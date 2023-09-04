Трент повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Виллой»: «Он думает, что это не очень серьезно. Ждем результатов обследования»

Теги Ливерпуль Астон Вилла Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы Трент Александер-Арнолд Здоровье Футбол

Трент Александер-Арнолд получил повреждение в матче с «Астон Виллой».

В 4-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (3:0). Трент был заменен на 71-й минуте матча. После игры Юрген Клопп заявил, что защитник жаловался на дискомфорт в задней поверхности бедра.

Как сообщает Metro, участие Трента в сентябрьских матчах сборной Англии против Украины и Шотландии находится под вопросом.

«Он держался за заднюю поверхность бедра. Он думает, что это не слишком серьезно, но нужно дождаться результатов обследования», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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1 комментарий

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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Здоровья малышу Тренту
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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