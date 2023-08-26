Хави осудил Рубиалеса за поцелуй футболистки: «Это неприемлемо. Печально, что говорят не о выигранном ЧМ»

Хави осудил Луиса Рубиалеса за его поведение.

Также тренер «Барсы» поддержал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которую поцеловал глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Прежде чем вы зададите мне вопросы, я хотел бы высказать мнение относительно ситуации в испанской федерации. Прежде всего, выражаю безоговорочную поддержку Дженни Эрмосо и остальным футболисткам за все, что они переживают.

Я также хочу осудить неприемлемое поведение президента федерации [ ].

Наконец, я хочу выразить печаль и огорчение по поводу того, что о выигранном чемпионате мира не говорят. Надеюсь, я выразился ясно и убедительно», – сказал .

Напомним, глава RFEF крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

Сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй. Более 80 футболисток отказались играть за сборную Испании до смены руководства федерации.

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