Хави осудил Рубиалеса за поцелуй футболистки: «Это неприемлемо. Печально, что говорят не о выигранном ЧМ»

Теги Барселона Хави Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен ЧМ по футболу среди женщин Дженнифер Эрмосо Футбол

Хави осудил Луиса Рубиалеса за его поведение.

Также тренер «Барсы» поддержал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которую поцеловал глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Прежде чем вы зададите мне вопросы, я хотел бы высказать мнение относительно ситуации в испанской федерации. Прежде всего, выражаю безоговорочную поддержку Дженни Эрмосо и остальным футболисткам за все, что они переживают.

Я также хочу осудить неприемлемое поведение президента федерации [Луиса Рубиалеса].

Наконец, я хочу выразить печаль и огорчение по поводу того, что о выигранном чемпионате мира не говорят. Надеюсь, я выразился ясно и убедительно», – сказал Хави.

Напомним, глава RFEF крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

Сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй. Более 80 футболисток отказались играть за сборную Испании до смены руководства федерации.

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17 комментариев

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войд
Печально,что такой позорный бус как бчк берет ЛЛ)
+11
-8
+3
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v.belorussky
Скоро даже обнимать девушек надо будет лишь с письменного согласия, заверенного печатью нотариуса.
+5
-3
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Castor Troy
Ответ Lavrentiy0602
На самом деле могла бы быть красивая история вроде той, что имела место в 2010, когда Касильяс поцеловал Сару. Раздули из мухи слона
На тот момент та журналистка была девушкой Касильяса, так что никакой красивой истории никак не могло быть в ситуации с Рубиалесом
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Real2020
Ксави-талераст, талерастина
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Владислав Романов
Если это так неприемлемо, для чего тогда акцентировать внимание на этом событии. Вместо того, чтобы поздравить сборную с Великой победой, он обмусоливает тему поцелуя...
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Феоктист
Правильно сказал, кто такой этот лысый инвалид на голову? Правильно, больной. Если по нормальному, то надо целовать не неожиданно, а просто ласково по взаимному притяжению губ, говорить про ласточек и голубок. А, это что? Старая бабка схватила молодого паренька и свою гадкую слюну пускает. Отвратительно.
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rigobersong
Ответ DolJun
помню как гавич и пуйоль навязчиво натягивали барселонскую майку на фабрегаса, а тот стыдливо ежился от этого. выглядело так же отвратительно, как и этот поцелуй по принуждению. тогда чави промолчал почему-то. обычный лицемер, наверное.
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DolJun
Ответ Леван Мкртчян
Фабрегас воспитанник Барселоны, так-то, который много раз отмечал ,как гордиться тем что он выходец из Ла-Массии. Он натягивал эту майку, когда ещё Гавича в проекте не было Ps. Удивляет твоя способность первым появляться на ветке любимого клуба. Фанам Барсы бы твою мобильность и преданность делу
как это оправдывает действия пуйоля? почему чави промолчал? или его тогда тоже в проекте не было?
смотри https://www.youtube.com/watch?v=jVtcKaT5wbk
фабрегас тут стоит как последняя эрмосо, ведущий даже голову ему зафиксировал, видимо для того чтобы было больше похоже на обоюдное согласие, прям как с этим рубиалесом)
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Кристоф Вальц
Ответ Odin Odin
Чави тоже тряпка?
да
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Lavrentiy0602
Ответ Castor Troy
На тот момент та журналистка была девушкой Касильяса, так что никакой красивой истории никак не могло быть в ситуации с Рубиалесом
Рубиалес не сделал ничего плохого, это эмоции. Нигде он ее не зажимал.
Европа пропагандирует нетрадиционные ценности, а мужику от радости уже нельзя поцеловать чемпионку. Двойные стандарты
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