Трент повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Виллой»: «Он думает, что это не очень серьезно. Ждем результатов обследования»
Трент Александер-Арнолд получил повреждение в матче с «Астон Виллой».
В 4-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (3:0). Трент был заменен на 71-й минуте матча. После игры Юрген Клопп заявил, что защитник жаловался на дискомфорт в задней поверхности бедра.
Как сообщает Metro, участие Трента в сентябрьских матчах сборной Англии против Украины и Шотландии находится под вопросом.
«Он держался за заднюю поверхность бедра. Он думает, что это не слишком серьезно, но нужно дождаться результатов обследования», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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