Трент и Грилиш исключены из заявки сборной Англии на матчи с Украиной и Шотландией из-за травм

Трент Александер-Арнолд пропустит ближайшие матчи сборной Англии.

Защитник «Ливерпуля» был вызван в команду Гарета Саутгейта на матч против сборной Украины в квалификации Евро-2024 и товарищескую игру с Шотландией.

Во вчерашнем матче против «Астон Виллы» (3:0) повредил заднюю поверхность бедра. Степень серьезности травмы на данный момент неизвестна, но врачи « » и сборной решили, что игрока стоит исключить из заявки национальной команды.

Также из заявки сборной Англии исключен полузащитник « » . Он получил травму бедра и пропустил игру против «Фулхэма».

Состав национальной команды Англии пополнит защитник « » Киран Триппьер.

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