Женская команда «Барселоны» награждена Почетной медалью парламента Каталонии

Женская команда «Барселоны» получила награду от парламента Каталонии.

Женская команда «Барселоны» была награждена Почетной медалью парламента Каталонии. На торжественном мероприятии присутствовали игроки и тренерский штаб команды, президент «Барсы» Жоан Лапорта и председатель правительства Каталонии Пере Арагонес.

«Ни одна спортивная команда ранее не удостаивалась этой награды, что является признанием всего, что клуб сделал для роста, признания и профессионализации женского футбола и обеспечения равных возможностей. Команда подала прекрасный пример молодым девушкам и помогла изменить общественное восприятие роли женщин в спорте, и все это является частью перехода к лучшему и справедливому миру для всех.

Этой медалью обычно награждают людей за такие ценности, как командная работа, старание и уважение, которые женская команда «Барсы» воплощает в совершенстве», – говорится в пресс-релизе клуба.

Почетная медаль парламента Каталонии вручается с 2000 года. Ранее единственным представителем мира спорта, удостоившимся этой награды, был Пеп Гвардиола.

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