мира?

– Разговоры, которые мы ведем, касаются соперника и его особенностей. А также наших подходов к матчу. В каких аспектах мы хотели бы быть более отточенными, как мы будем стараться доставлять ему мяч. Но мы никогда не говорим о его индивидуальной роли.

Я считаю, что нам нужно, чтобы у Месси была свобода передвижения в пространстве, где он может найти подходящие условия для игры. Что мы должны делать как команда, так это приспосабливаться к его движениям, а не ограничивать их.

Думаю, в этом и заключается секрет успеха Аргентины. Когда он перемещается по полю, у него есть все нужные элементы. Именно этому посвящены многие наши беседы, – сказал тренер «Интер Майами».

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