Трент и Грилиш исключены из заявки сборной Англии на матчи с Украиной и Шотландией из-за травм

Теги Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия травмы Киран Триппьер Джек Грилиш Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд пропустит ближайшие матчи сборной Англии.

Защитник «Ливерпуля» был вызван в команду Гарета Саутгейта на матч против сборной Украины в квалификации Евро-2024 и товарищескую игру с Шотландией. 

Во вчерашнем матче против «Астон Виллы» (3:0) Трент повредил заднюю поверхность бедра. Степень серьезности травмы на данный момент неизвестна, но врачи «Ливерпуля» и сборной решили, что игрока стоит исключить из заявки национальной команды.

Также из заявки сборной Англии исключен полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш. Он получил травму бедра и пропустил игру против «Фулхэма». 

Состав национальной команды Англии пополнит защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер. 

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5 комментариев

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zzzeeerrrooo
Отличные новости для клубов , ключевые игроки будут здоровы
+8
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Хан Сахан
Почему не Уайта?
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Fazy10
грилиш в загул уйдет ,в баре будет игры смотреть
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0
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