Трент повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Виллой»: «Он думает, что это не очень серьезно. Ждем результатов обследования»

Трент Александер-Арнолд получил повреждение в матче с «Астон Виллой».

В 4-м туре « » обыграл « » (3:0). Трент был заменен на 71-й минуте матча. После игры заявил, что защитник жаловался на дискомфорт в задней поверхности бедра.

Как сообщает Metro, участие в сентябрьских матчах сборной Англии против Украины и Шотландии находится под вопросом.

«Он держался за заднюю поверхность бедра. Он думает, что это не слишком серьезно, но нужно дождаться результатов обследования», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS