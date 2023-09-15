Конате сможет сыграть с «Вулвс». Защитник «Ливерпуля» восстановился от травмы бедра
Ибраима Конате восстановился от травмы задней поверхности бедра.
Защитник «Ливерпуля» в четверг возобновил тренировки и сможет принять участие в субботнем матче АПЛ с «Вулверхэмптоном».
Из-за повреждения Конате пропустил последние два матча мерсисайдцев, а также не был вызван в сборную Франции.
Из-за дисквалификации игру с «Вулвс» пропустит капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Участие в матче другого защитника – Трента Александера-Арнолда – находится под вопросом.
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