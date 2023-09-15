Женская команда «Барселоны» награждена Почетной медалью парламента Каталонии

Теги Барселона Ла Лига женский футбол Жоан Лапорта Футбол

Женская команда «Барселоны» получила награду от парламента Каталонии.

Женская команда «Барселоны» была награждена Почетной медалью парламента Каталонии. На торжественном мероприятии присутствовали игроки и тренерский штаб команды, президент «Барсы» Жоан Лапорта и председатель правительства Каталонии Пере Арагонес.

«Ни одна спортивная команда ранее не удостаивалась этой награды, что является признанием всего, что клуб сделал для роста, признания и профессионализации женского футбола и обеспечения равных возможностей. Команда подала прекрасный пример молодым девушкам и помогла изменить общественное восприятие роли женщин в спорте, и все это является частью перехода к лучшему и справедливому миру для всех.

Этой медалью обычно награждают людей за такие ценности, как командная работа, старание и уважение, которые женская команда «Барсы» воплощает в совершенстве», – говорится в пресс-релизе клуба.

Почетная медаль парламента Каталонии вручается с 2000 года. Ранее единственным представителем мира спорта, удостоившимся этой награды, был Пеп Гвардиола. 

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5 комментариев

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Д.Н.Л
Не поцеловал там хоть никто никого? А то опять этим г…ном лента на недели засрётся.
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войд
А вторую женскую команду можно медалями Негрейры наградить)
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rigobersong
Ответ войд
А вторую женскую команду можно медалями Негрейры наградить)
Не переживай, скоро реал в тюрьме наградят по достоинству, за педофелию:) Выйдут оттуда Габриелами и Пенелопами:))
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Очевидное невероятное
девчонки молодцы!!
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Владимир Владимирович
Ответ Д.Н.Л
Не поцеловал там хоть никто никого? А то опять этим г…ном лента на недели засрётся.
Целовальщик сейчас не активен, а то не избежать было этого )
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