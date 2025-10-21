  • Спортс
  • Клопп о продаже Коутиньо: «Я не думал: «О, теперь у нас есть деньги». Я потерял игрока, с которым хотел работать следующие 10 лет. Но мы с умом потратили средства – на Алиссона и ван Дейка»
Клопп о продаже Коутиньо: «Я не думал: «О, теперь у нас есть деньги». Я потерял игрока, с которым хотел работать следующие 10 лет. Но мы с умом потратили средства – на Алиссона и ван Дейка»

Юрген Клопп жалеет, что «Ливерпуль» продал Филиппе Коутиньо в 2018 году.

«В тот день, когда мы продали Коутиньо, я не думал: «О, здорово, теперь у нас есть деньги». Я потерял игрока, с которым хотел работать следующие 10 лет.

Да, мы действительно с умом потратили деньги, но мы не нашли игрока на ту же позицию, а вынуждены были решать проблему иначе. Мы нашли Алиссона и ван Дейка, это было отправной точкой для движения вперед», – сказал экс-тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал The Diary of a CEO
Материалы по теме
