Мартино о Месси: «У него должна быть свобода передвижения, а команде нужно приспосабливаться к этому. Думаю, в этом секрет успеха сборной Аргентины»

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино считает, что Лионелю Месси стоит давать больше свободы.

– Я видел, как вы перекидывались парой слов с Месси в середине матча или в сторонке во время перерыва. Что тренер может сказать лучшему игроку мира?

– Разговоры, которые мы ведем, касаются соперника и его особенностей. А также наших подходов к матчу. В каких аспектах мы хотели бы быть более отточенными, как мы будем стараться доставлять ему мяч. Но мы никогда не говорим о его индивидуальной роли.

Я считаю, что нам нужно, чтобы у Месси была свобода передвижения в пространстве, где он может найти подходящие условия для игры. Что мы должны делать как команда, так это приспосабливаться к его движениям, а не ограничивать их.

Думаю, в этом и заключается секрет успеха Аргентины. Когда он перемещается по полю, у него есть все нужные элементы. Именно этому посвящены многие наши беседы, – сказал тренер «Интер Майами».

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14 комментариев

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Станислав Л
партнеры в сборной предугадывают нестандартные действия Месси - в этом секрет успеха сборной Аргентины, чего не могли (не хотели) делать партнеры в ПСЖ
+7
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Виктор Петров
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Ответ Vovker
Примечательно, что когда вся команда играет на Месси, это правильно и рационально, а когда на Роналду - то он нарцисс и набивает стату, если судить по комментам спортс.ру. Смотрите, не перепутайте.
сама поняла о чем написала?
+6
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AchilleZm
Ответ Vovker
Примечательно, что когда вся команда играет на Месси, это правильно и рационально, а когда на Роналду - то он нарцисс и набивает стату, если судить по комментам спортс.ру. Смотрите, не перепутайте.
Только в отличие от Роналду, Месси с Аргентиной стал Чемпионом Мира, а Португалия нет. Именно по этому это правильно и рационально.
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S1rAlex
Ответ Vovker
Примечательно, что когда вся команда играет на Месси, это правильно и рационально, а когда на Роналду - то он нарцисс и набивает стату, если судить по комментам спортс.ру. Смотрите, не перепутайте.
Именно
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Muhammad Juraev
Ответ Vovker
Примечательно, что когда вся команда играет на Месси, это правильно и рационально, а когда на Роналду - то он нарцисс и набивает стату, если судить по комментам спортс.ру. Смотрите, не перепутайте.
Никто не играет на Месси!
Дать свободу и ждать возле штанги разные вещи!
Месси дают свободу, чтобы он создавал игру и отдавал ассисты, а Кришти просто столбом стоит!
Даже если мыслить как ты, то когда вся команда играет на Месси это даёт результат в виде кубка ЧМ, а в случае с твоим кумиром мы видели)
Недавно без твоего кумира Португалия выдала лучший матч в своей истории!
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Пирс Морган
Секрет успеха сборной Аргентины - это умелое делегирование обязанностей на поле и дисциплина, именно поэтому Бразилия и не прошла дальше, хотя и была сильна
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Artem Ka
Ответ Vovker
Примечательно, что когда вся команда играет на Месси, это правильно и рационально, а когда на Роналду - то он нарцисс и набивает стату, если судить по комментам спортс.ру. Смотрите, не перепутайте.
Свобода передвижения и замыкать - разные вещи. Команда не играет на Месси. Она дает ему свободу - и он играет на команду
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FC.Barcelona
Ответ Станислав Л
партнеры в сборной предугадывают нестандартные действия Месси - в этом секрет успеха сборной Аргентины, чего не могли (не хотели) делать партнеры в ПСЖ
В ПСЖ у Месси вообще не было свободы и даже ведущей роли.
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Я Гражданин Мира
Ответ Пирс Морган
Секрет успеха сборной Аргентины - это умелое делегирование обязанностей на поле и дисциплина, именно поэтому Бразилия и не прошла дальше, хотя и была сильна
А в чём они были сильнее той же Аргентины или Франции?
Сейчас в сб Бразилии посредственные игроки и не одного стабильного звезда
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