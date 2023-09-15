Конате сможет сыграть с «Вулвс». Защитник «Ливерпуля» восстановился от травмы бедра

Ибраима Конате восстановился от травмы задней поверхности бедра.

Защитник «Ливерпуля» в четверг возобновил тренировки и сможет принять участие в субботнем матче с « ».

Из-за повреждения пропустил последние два матча мерсисайдцев, а также не был вызван в сборную Франции.

Из-за дисквалификации игру с «Вулвс» пропустит капитан « » Вирджил ван Дейк. Участие в матче другого защитника – Трента Александера-Арнолда – находится под вопросом.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS